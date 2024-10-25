Программа тура по дням
Заезд. Программа на выбор
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод (групповой) в 13:00.
Заселение в гостиницу в 13:45.
Обед в гостинице в 14:15.
Вариант I Поездка на экоферму «Кавказский целитель» в 15:30.
Уникальная экоферма «Кавказский целитель» в 10 км от Пятигорска у подножия гор Юца Джуца.
По программе:
- общение и фото сессии с очаровательными животными в контактном зоопарке: лошадки, ослики, козочки, барашки, курочки, павлины, утки, нутрии.
Затем в уютном теплом зале, оформленном с кавказским колоритом начинается увлекательная программа:
- рассказ о производстве лечебной косметики, настоек, мыл и многого другого на основе целебных трав, продуктов жизнедеятельности пчел, целебных минералов;
- мастер-класс по мыловарению;
- мастер-класс по приготовлению глинтвейна;
- дегустация фермерской продукции: сливочное масло, сметана, свежеиспеченный хлеб, сыр, а еще горячий чай на травах и морс из местных ягод.
Окончание в 18:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II «Суворовские бани» в 15:30.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание в 18:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Программа на выбор
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 19:30.
Ужин в отеле.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
Завтрак в гостинице.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Ужин в столовой города в 19:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант III Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
Завтрак в гостинице.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Окончание экскурсии в 17:30.
Ужин в столовой города в 18:00.
Программа на выбор
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 19:30.
Ужин.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия в Домбай в 05:30.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
- горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки;
- домбайская поляна — остановка на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.
Свободное время.
Возвращение в Пятигорск в 19:30.
Ужин в отеле.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IIIЭкскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.
По программе экскурсии:
- живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- купание в горячем источнике возле села Аушигер.
Возвращение в отель в 19:00.
Ужин в отеле.
Свободное время.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IV Экскурсия «Кисловодск» в 13:00.
Обед в гостинице в 12:00.
По программе экскурсии:
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, главная нарзанная галерея, курортный бульвар, главные нарзанные ванны.
Ужин в отеле.
Вариант V Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Обед в гостинице в 12:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание поездки в 17:30.
Ужин в отеле.
Программа на выбор
Вариант I Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.
Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).
Ингушетия — страна башен и легенд.
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
По программе экскурсии:
- башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии;
- башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России;
- храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век);
- ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами;
- «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе за доп. плату.
Возвращение в отель в 22:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IIЭкскурсия «Грозный» в 5:30.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун:
- город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
- город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
- город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела.
Прогулка по центру города.
Питание на маршруте за доп. плату.
Возвращение в отель в 21:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант III Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 19:30.
Ужин в отеле.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IV Экскурсия в Домбай в 05:30.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
- горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки;
- домбайская поляна — остановка на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.
Свободное время.
Возвращение в Пятигорск в 19:30.
Ужин в отеле.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант V Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.
По программе экскурсии:
- живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- купание в горячем источнике возле села Аушигер.
Возвращение в отель в 19:00.
Ужин в отеле.
Свободное время.
Внимание! Дополнительные расходы.
ВариантVI Экскурсия «Города КМВ» в 09:00.
Завтрак в отеле.
По программе экскурсии:
- в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
- в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
- в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
- в Ессентуках прогулка по курортному парку, грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|4-местное
|Доп. место
|«Бештау»
Стандарт 67 550
Комфорт 72 550
Стандарт 51 200
Комфорт 53 700
|Под запрос
|Под запрос
|43 950
|«Машук»
Эконом 52 750
Стандарт 54 750
Эконом 43 450
Стандарт 44 450
|Под запрос
|Под запрос
|40 200
|«Наутилус»
Стандарт 53 750
Полулюкс 58 750,
Стандарт 46 200
Полулюкс 48 700
|Полулюкс 47 700
|Полулюкс 46 700
|Под запрос
Время ужинов в гостиницах:
- При проживании в гост. «Бештау» — ужин в 20:30.
В случае более раннего возвращения, время питания не переносится.
- При проживании в гост. «Машук» — ужин в 19:30.
В случае возвращения после 19:30, ужин будет в виде ланч-бокса, есть возможность разогреть.
- При проживании в гост. «Наутилус» — ужины в виде ланч-бокса, есть возможность их разогреть и поужинать в номере.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Наутилус
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Машук
Отель «Машук» находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак (все всех вариантов, кроме экскурсии на Эльбрус), ужин3 день: экскурсия на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин Кисловодск и Суворовские термальные источники - обед, ужин4 день: экскурсия в Ингушетию и Грозный - питания нет на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин города КМВ - завтрак, ужин5 день: завтрак
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак (все всех вариантов, кроме экскурсии на Эльбрус), ужин
- 3 день: экскурсия на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин Кисловодск и Суворовские термальные источники - обед, ужин
- 4 день: экскурсия в Ингушетию и Грозный - питания нет на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин города КМВ - завтрак, ужин
- 5 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Трансфер в день заезда (от международного аэропорта «Минеральные воды» - Пятигорск)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер в день выезда
- Услуги местных экскурсоводов
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Дополнительные расходы на экскурсии:
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 100 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2227 М.Н.У.М. - 1 000 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. - 1 900 руб
- На высоту 2227 М.Н.У.М. - 1 000 руб
- На высоту 3008 М.Н.У.М. - 1 900 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 300 руб
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
- Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
- Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс Вовнушки - 600 руб
- Вход на экоферму и мастер-классы - 1 200 руб
- 1 час купания - 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»;
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук».
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Время ужинов в гостиницах:
- При проживании в гост. «Бештау» — ужин в 20:30.
В случае более раннего возвращения, время питания не переносится.
- При проживании в гост. «Машук» — ужин в 19:30.
В случае возвращения после 19:30, ужин будет в виде ланч-бокса, есть возможность разогреть.
- При проживании в гост. «Наутилус» — ужины в виде ланч-бокса, есть возможность их разогреть и поужинать в номере.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Предусмотрен ли праздничный ужин в новогоднюю ночь? Какая будет стоимость ужина?
Праздничный ужин не организовывается туроператором, так как утром первого января ранние экскурсии. В отеле Бештау обычно проводится новогодний банкет, информируем о желании забронировать столик, турист оплачивает его при заселении.
В прошлом году ужин стоил около 7 000 рублей.
Можно ли отправиться с маленькой собакой в тур?
С собачкой турист может приехать в Пятигорск, если администрация отеля будет за ней присматривать.
В экскурсионные автобусы с животными запрещено!
Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 7 000
Комфорт 8 000
|Стандарт 3 750
Комфорт 4 000
|-
|-
|2 000
|Наутилус
|Стандарт 4 000
Полулюкс 5 000
|Стандарт 2 500
Полулюкс 3 000
|Полулюкс 2 800
|Полулюкс 2 600
|Машук
Эконом 4 500
Стандарт 4 900
Эконом 2 650
Стандарт2 850
|-
|-
|2 000
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Исключение составляют в том что заявлено было изначально раздельные кровати. По итогу, если бы подруга не уточнила, мы бы это узнали только по приезду, что кровать двуспальная. Просьба в дальнейшем условия учитывать.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!