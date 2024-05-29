С Светлана Чеченские каникулы Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽

И Ирина Чеченские каникулы С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.

Д Дмитрий Кавказская история. От Чечни до Дагестана Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.

Ю Юлия Кавказская история. От Чечни до Дагестана Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.

Н Надежда Кавказская история. От Чечни до Дагестана Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!

И Иван По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.

О Ольга Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен читать дальше Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️ Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.

Н Нечаев Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.

Г Гузель Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный читать дальше сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора. Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически