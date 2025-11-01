Программа тура по дням
Прибытие. Аргунское ущелье, мечеть «Сердце матери»
13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту Грозного.
Обед.
Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни.
«Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Далее нас ждут Нихалойские водопады.
Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий — всего 2 метра.
После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.
После экскурсии, нас ждет переезд в Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».
Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».
Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Отправляемся в отель в Грозный.
Озеро Кезеной-Ам, древний город «Хой»
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому.
Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.
Кезеной-Ам — изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана.
Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.
Следующая экскурсия предстоит в древний город «Хой», который находится недалеко от озера.
Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
После мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман».
Возвращение в гостиницу.
Грозный
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня Грозный — это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.
Обед в кафе города из блюд национальной чеченской кухни.
Заселение в гостиницу в Махачкале.
Чиркейское водохранилище, комплекс пещер «Нохъо»
Завтрак в гостинице.
Выселение.
Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату от 700 руб.) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель(возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещер «Нохъо» (за дополнительную плату 500 руб.), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Заселение в гостиницу в Дербенте.
Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества.
Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
Возвращаемся в гостиницу.
Древний Дербент
Завтрак в гостинице.
Сегодняшний день мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Возвращение в отель.
Хучни. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня мы исследуем Южный Дагестан, где познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Вас ждет переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И каскадный живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого заглянем на обед в этнокомплекс, где примите участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачестве.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|2, 3-местное
|50 000
|1-местное
|68 000
|Детям до 12 лет
|45 000
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
- 1, 2 ночь: Грозный «Тийналла»;
- 3: Махачкала «Капитал», «Адмирал»;
- 4, 5, 6 ночь: Дербент «Волна».
В Махачкале может быть замена на проживание в Дербенте, отель Волна.
Варианты проживания
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Адмирал
Отель «Адмирал» располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.
Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.
Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
Волна
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Расстояние до города Набрань составляет 47 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 2 ночи в Грозном, 1 в Махачкале и 3 в Дербенте
- 2-разовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении - 6 000 руб
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении - 5 500 руб
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении - 7 000 руб
- Катание на катере для групп на спринтере - от 700 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Страховка (по желанию) - 200 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
- удобную обувь спортивного типа;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- фотоаппарат.
Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.
Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин — шорты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие правила безопасности на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
- Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
- Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
- Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
- Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.