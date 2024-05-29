1 чел.
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Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
«Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то скорее отбросьте все сомнения — здесь фантастическая природа, голубые горные озера, огромные современные мечети и очень гостеприимные жители»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
«На второй день экскурсионного тура, позавтракав и уже с утра насладившись горным пейзажем, выезжаем из Дагестана в сторону Чечни»
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Отдохнув, посетим этно-культурный комплекс Пешха («Шамсудин Гiала») — вы узнаете об этой исторической области и её природе и сможете погладить живущих тут оленей»
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
«Сегодня вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа, узнаете о его образовании и природных особенностях»
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
«Вы увидите уникальные петроглифы, знаменитые водопады и Ушкалойские башни-близнецы»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестан - в страну гор на выходные. Экскурсионный тур
Начало: г. Пятигорск
«Дагестан — неизведанный край с удивительной природой и древней культурой»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 30 950₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 67 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Осенняя кавказская история. От Чечни до Дагестана
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 67 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Вас ждёт путешествие по историческим памятникам прошлого, погружение в историю, культуру и природу республик»
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Вас ждёт путешествие по историческим памятникам прошлого, погружение в историю, культуру и природу республик»
58 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
«Это приключение включает как отдаленные природные места, так и знакомство с культурой и историей двух кавказских регионов»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
«На природе на завтрак: чай, кофе, сыр, яйца, сметана, колбаса, хлеб»
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«Полюбуетесь уникальной природой, откроете для себя культуру и этнографию республик»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
«После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
66 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
«А ещё мы покажем вам природные красоты республики, древние и современные архитектурные сооружения, проведём по улочкам заброшенного селения и посоветуем, где купить лучшие сладости на рынке»
6 сен в 13:00
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 мая 2024Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
- ИИрина23 мая 2024С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ИИван26 марта 2024Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
- ННечаев13 марта 2024К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
- ГГузель21 февраля 2024Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Природа и пейзажи»
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- Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
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- По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
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