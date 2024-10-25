Новогодний тур по Северному Кавказу

Новогоднее настроение на Кавказе — это искрящиеся заснеженные вершины гор, яркие эмоции и настоящее кавказское гостеприимство! Гибкая программа-конструктор за 5 дней позволит нам собрать самый интересный новогодний тур: подняться к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, отправиться в снежный Домбай, посетить загадочную Верхнюю Балкарию, современный Грозный или увидеть красоты горной Ингушетии.
5
3 отзыва
Новогодний тур по Северному Кавказу
Новогодний тур по Северному Кавказу
Новогодний тур по Северному Кавказу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Программа на выбор

Трансфер из аэропорта Минеральных Вод (групповой) в 13:00.

Заселение в гостиницу в 13:45.

Обед в гостинице в 14:15.

Вариант I Поездка на экоферму «Кавказский целитель» в 15:30.

Уникальная экоферма «Кавказский целитель» в 10 км от Пятигорска у подножия гор Юца Джуца.

По программе:

  • общение и фото сессии с очаровательными животными в контактном зоопарке: лошадки, ослики, козочки, барашки, курочки, павлины, утки, нутрии.

Затем в уютном теплом зале, оформленном с кавказским колоритом начинается увлекательная программа:

  • рассказ о производстве лечебной косметики, настоек, мыл и многого другого на основе целебных трав, продуктов жизнедеятельности пчел, целебных минералов;
  • мастер-класс по мыловарению;
  • мастер-класс по приготовлению глинтвейна;
  • дегустация фермерской продукции: сливочное масло, сметана, свежеиспеченный хлеб, сыр, а еще горячий чай на травах и морс из местных ягод.

Окончание в 18:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II «Суворовские бани» в 15:30.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание в 18:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

Заезд. Программа на выборЗаезд. Программа на выборЗаезд. Программа на выборЗаезд. Программа на выбор
2 день

Программа на выбор

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30.

Ужин в отеле.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

Завтрак в гостинице.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы.

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Ужин в столовой города в 19:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант III Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

Завтрак в гостинице.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание экскурсии в 17:30.

Ужин в столовой города в 18:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Программа на выбор

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30.

Ужин.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 05:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
  • горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки;
  • домбайская поляна — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Возвращение в Пятигорск в 19:30.

Ужин в отеле.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IIIЭкскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.

По программе экскурсии:

  • живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • купание в горячем источнике возле села Аушигер.

Возвращение в отель в 19:00.

Ужин в отеле.

Свободное время.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IV Экскурсия «Кисловодск» в 13:00.

Обед в гостинице в 12:00.

По программе экскурсии:

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, главная нарзанная галерея, курортный бульвар, главные нарзанные ванны.

Ужин в отеле.

Вариант V Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Обед в гостинице в 12:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание поездки в 17:30.

Ужин в отеле.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Программа на выбор

Вариант I Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.

Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).

Ингушетия — страна башен и легенд.

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии;
  • башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России;
  • храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век);
  • ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами;
  • «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IIЭкскурсия «Грозный» в 5:30.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун:

  • город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
  • город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
  • город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела.

Прогулка по центру города.

Питание на маршруте за доп. плату.

Возвращение в отель в 21:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант III Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:30.

Ужин в отеле.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IV Экскурсия в Домбай в 05:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
  • горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки;
  • домбайская поляна — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Возвращение в Пятигорск в 19:30.

Ужин в отеле.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант V Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.

По программе экскурсии:

  • живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • купание в горячем источнике возле села Аушигер.

Возвращение в отель в 19:00.

Ужин в отеле.

Свободное время.

Внимание! Дополнительные расходы.

ВариантVI Экскурсия «Города КМВ» в 09:00.

Завтрак в отеле.

По программе экскурсии:

  • в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
  • в Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница;
  • в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада;
  • в Ессентуках прогулка по курортному парку, грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница1-местное2-местное3-местное4-местноеДоп. место
«Бештау»

Стандарт 67 550

Комфорт 72 550

Стандарт 51 200

Комфорт 53 700

Под запросПод запрос43 950
«Машук»

Эконом 52 750

Стандарт 54 750

Эконом 43 450

Стандарт 44 450

Под запросПод запрос40 200
«Наутилус»

Стандарт 53 750

Полулюкс 58 750,

Стандарт 46 200

Полулюкс 48 700

Полулюкс 47 700Полулюкс 46 700Под запрос

Время ужинов в гостиницах:

  • При проживании в гост. «Бештау» — ужин в 20:30.

