1 день

Встреча группы. Экскурсия по городу Грозный

До 12:00 встреча в аэропорту г. Грозный.

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»).

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия по городу.

Мечеть «Сердце Чечни» –одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный Сити – комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.

Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

17:30 Ужин (за доп. плату).

18:30 Выезд в г. Аргун.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Посещение Мечети «Гордость мусульман» –крупнейшая мечеть Европы.

Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.

22:00 Возвращение в отель.

Питание: обед. Завтрак и ужин за свой счет.