Кавказский антидепрессант

Групповой тур в Грозном
5
3 отзыва
Да, да! Этот тур именно «антидепрессант».

Прочь все заботы, тревоги и ежедневная рутина! За 5 дней нашего путешествия мы увидим самые знаковые места Чечни и Дагестана. Проделаем путь, начиная с мегаполиса в Грозном и заканчивая заброшенными, горными аулами Дагестана.

Впечатлимся роскошной мечетью в Шали, единственной в России хайтековской мечетью в Аргуне и дальше наш путь продолжится в загадочном и контрастном Дагестане.

Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Ближайшие даты:
15
мая
29
мая
12
июн
26
июн
24
июл
7
авг
21
авг
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даты

Что вас ожидает:

Гамсутль, Кахиб и Гоор
Гамсутль, Кахиб и Гоор
Увидим один из древнейших и самых живописных аулов Дагестана
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Откроем незабываемые виды, которые точно не оставят вас равнодушным
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
И пикники среди потрясающих пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по городу Грозный

До 12:00 встреча в аэропорту г. Грозный.

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»).

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия по городу.

Мечеть «Сердце Чечни» –одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный Сити – комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.

Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

17:30 Ужин (за доп. плату).

18:30 Выезд в г. Аргун.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Посещение Мечети «Гордость мусульман» –крупнейшая мечеть Европы.

Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.

22:00 Возвращение в отель.

Питание: обед. Завтрак и ужин за свой счет.

Встреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча группы. Экскурсия по городу Грозный
2 день

Чиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньон

8:00 Завтрак.

Выезд с вещами в Дагестан.

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.

Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере (за доп. плату).

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Свободное время.

Ужин.

Заселение в гостевой дом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Чиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньонЧиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньонЧиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньонЧиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньон
3 день

Горный аул Гуниб

Завтрак.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.

Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.

Подняться к аулу можно пешком.

За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Ужин.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Горный аул ГунибГорный аул ГунибГорный аул ГунибГорный аул Гуниб
4 день

Водопады Тобот и Итлятляр

Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах.

Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

Обед.

Водопады Тобот и Итлятляр вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас.

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор Каменная чаша.

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Водопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и Итлятляр
5 день

Гоор. Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Гоородин из самых живописных аулов в стране синих гор.

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля.

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

Обед.

Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

18:00 Выезд в Аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).

Питание: завтрак, обед. Ужин оплачивается самостоятельно.

Рекомендованный рейс:

  • Махачкала – Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).
Гоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. ОтъездГоор. Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)

59900

Стоимость тура при одноместном размещении (single)

67900

Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении

54000

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Зубутли

1 ночь

Гостевой дом в Гунибе

1 ночь

Гостевой дом в Хунзах

1 ночь

Нохчо Стар

1 ночь

Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Дона

1 ночь

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

ДонаДонаДонаДона

Мини-гостиница «Central City»

1 ночь

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.

Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (по программе)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билет до г. Грозный/Махачкала и обратно
  • Завтрак и ужин в первый день и ужин в последний день
  • Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
  • Подъём в Гамсутль на джипах
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • Москва – Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).

Обратно:

  • Махачкала – Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
12 сен 2022
Тур подобран очень хорошо. Интересные места, локации стоящие посетителей
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
26 апр 2024
Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых.
Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко
Л
26 апр 2024
Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))

Тур входит в следующие категории Грозного

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