1 день

Прибытие. Знакомство с Грозным

8:45-9:00 Встреча на ж/д вокзале (на выходе с перрона, по нечётным числам).

9:00-9:15 Трансфер в отель (продолжительность в пути в среднем 15 минут до любого из базовых отелей).

9:15 Расселение.

Свободное время до 13:00.

11:25-11:55 Встреча в аэропорту (в зоне прилёта) / посадка в автобусы (10 минут).

12:00-12:15 Трансфер в отель продолжительность в пути в среднем 15 минут

12:15 Высадка у отеля «Беркат» 3* — 5 мин.

12:25 Высадка у отеля «Эдельвейс» — 5 мин.

12:45 Высадка у отеля «Cosmos Selection» — 5 мин.

13:30-14:10 Обед в отеле (входит в стоимость) комплексные обеды, в кафе при отелях.

14:20-14:30 Встреча с гидом в холле отеля.

14:30-15:00 Отправление на обзорную экскурсию, посещения церкви Архангела Михаила (время в пути до церкви 15 минут, внутренний осмотр).

15:00 Прогулка по цветочному парку.

Пешая прогулка 3 минуты, на территории парка 15-17 минут на пешую прогулку с рассказом гида и фотографии.

15:20 Смотровая площадка на крыше одного из высотных зданий Грозный-сити.

16:00-16:30 Экскурсия в неповторимую мечеть «Сердце Чечни».

На входе в мечеть для женщин раздают закрытые платья и платки, экскурсовод объяснит правила посещения мечети, те кто не может по тем или иным причинам посетить мечеть, предложат внешний осмотр территории мечети и парковой зоны.

16:30-17:20 Прогулка по центральной площади им. А. Х. Кадырова в сопровождении гида (10 минут) с посещением сувенирного магазина на пересечении проспекта им. В. В. Путина и ул. Гаирбекова (на посещение магазина отведено 15 минут).

Далее прогулка по бульвару М. Эсамбаева до исторического здания «Барский дом».

17:20-17:30 Посадка в автобус трансфер в музей «Аллея Славы» — 10 минут.

17:30-18:00 Мемориальный комплекс Аллея Славы, и здесь же музей им. А. Х. Кадырова.

Посещение комплекса занимает 30 минут.

18:00-18:10 Время на сан. зону и посадку в автобус.

19:30-20:00 Возвращение в отели в следующем порядке: 19:45 «Cosmos Selection», 19:55 «Эдельвейс», 20:00 «Беркат».

