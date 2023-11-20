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Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
«Еще доберемся до древних петроглифов, а потом поднимемся на боевую башню, с которой открывается шикарный вид на горы и села»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
«Проедем через перевалы по живописной дороге и окажемся у голубого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах»
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
«Во второй день нас ждет увлекательное путешествие в горы»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
«Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
«Мы проедем через Чёрную долину, поднимемся на гору Гойтен-Корт, которая считается святым местом республики — каждый год сюда приезжают тысячи верующих из разных уголков региона»
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«Полюбуемся голубой гладью знаменитого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна20 ноября 2023Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
- ККарина7 ноября 2023Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
- ППопова23 августа 2023Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную ЧечнюПоездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горную Чечню. Очень не интересный,
- ЛЛиана29 июля 2023Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную ЧечнюТур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна- женщина с прекрасным голосом
- ААлина19 июля 2023Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную ЧечнюПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.
- ООлеся15 июля 2023Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
- OOlga13 июля 2023Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниПрекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится
- ССЕРГЕЙ11 мая 2023Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.
- ЮЮлия10 мая 2023Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниСпасибо, всё прошло хорошо и организованно)
- ООльга5 мая 2023Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Горы»
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