Рождественский активный тур по Кавказу

Групповой тур в Грозном
5
3 отзыва
Рождественские каникулы на Кавказе — это горная сказка, которую Вы можете подарить себе и своим близким в этом путешествии! Гибкая программа-конструктор за 5 дней позволит Вам собрать самый интересный рождественский тур: подняться к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, отправиться в снежный Домбай, посетить загадочную Верхнюю Балкарию, современный Грозный или увидеть красоты Горной Ингушетии.
Рождественский активный тур по Кавказу
Рождественский активный тур по Кавказу
Рождественский активный тур по Кавказу
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Гибкий формат
Гибкий формат
Вы можете под себя подстроить всё путешествие, чтобы побывать только в желаемых местах
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Национальная кухня народов Кавказа никого не оставит равнодушным
Сказочное настроение
Сказочное настроение
Активно встретим Рождество в необычном месте — потрясающих горах

Программа тура по дням

1 день

Встреча, программа на выбор

3 варианта экскурсии на выбор:

  • Трансфер из аэропорта Мин. Воды (групповой) в 12:00.
  • Трансфер из аэропорта Мин. Воды (групповой) в 13:00.

Вариант 1.

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

  • Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова». Стоимость экскурсии: взрослый — 200 руб., школьникам — 150 руб.;
  • Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск, взрослый — 380 руб., дети до 5 лет — 200 руб.

Окончание экскурсии в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант 2.

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы; 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы.

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено).

Вариант 3.

Поездка «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Дополнительные расходы: купание 550 руб. /чел.

Окончание экскурсии в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле в 19:00 (если предусмотрено)

Встреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выбор
2 день

Программа на выбор

Вариант 1.

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

  • Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
  • Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант 2.

Экскурсия “Домбай”, начало в 6:00.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Вариант 3.

Экскурсия “Верхняя Балкария”, начало в 6:20.

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. /чел.).

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “Эльбрус”, начало в 6:00.

Вариант 2. Экскурсия “Домбай”, начало в 6:00.

Вариант 3. Экскурсия “Верхняя Балкария”, начало в 6:20.

Описание программ 1, 2 и 3 см. во втором дне.

Вариант 4. Экскурсия «Грозный» в 6:00.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы 600 руб: музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути).

Возвращение в отель в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “Эльбрус”, начало в 6:00.

Вариант 2. Экскурсия “Домбай”, начало в 6:00.

Вариант 3. Экскурсия “Верхняя Балкария”, начало в 6:20.

Вариант 4. Экскурсия «Грозный» в 6:00.

Описание программ 1, 2, 3 и 4 см. во втором и третьем дне.

Вариант 5. Только для граждан РФ. Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям)

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Доп. расходы 1 200 руб: заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12:00).

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-но местное2х местное3х местное4х местное
«Бештау»

Стандарт 48 700

Комфорт 53 700

Стандарт 37 400

Комфорт 39 900

Под запрос Под запрос
Доп. сутки, «Бештау»

Стандарт 7 500

Комфорт 8 800

Стандарт 4 600

Комфорт 5 200

Под запросПод запрос
«Машук»
Эконом 44 300
Стандарт 46 800
Эконом 36 850
Стандарт 37 500
Под запросПод запрос
Доп. сутки, «Машук»
Эконом 5 500
Стандарт 6 150
Эконом 3 550
Стандарт 3 750
Под запросПод запрос
«Наутилус»

Стандарт 38 000

Полулюкс 43 000

Стандарт 33 000

Полулюкс 35 500

Полулюкс 34 750 руб. Полулюкс 34 250
Доп. сутки, «Наутилус»

Стандарт 4 800

Полулюкс 6 000

Стандарт 3 000

Полулюкс 3 600

Полулюкс 3 500 руб. Полулюкс 3 400
  • без питания:
Гостиница1-но местное2х местное3х местное4х местное
«Бештау»

Стандарт 43 300

Комфорт 48 300

Стандарт 32 000

Комфорт 34 500

Под запросПод запрос
Доп. сутки, «Бештау»

Стандарт 5 900

Комфорт 7 200

Стандарт 3 000

Комфорт 3 600

Под запросПод запрос
«Машук»

Эконом 41 300

Стандарт 43 800

Эконом 33 850

Стандарт 34 500

Под запросПод запрос
Доп. сутки, «Машук»
Эконом 4 850
Стандарт 5 500
Эконом 2 900
Стандарт 3 050
Под запросПод запрос
«Наутилус»

Стандарт 34 750

Полулюкс 39 750

Стандарт 29 700

Полулюкс 32 250

Полулюкс 31 500Полулюкс 31 000
Доп. сутки, «Наутилус»

Стандарт 4 400

Полулюкс 5 600

Стандарт 2 600

Полулюкс 3 200

Полулюкс 3 100Полулюкс 3 000

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Варианты проживания

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Наутилус»

4 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Машук»

4 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием) 1 день - ужин2 день - ужин3 день - ужин, при выборе вариантов 1-34 день - ужин, при выборе вариантов 1-35 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - ужин
  • 3 день - ужин, при выборе вариантов 1-3
  • 4 день - ужин, при выборе вариантов 1-3
  • 5 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» - Пятигорск)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе и указанное в программе «Если предусмотрено», при выборе тарифа без питания
  • Трансфер в день выезда
  • Услуги местных экскурсоводов
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Дополнительные расходы на экскурсии:
  • Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гора Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:
  • На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы - 100 руб
  • 1 час купания - 550 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»
Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
10 янв 2022
Тур мне очень понравился, спасибо! Все было организовано очень четко и качественно: своевременное оповещение, хорошие гиды, чистые и удобные автобусы. Интересная поездка. Особенно понравилась Горная Ингушетия, ее нужно смотреть обязательно. Жалко, что не было экскурсии в Осетию (Владикавказ, Беслан), я бы поехала. Конечно, вставать нужно рано, это вносит свои коррективы в настроение:) рассмотрите, пожалуйста, вариант среднего автобуса, а не микроавтобуса на длинные экскурсии. Иногда тебе попадаются не самые худые соседи по креслу, это тяжело:) Еще я бы заранее готовила людей со специальными потребностями в еде (диета, упор на овощные блюда и прочее) к тому, что лучше что-то взять с собой в дорогу, потому что в основном - даже на завтрак - мясо, хичины, пироги. Это пожелание. Отдельное спасибо за новогодний подарок и внимание, было очень приятно.
Н
13 мар 2024
К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
Г
21 фев 2024
Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

Тур входит в следующие категории Грозного

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