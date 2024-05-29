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Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Начало: г. Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
от 34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
28 дек в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ССнежана4 мая 2024Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе.
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ААлана5 февраля 2024Чудесный тур! Ездила 3-6.11., понравилось абсолютно все! Спасибо гиду Амине, организаторам тура, нашему водителю за чудесные впечатления от поездки!
- ККристина14 января 2024Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру с заездом в окрестные
- ААнна20 ноября 2023Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
- ККарина7 ноября 2023Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
- ААлександр26 октября 2023Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «4-дневные туры»
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