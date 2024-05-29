Экскурсионные туры на 4 дня в Грозном

Найдено 7 туров в категории «4-дневные туры» в Грозном, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Начало: г. Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 32 500 за человека
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Зимние каникулы
Начало: Г. Грозный
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 32 000 за человека
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
от 34 500 за человека
Новогодний тур в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Начало: Г. Грозный
28 дек в 10:00
от 38 500 за человека
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
3 июля в 09:00
15 авг в 08:00
39 500 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
    Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе.
    Очень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и МусеОчень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и МусеОчень понравилось. Красивая природа, замечательный люди, все показали и рассказали ❤️. Я под впечатлением. Спасибо гиду Амине и Мусе
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
    Чудесный тур! Ездила 3-6.11., понравилось абсолютно все! Спасибо гиду Амине, организаторам тура, нашему водителю за чудесные впечатления от поездки!
  • К
    Кристина
    14 января 2024
    К сердцу Чечни. Зимние каникулы
    Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру с заездом в окрестные
    читать дальше

    мечети, городки, села и 3) поездка в Аргунское ущелье (этнографический музей + 2-3 остановки на смотровых площадках и водопадах). В конце третьего дня организован групповой прощальный ужин. Плюсы: 1) основные достопримечательности все же нам показали (хотя были рядом с лестницей в небо, рядом с селением Хой - вот почему бы не включить в программу?) 2) в рамках экскурсии второго дня заезжали в несколько сел и городов - это интересно, т. к. смогли посмотреть не только Грозный; 3) хорошие местные гиды - женщины-чеченки из Грозного. Не просто комментируют маршрут, а много знают и готовы рассказать о самом народе, местных традициях и специфике. Минусы: 1) организация тура просто ахтунг. Пример - из-за задержки рейса у двух человек вся вовремя приехавшая группа ждала по отелям в подвешенном состоянии, когда же начнётся экскурсия. Вообще самолеты задерживаются регулярно, и я правда не понимаю, как туристическая компания могла не проработать запасные варианты действий. Довезти опоздавших до отеля на такси и присоединить к экскурсии в процессе - вопрос тысячи рублей. А лишить 15 человек светового дня и начать экскурсию на ночь глядя (из-за чего мы спешили и не везде попали, да и холодает ночью в январе…) - вопрос репутации как организатора. 2) Автобус весь в наружной рекламе. Даже на окнах. Ну серьезно?)) У нас был тур формата, где на горы в основном из автобуса смотришь. Не отмечаю как минус, но лично мне не хватило физической активности в туре (легкого треккинга), но этого и не обещали в описании. Думала, что формат пассивного отдыха мне тоже понравится, но оказалось обидно смотреть из окна автобуса на горы без возможности прогуляться. Так что любителям активного отдыха рекомендую подумать, подойдет ли такая программа. А сама Чечня - просто восторг! Обязательно стоит увидеть.

    Тур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеруТур неплохой, по факту состоит из трех экскурсий: 1) обзорная по Грозному, 2) поездка к озеру
  • А
    Анна
    20 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
    читать дальше

    нам повезло, было тепло и солнечно, только в один из дней путешествия в горах выпал снег) Анастасия очень отзывчивый и доброжелательный человек, помогла нам реализовать все наши пожелания по путешествию.

    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно
  • К
    Карина
    7 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
    читать дальше

    программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!

  • А
    Александр
    26 октября 2023
    Новогодний тур в Чеченскую Республику
    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
    читать дальше

    можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях и нравах местного населения и др. В Махачкале (7 день) 1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени). 2. Организовать посещение: Центральная Джума-мечеть Исторический парк «Россия – моя история» Памятник Русской учительнице Музей Дружбы народов России рынок В Дербенте 1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое. 2. Организовать экскурсию в ДЗИВ. В Гунибе Организовать экскурсию в кузницу. 6 день В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
  2. К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
  3. К сердцу Чечни. Зимние каникулы
  4. В гостях у горцев. Зимнее путешествие в Чечню
  5. Новогодний тур в Чеченскую Республику
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "4-дневные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 32 000 до 43 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Грозном на 2024 год по теме «4-дневные туры», 15 ⭐ отзывов, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам