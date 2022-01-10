2 день

Программа на выбор

Вариант 1.

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант 2.

Экскурсия “Домбай”, начало в 6:00.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант 3.

Экскурсия “Верхняя Балкария”, начало в 6:20.

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. /чел.).

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.