В случае более раннего возвращения, время питания не переносится.

  • При проживании в гост. «Машук» — ужин в 19:30.

В случае возвращения после 19:30, ужин будет в виде ланч-бокса, есть возможность разогреть.

  • При проживании в гост. «Наутилус» — ужины в виде ланч-бокса, есть возможность их разогреть и поужинать в номере.

Варианты проживания

Бештау

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

БештауБештауБештауБештауБештауБештауБештау

Наутилус

4 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

НаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилус

Машук

4 ночи

Отель «Машук» находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак (все всех вариантов, кроме экскурсии на Эльбрус), ужин3 день: экскурсия на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин Кисловодск и Суворовские термальные источники - обед, ужин4 день: экскурсия в Ингушетию и Грозный - питания нет на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин города КМВ - завтрак, ужин5 день: завтрак
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак (все всех вариантов, кроме экскурсии на Эльбрус), ужин
  • 3 день: экскурсия на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин Кисловодск и Суворовские термальные источники - обед, ужин
  • 4 день: экскурсия в Ингушетию и Грозный - питания нет на Эльбрус, в Домбай и Верхнюю Балкарию - только ужин города КМВ - завтрак, ужин
  • 5 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансфер в день заезда (от международного аэропорта «Минеральные воды» - Пятигорск)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер в день выезда
  • Услуги местных экскурсоводов
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Дополнительные расходы на экскурсии:
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 100 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2227 М.Н.У.М. - 1 000 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. - 1 900 руб
  • На высоту 2227 М.Н.У.М. - 1 000 руб
  • На высоту 3008 М.Н.У.М. - 1 900 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 300 руб
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс Вовнушки - 600 руб
  • Вход на экоферму и мастер-классы - 1 200 руб
  • 1 час купания - 600 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»;
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук».

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Время ужинов в гостиницах:

  • При проживании в гост. «Бештау» — ужин в 20:30.

В случае более раннего возвращения, время питания не переносится.

  • При проживании в гост. «Машук» — ужин в 19:30.

В случае возвращения после 19:30, ужин будет в виде ланч-бокса, есть возможность разогреть.

  • При проживании в гост. «Наутилус» — ужины в виде ланч-бокса, есть возможность их разогреть и поужинать в номере.
Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Предусмотрен ли праздничный ужин в новогоднюю ночь? Какая будет стоимость ужина?

Праздничный ужин не организовывается туроператором, так как утром первого января ранние экскурсии. В отеле Бештау обычно проводится новогодний банкет, информируем о желании забронировать столик, турист оплачивает его при заселении.

В прошлом году ужин стоил около 7 000 рублей.

Можно ли отправиться с маленькой собакой в тур?

С собачкой турист может приехать в Пятигорск, если администрация отеля будет за ней присматривать.

В экскурсионные автобусы с животными запрещено!

Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 7 000
Комфорт 8 000		Стандарт 3 750
Комфорт 4 000 		--2 000
НаутилусСтандарт 4 000
Полулюкс 5 000		Стандарт 2 500
Полулюкс 3 000		Полулюкс 2 800Полулюкс 2 600
Машук

Эконом 4 500

Стандарт 4 900

Эконом 2 650

Стандарт2 850

--2 000
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
25 окт 2024
Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!
Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!Организация без нареканий, всегда всё вовремя, чётко. Экскурсоводы - большие знатоки своего дела!!! Спасибо огромное!
О
17 окт 2024
Нам с подругой всё понравилось
Исключение составляют в том что заявлено было изначально раздельные кровати. По итогу, если бы подруга не уточнила, мы бы это узнали только по приезду, что кровать двуспальная. Просьба в дальнейшем условия учитывать.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Олеся!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
12 окт 2024
Всё отлично!!! 👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️
Всё отлично!!! 👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️Всё отлично!!! 👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️Всё отлично!!! 👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️Всё отлично!!! 👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️Всё отлично!!! 👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Тур входит в следующие категории Грозного

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