1 день

Прибытие. Аргунское ущелье, мечеть «Сердце матери»

13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту Грозного.

Обед.

Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни.

«Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.

Далее нас ждут Нихалойские водопады.

Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий — всего 2 метра.

После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.

После экскурсии, нас ждет переезд в Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».

Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Отправляемся в отель в Грозный.

