Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Грозным
8:45-9:00 Встреча на ж/д вокзале (на выходе с перрона, по нечётным числам).
9:00-9:15 Трансфер в отель (продолжительность в пути в среднем 15 минут до любого из базовых отелей).
9:15 Расселение.
Свободное время до 13:00.
11:25-11:55 Встреча в аэропорту (в зоне прилёта) / посадка в автобусы (10 минут).
12:00-12:15 Трансфер в отель продолжительность в пути в среднем 15 минут
- 12:15 Высадка у отеля «Беркат» 3* — 5 мин.
- 12:25 Высадка у отеля «Эдельвейс» — 5 мин.
- 12:45 Высадка у отеля «Cosmos Selection» — 5 мин.
13:30-14:10 Обед в отеле (входит в стоимость) комплексные обеды, в кафе при отелях.
14:20-14:30 Встреча с гидом в холле отеля.
14:30-15:00 Отправление на обзорную экскурсию, посещения церкви Архангела Михаила (время в пути до церкви 15 минут, внутренний осмотр).
15:00 Прогулка по цветочному парку.
Пешая прогулка 3 минуты, на территории парка 15-17 минут на пешую прогулку с рассказом гида и фотографии.
15:20 Смотровая площадка на крыше одного из высотных зданий Грозный-сити.
16:00-16:30 Экскурсия в неповторимую мечеть «Сердце Чечни».
На входе в мечеть для женщин раздают закрытые платья и платки, экскурсовод объяснит правила посещения мечети, те кто не может по тем или иным причинам посетить мечеть, предложат внешний осмотр территории мечети и парковой зоны.
16:30-17:20 Прогулка по центральной площади им. А. Х. Кадырова в сопровождении гида (10 минут) с посещением сувенирного магазина на пересечении проспекта им. В. В. Путина и ул. Гаирбекова (на посещение магазина отведено 15 минут).
Далее прогулка по бульвару М. Эсамбаева до исторического здания «Барский дом».
17:20-17:30 Посадка в автобус трансфер в музей «Аллея Славы» — 10 минут.
17:30-18:00 Мемориальный комплекс Аллея Славы, и здесь же музей им. А. Х. Кадырова.
Посещение комплекса занимает 30 минут.
18:00-18:10 Время на сан. зону и посадку в автобус.
19:30-20:00 Возвращение в отели в следующем порядке: 19:45 «Cosmos Selection», 19:55 «Эдельвейс», 20:00 «Беркат».
Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам»
08:00-8:40 Завтрак.
- 9:00 Посадка в автобус отель «Беркат».
- 9:10 Посадка в автобус отель «Эдельвейс».
- 09:20 Посадка в автобус отель «Cosmos Selection».
Отправление на экскурсию на высокогорное озеро «Кезеной-Ам» (общее расстояние от Грозного до озера 110 км).
10:20-10:40 Остановка в с. Ведено у «Веденской крепости» на старом рынке.
10:40-11:00 Посадка в автобус, переезд до селения Харачой.
11:00-11:15 Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад «Девичья Коса».
11:15-12:00 Переезд от с. Харачой до Андийского перевала — самый извилистый участок дороги.
Дорога широкая, асфальтированная, дорога от села поднимается более чем на 1 км вверх, поэтому переезд 45 минут может показаться не простым.
Рекомендуем взять таблетки от укачивания, если слабый вестибулярный аппарат. Так же будет наблюдаться незначительный перепад давления. На это стоит обратить внимание людям, страдающим перепадами давления.
12:00-12:05 Остановка на Андийском перевале, фотосессия с панорамным видом занимает 5 минут.
Далее трансфер до смотровой площадки у озера «Кезеной-Ам» около 10 минут
12:05-12:20 Остановка на смотровой площадке.
12:20-12:35 Посадка в автобусы, трансфер на базу отдыха «Кезеной-Ам».
12:35-13:30 Обед в кафе Кезеной-Ам (комплексный обед включен в стоимость).
13:30-16:00 Свободное время на прогулку по территории туристического комплекса Кезеной-Ам.
16:00-17:40 Выезд в г. Шали.
Путь около 1:40 ч по асфальтированной дороге.
17:40-18:00 Посещение Шалинской мечети с заходом внутрь в сопровождении гида.
18:10-18:30 Трансфер по асфальтированной дороге от Шали в город Аргун, где предстоит посетить уникальную мечеть «Сердце Матери», построенную в стиле хайтек.
18:30-18:50 Посещение мечети занимает около 20 минут.
Посещение Аргунской мечети.
18:50-19:10 Трансфер в Грозный, занимает 20 минут.
По дороге водитель развезёт гостей по отелям.
В среднем на трансфер до каждого отеля отводится ещё 15 минут.
Грозный, возвращение в отели в следующем порядке: «Cosmos selection Grozny city», «Эдельвейс», «Беркат».
Аргунское ущелье. Отъезд
9:10 На экскурсию по Аргунскому ущелью.
08:00-8:40 Завтрак в отеле.
8:40-9:00 Освобождение номеров, выезд с багажом.
- 9:00 Посадка в автобус отель «Беркат».
- 9:10 Посадка в автобус отель «Эдельвейс».
- 09:20 Посадка в автобус отель «Cosmos Selection».
09:20 Выезд в Аргунское ущелье.
Дорога асфальтированная на протяжении 52 км, далее 6 км гравийной дороги до Ушкалоевских башен.
10:40-10:50 Остановка у Ушкалоевских башен.
10:50-11:05 Посадка в автобус (5 мин).
Переезд 6 км по асфальтированной дороге до Итум-Кали — 10 минут.
11:05-11:30 Экскурсия по историческому музею им. Х. Исаева в Итум-Кали.
Прогулка по комплексу с посещением этнографических залов длится около 25 минут.
Местный музейный экскурсовод проведет обзор по жилым башням и экспозициям.
11:30-11:40 Время на фотосессию на фоне комплекса и гор.
11:40-12:10 Выезд в обратную сторону по ущелью.
Дорога продолжительностью 15,5 км займет по времени пол часа, так как движение на гравийном участке не быстрое.
12:10-13:00 Остановка у Нихалоевских водопадов.
Гостям сразу же предлагается отправиться на прогулку по каскадам.
Будьте внимательны и осторожны, местами может быть скользко.
Рекомендуется иметь удобную непромокаемую сменную обувь с собой.
Прогулка по водопадам занимает от 30 до 60 минут в зависимости от того, сколько каскадов смогут пройти туристы.
13:00-14:30 Обед в ресторане на территории туристического комплекса (комплексный обед с блюдами национальной кухни входит в стоимость тура).
14:30-14:40 Посадка в автобус.
14:40-16:00 Трансфер в Грозный.
16:00 Прибытие в Грозный.
В зависимости от пункта вылета или выезда основной группы организуется трансфер.
В случае, если у гостей поздний выезд предлагается посещение мастер-классов по национальным ремёслам за доп. плату — 1 800 руб.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный 2-местный номер (две кровати)
|Стандартный 1-местный номер (большая кровать)
|Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
|Гостиница
|Взрослый на основном месте
|Ребёнок 5-16 лет на дополнительном месте
|Взрослый на основном месте
|Ребёнок 5-16 лет на дополнительном месте
|Взрослый на основном месте
|1-местное размещение
|Ребёнок 10-16 лет на дополнительном месте
|35 000
|29 900
|39 250
|29 900
|35 000
|39 250
|29 900
В туре возможно подселение.
В отелях «Беркат» и «Эдельвейс» — шведская линия подачи. В остальных отелях комплекс.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Беркат
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Сosmos selection
Самый большой пятизвездочный отель на Северном Кавказе, Cosmos Selection Grozny City расположен в центре Грозного, в самой красивой части города. Рядом c отелем, на противоположном берегу Сунжи, находится знаменитая мечеть «Сердце Чечни», которая является копией мечети султана Ахмеда в Стамбуле. Если у вас в планах снять отель в Грозном, это отличный выбор.
К услугам гостей комфортабельные номера различных категорий, ресторан с панорамным видом на город, мужской и женский оздоровительные клубы, а также конференц-пространства для проведения различных форматов деловых и частных мероприятий.
Кулинарные впечатления в нашей гостинице в Грозном приведут в восторг даже самых взыскательных гурманов. Ресторан предлагает меню изысканных блюд национальной и мировой кухни, приготовленных из свежих продуктов. А атмосфера ресторана, сопровождающаяся живой музыкой, сделает ужин незабываемым.
Отдых в гостинице Грозного Cosmos Selection Grozny City станет прекрасным опытом благодаря отличному сервису, комфортным условиям проживания, и множеству дополнительных услуг.
Эдельвейс
Спортивная гостиница в самом центре Грозного. В шаговой доступности находится мечеть «Сердце Чечни», музей Чеченской Республики, бульвар им. М. Эсамбаева. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 3 км, а до аэропорта — 7 км. Это идеальный вариант для спортсменов и туристического отдыха. Гостям предлагают для размещения 47 номеров категорий Стандарт и Делюкс. Во всех есть мини-бар, кондиционер, телевизор и собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями.
В уютном кафе можно сытно и вкусно позавтракать, провести деловую встречу или поужинать в кругу друзей. В меню входит большой выбор блюд европейской кухни, десертов собственного приготовления, ароматного кофе и домашних чаев. Также блюда из меню можно заказать в номер. Для тех, кто любит вкусные и ароматные напитки на травах, есть фито-бар. На территории комплекса есть спортивный зал для дзюдоистов и тренажерный зал. А для тех, кто хочет поддержать себя в форме, есть бассейн и спортивная площадка. Личный автомобиль можно оставить на парковке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Проживание в отеле 3*: 2-местное размещение
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Услуги гида-экскурсовода
- Билеты в музей ИМ.А.Х. Кадырова, на смотровую площадку «Грозный-Сити», на Нихалоевские водопады, музей им. Хусейна Исаева, город стражников Хой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Ужины и питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер по городу из аэропорта и ж/д вокзала - 2 000 руб
- Доп. ночь перед или после тура - 5 000 руб
- Личные расходы на сувениры
- Индивидуальный трансфер после обеда для гостей, которые улетают более ранними рейсами или уезжают на поезде в летний период - 5 000 руб
- Дополнительная ночь перед туром или после тура на базе отеля 3* - 2 500 руб. /чел. При 2-местном размещении "Эдельвейс" 4* - 3 500 руб. /чел., "Cosmos Selection" 5* - 5 500 руб. /чел
- Доплата за индивидуальное размещение - 5 000 руб. на базе отеля 3
- Доплата за индивидуальное размещение - 7 000 руб. на базе отеля 4
- Доплата за индивидуальное размещение - 11 000 руб. На базе отеля 5
- Раннее заселение: 1250 руб. /чел. на базе отеля 3* при 2-местном размещении1750 руб. /чел. на базе отеля 4*2750 руб. /чел. на базе отеля 5
- 1250 руб. /чел. на базе отеля 3* при 2-местном размещении
- 1750 руб. /чел. на базе отеля 4
- 2750 руб. /чел. на базе отеля 5
- Активности на оз. Кезеной-Ам: полет на зиплайне - от 1 000 руб. катание на лодках - от 500 руб. детский верёвочный городок - от 300 руб
- Полет на зиплайне - от 1 000 руб
- Катание на лодках - от 500 руб
- Детский верёвочный городок - от 300 руб
- Мастер-класс в Грозном по национальным ремеслам (керамика, войлок) - от 1 800 руб. /чел
- Костюмы для фотосессии в с. Тазбичи - 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест / минивэн / легковой автомобиль: Mersedes Sprinter / Volkswagen Crafter класса (турист) до 20 посадочных мест.
Какие рекомендуемые авиарейсы есть?
Рекомендуемые авиарейсы прибытия:
- SU 1498 • Airbus A320 SL Aeroflot. SVO 8:00-11:25 GRV.
Рекомендуемые авиа рейсы вылета:
- Грозный — Москва Уральские авиалинии U 6-438, 18:45 GRV — 21:50 DME.
- Грозный — Москва Utair UT-400 22:25 GRV — 02:15 VKO.
Сотрудник туроператора встречает гостей с табличкой «Чеченская Классика». По запросу с табличкой отправляющего туроператора.
Время встречи, включенных трансферов и обедов строго под рекомендованные рейсы. В случае более позднего прилета или более раннего гости самостоятельно организуют вышеперечисленные услуги за свой счет.