Актив «Присоединись в любой момент». Осенне-зимний цикличный тур на Кавказ

Актив «Присоединись в любой момент»
Цикличный тур дает уникальную возможность всем активным гостям не только присоединиться к программе путешествия в любой день недели, но и выбрать самые популярные маршруты для составления программы своего тура.

Всего за
неделю мы посетим все города-курорты КМВ, прогуляемся по курортным паркам, отведаем казачью и кавказскую кухню — попробуем настоящий кавказский шашлык, а главное — своими глазами увидим величественные горы Западного, Центрального и Восточного Кавказа.

Нас ждет живописное Чегемское ущелье и грандиозное Черекское ущелья, чарующая красота Домбая среди альпийских лугов.

Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Свободный день

Свободный день.

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

2 день

Вторник. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (доп. плата).

Переезд в Черекское ущелье около 2 часов.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:00-19:30.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

3 день

Среда. Домбай или Грозный

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.

По программе экскурсии:

Завтрак за доп. плату в 8:00 в придорожном кафе в Осетии.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Питание на маршруте за доп. плату.

Обед за доп. плату в Грозном в местных кафе или столовых.

Ужин за доп. плату в придорожном кафе в Осетии.

Возвращение в отель около 21:00-22:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак (доп. плата).

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в отель в 19:30-20:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

4 день

Четверг. Города КМВ

Завтрак в отеле (если выбран тариф с питанием).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).

В Ессентуках остановка на Театральной площади, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

5 день

Пятница. Медовые водопады

Завтрак в отеле (если выбран тариф с питанием).

Обед в отеле (если выбран тариф с питанием).

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель в 19:00.

6 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

Канатные дороги за доп. плату.

Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).

Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 18:30-19:30.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак (доп. плата).

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в отель в 19:30-20:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

7 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Только для граждан РФ при наличии постоянной прописки (не временной регистрации).

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паёк (взять с собой дополнительно еду на обед в горах!).

Остановка на ужин на обратном пути (в 19:00), в придорожном кафе.

Ужин за доп. плату в придорожном кафе.

Возвращение в отель около 21:30.

8 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в отеле (если выбран тариф с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Пятигорска.

Скидка для детей до 10 лет — 5%.

Если первый день тура выпадает на 24.10.2025 по 04.11.2025, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные заезды (не праздничные) с 01.10.2025 по 23.10.2025, с 05.11.2025 по 25.12.2025, руб:

С питанием

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

94 75068 350103 50072 75079 35070 15062 900 62 200

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

72 70058 20074 45059 50075 75063 05071 80066 10055 550

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

71 40059 10080 15063 70059 40059 400
Без питания

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

83 70057 35092 45061 70068 30059 10051 85051 200

Маск

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

деклюкс

1-местный

делюкс

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-мстный

доп.

место

92 20061 45096 60063 650105 40068 05046 500

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

65 85051 35067 60052 70068 95056 20065 00059 30048 750

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

65 85053 55074 65058 20053 90053 900

Пятигорск

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

60 50075 40052 55085 05057 400

Южная

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

доп.

место

59 60069 25049 50078 05053 90042 900

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты с 24.10.2025 по 04.11.2025 (высокий сезон), руб:

С питанием

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

99 10070 550107 90074 95081 55071 45064 000 62 200

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

76 20061 30081 50062 60081 50067 45076 20066 55055 550

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

71 40059 10080 15063 70059 40059 400
Без питания

Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

88 10059 55096 85063 90070 50060 40052 95051 200

Маск

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

деклюкс

1-местный

делюкс

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-мстный

доп.

место

92 20061 45096 60063 650105 40068 05046 500

Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место

69 40054 45074 65055 75074 65060 60069 35059 70048 750

Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный

65 85053 55074 65058 20053 90053 900

Пятигорск

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

60 50075 40052 55085 05057 400

Южная

станд singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

доп.

место

59 60069 25049 50078 05053 90042 900

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау – комфорт, люкс;
  • Машук — стандарт.

Варианты проживания

Гостиница «Южная»

7 ночей

Расположена в районе Привокзальной площади, около железнодорожного вокзала города Пятигорск. Отель считается сравнительно новым, но уже завоевал репутацию уютного и комфортного места.

