Туры к горам Грозного

Найдено 6 туров в категории «Горы» в Грозном, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
«Еще доберемся до древних петроглифов, а потом поднимемся на боевую башню, с которой открывается шикарный вид на горы и села»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
«Проедем через перевалы по живописной дороге и окажемся у голубого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах»
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500 за всё до 4 чел.
Выходные в Чечне (3 дня)
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
«Во второй день нас ждет увлекательное путешествие в горы»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000 за человека
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
«Путь лежит через горную пещеру, протяженностью несколько десятков метров»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
«Мы проедем через Чёрную долину, поднимемся на гору Гойтен-Корт, которая считается святым местом республики — каждый год сюда приезжают тысячи верующих из разных уголков региона»
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«Полюбуемся голубой гладью знаменитого озера Кезенойам, образовавшегося около 600-700 лет назад в результате обвала в горах»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    20 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
    читать дальше

    нам повезло, было тепло и солнечно, только в один из дней путешествия в горах выпал снег) Анастасия очень отзывчивый и доброжелательный человек, помогла нам реализовать все наши пожелания по путешествию.

    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно
  • К
    Карина
    7 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
    читать дальше

    программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!

  • П
    Попова
    23 августа 2023
    Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
    Поездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горную Чечню. Очень не интересный,
    читать дальше

    скучный рассказ экскурсовода. Конечно, тяжелая дорога по горным серпантинам, так что у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом, необходимо запастись препаратами. А в целом, очень насыщенный тур. Скучать не приходилось.

    Поездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горнуюПоездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горнуюПоездка понравилась, очень красивые места, много приятных впечатлений. Немного испортило впечатление о поездке путешествие в горную
  • Л
    Лиана
    29 июля 2023
    Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
    Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна- женщина с прекрасным голосом
    читать дальше

    и дикцией, слушать ее просто сказка! Также, хотелось бы отметить наших прекрасных водителей Геннадий с прекрасным музыкальным вкусом и виртуозным вождением транспорта, и Гранта!) Прекрасная компания, прекрасные люди, замечательная экскурсия и море завораживающих впечатлений 😍

    Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-Тур был восхитительный, как и,собственно, гиды тура! Сергей Евгеньевич- очень грамотный и прекрасный человек, Светлана Борисовна-
  • А
    Алина
    19 июля 2023
    Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
    Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места.
    Получилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные местаПолучилась очень насыщенная и интересная поездка по Кавказу. За столь небольшое время удалось увидеть разнообразные места
  • О
    Олеся
    15 июля 2023
    Выходные в Чечне (3 дня)
    Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
  • O
    Olga
    13 июля 2023
    Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
    Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится
    Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4
  • С
    СЕРГЕЙ
    11 мая 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
    Спасибо, всё прошло хорошо и организованно)
  • О
    Ольга
    5 мая 2023
    Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
    Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!
    Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!Тур интересный, очень жаль, что из-за погодных условий не удалось посетить пещеру и покататься на катере! Очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
  2. Чечня и Дагестан: две республики за два дня
  3. Выходные в Чечне (3 дня)
  4. Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
  5. Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Горы" можно забронировать 6 авторских туров от 25 000 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Грозном на 2024 год по теме «Горы», 10 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам