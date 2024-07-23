Вы посетите башенный комплекс Эгикал, смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале, невероятный Грозный – Российский Дубай, как его любят называть туристы.
Третий день вы проведете в Дагестане, где обязательно стоит прикоснуться к древнейшим стенам, построенным несколько тысячелетий назад.
Программа тура по дням
Прибытие. Ингушетия
Встреча в аэропорту.
Рекомендуемый рейс: по запросу.
Прилет до 12:00.
Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.
Посещение средневекового башенного города Эгикал.
В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.
В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.
Обед (включен в стоимость тура).
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.
Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.
Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.
Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.
Трансфер в Грозный.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Озеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой
9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).
Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.
Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру, нужно преодолеть Андийский хребет.
Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Обед.
Далее экскурсия в древнее селение.
От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.
Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем.
Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.
На обратном пути с озера бонус – заедем в город Шали, чтобы побывать в грандиозной мечети Гордость мусульман, полюбоваться ее архитектурой в ночной подсветке, по-восточному роскошным убранством, насладиться прекрасно спланированным садом с сотнями розовых кустов.
Возвращение город после 19:00.
Дагестан. Отъезд
Завтрак в отеле.
Выезд для прогулки и фотосессии в «Парке цветов».
Остановка на фотосессию осуществляется только в сезон цветения в парке.
Парк площадью в 4,5 гектара открылся в Грозном в День чеченской женщины, 17 сентября.
В парке есть фонтан с башнями высотой18 метров в национальном стиле,467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.
Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». Шикарный вид на горы и реку Сулак.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу не включено в стоимость.
Обед в форелевом хозяйстве.
Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства. На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату(детская площадка, мини зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель).
Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.
Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни одна фотография не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.
Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – его глубина1920 метров!
Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.
Трансфер в Сарыкум.
Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь300 километрами Каспийского моря. Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?
Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.
Трансфер в аэропорт.
Вечерний вылет из Махачкалы после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Грозного.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|34 000 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|34 000 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|28 900 руб.
|стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|34 000 руб.
|Одноместное размещение
|38 250 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|34 000 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|28 900 руб.
|одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|38 250 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|28 900 руб.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Дона
Отель "Дона" располагается в городе Грозный. Постояльцам предоставляются следующие виды услуг: доступ в Интернет, круглосуточная стойка регистрации, автомобильная парковка, запирающиеся шкафчики, прачечная, трансфер и вызв такси. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. К услугам гостей предоставляется место на автомобильной парковке и доступ в интернет.
Двенадцать комфортабельных номеров вмещают до трех отдыхающих. Комнаты оборудованы самой необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания вдали от дома.
Завтрак уже включен в стоимость номера. Вы всегда можете попробовать блюда местной кухни. Рядом есть несколько заведений питания.
На расстоянии 10-15 минутах ходьбы расположены несколько достопримечательностей: мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова, Грозный Сити, парк Антона Чехова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Питание, указанное в программе тура (завтраки и обеды)
- Проживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Магас и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Услуги, не описанные в программе
- Входные платы в экскурсионные объекты: цитадель Нарын-кала - 120 руб. музей имени Кадырова - 120 руб. подъем на башню по желанию - 100 руб
- Цитадель Нарын-кала - 120 руб
- Музей имени Кадырова - 120 руб
- Подъем на башню по желанию - 100 руб
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
- Доп. ночи в начале тура - 6 000 руб
- Доп. ночи после тура - 6 000 руб
- Страховка (по запросу)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?
Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.
Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.
С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.
Где происходит встреча группы?
Аэропорт Магас.
В аэропорту гостей встречают представители туроператора и гид, сопровождающий на протяжении всего маршрута.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гидам отдельный респект! Много интересного узнали и открыли для себя.
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