В номерном фонде имеются различные варианты, в том числе стандартного и люксового типа. В каждом номере, кроме трехместного, имеется собственный душ. Также в набор мебели входят прикроватные тумбочки, столы и стулья.

Среди услуг предоставляется вызов такси. Также есть возможность проводить в ресторане празднование семейных и корпоративных событий.

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»
Отель «Бештау»

7 ночей

Ррасположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»
Отель «Машук»

7 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»
Отель «Наутилус»

7 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»
Бизнес-отель «Маск»

7 ночей

Находится в поселке Иноземцево под Пятигорском.

Есть автомобильная парковка, Wi-Fi, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание. Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

Ближайшая достопримечательность — дом Рошке. На расстоянии 13 км расположен аэропорт Минеральные Воды, до ж/д вокзала Иноземцево — 3 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»
Пятигорск

7 ночей

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание (для тарифа с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: ужин в гостинице3 день: ужин в гостинице (если выбрана экскурсия в Домбай) 4 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице5 день: завтрак и обед в гостинице6 день: ужин в гостинице8 день: завтрак в гостинице
  • 1 день: ужин в гостинице
  • 2 день: ужин в гостинице
  • 3 день: ужин в гостинице (если выбрана экскурсия в Домбай)
  • 4 день: завтрак в гостинице, ужин в гостинице
  • 5 день: завтрак и обед в гостинице
  • 6 день: ужин в гостинице
  • 8 день: завтрак в гостинице
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска / Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе и если выбран тариф без питания
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
  • Питание, не указанное в программе
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
  • На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Станция "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 300 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара при оплате сразу 3 уровней - 2 300 руб
  • Местный экскурсовод, высотка и музей на экскурсии «Грозный, Аргун, Шали» - 600 руб
  • Экологический сбор, входные билеты в Ингушетии - 1 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • строгая одежда для Грозного и Ингушетии. Запрещено: капри, шорты, обтягивающая и облегающая одежда;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию гостю, надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с гостем: каждый день гости будут получать на воцап оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки на утренние экскурсии — после 20:00 накануне, на обеденные экскурсии — за час до начала.

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки.

Встреча туристов с представителем в день заезда с 9:00 до 18:00 по согласованию.

Место посадки на экскурсиизависит от выбранного места проживания.

  • гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»;
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Гость должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:

  • Отель «Бештау»;
  • Санаторий «Зори Ставрополья»;
  • Вход в парк Цветник;
  • Санаторий «Тарханы»;
  • Санаторий «Родник»;
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»;
  • Радоновая лечебница;
  • ул. Пастухова, 2;
  • Лермонтовские ворота (Пилоны);
  • По пр. Калинина (ост. Рассвет);
  • Санаторий «Машук».
Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги.

Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Что значит цикличный тур?

К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.

Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.

Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.

Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.

Какое будет питание в тарифе с питанием?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол».

В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Доп. сутки без питания (стоимость с 1 человека)
Маск

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

Делюкс

1-местный

Делюкс

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

доп.

место
7 0003 5007 5003 7508 5004 250 1 800
Бештау

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

1-местный

комфорт

2-местный

люкс

2-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место
6 5003 2507 5003 7504 5003 3502 500 2 000
Машук

эконом

1-местный

эконом

2-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

комфорт

2-местный

комфорт

3-местный

семейный

3-местный

семейный

4-местный

доп.

место
4 4002 7005 0002 8505 0003 3504 4003 3002 050
Наутилус

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

полулюкс

1-местный

полулюкс

2-местный

полулюкс

3-местный

полулюкс

4-местный
4 0002 6005 0003 1502 6502 650
Пятигорск

стандарт singl

1-местный

стандарт

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный
3 5005 2002 6006 3003 150
Южная

стандарт singl

1-местный

стандарт DBL

1-местный

стандарт

2-местный

джуниор

1-местный

джуниор

2-местный

доп.

место
3 4004 5002 2505 5002 700 1 500

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • МАСК — стандарт, делюкс, полулюкс;
  • Бештау — комфорт;
  • люкс Машук — стандарт.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
28 окт 2025
Добрый день. Спасибо большое, всё очень понравилось, и информация достаточная и во время, и организация всего тура, замечательные экскурсоводы и места изумительные!!!!!!

