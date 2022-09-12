Прочь все заботы, тревоги и ежедневная рутина! За 5 дней нашего путешествия мы увидим самые знаковые места Чечни и Дагестана. Проделаем путь, начиная с мегаполиса в Грозном и заканчивая заброшенными, горными аулами Дагестана.
Впечатлимся роскошной мечетью в Шали, единственной в России хайтековской мечетью в Аргуне и дальше наш путь продолжится в загадочном и контрастном Дагестане.
Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Экскурсия по городу Грозный
До 12:00 встреча в аэропорту г. Грозный.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»).
13:30 Обед.
14:30 Экскурсия по городу.
Мечеть «Сердце Чечни» –одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.
Грозный Сити – комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Общая площадь комплекса – 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.
В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.
В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.
Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.
Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.
17:30 Ужин (за доп. плату).
18:30 Выезд в г. Аргун.
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Посещение Мечети «Гордость мусульман» –крупнейшая мечеть Европы.
Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.
22:00 Возвращение в отель.
Питание: обед. Завтрак и ужин за свой счет.
Чиркейская Гидроэлектростанция, с. Зубутли, Сулакский каньон
8:00 Завтрак.
Выезд с вещами в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере (за доп. плату).
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Свободное время.
Ужин.
Заселение в гостевой дом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Горный аул Гуниб
Завтрак.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны.
Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.
Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.
Подняться к аулу можно пешком.
За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.
Салтинский водопад.
Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
Ужин.
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Водопады Тобот и Итлятляр
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах.
Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
А два водопада, струящихся вниз со скал, – Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
Обед.
Водопады Тобот и Итлятляр – вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Заселение в гостевой дом.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гоор. Кахиб. Отъезд
Завтрак.
Гоор – один из самых живописных аулов в стране синих гор.
Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля.
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Обед.
Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.
Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».
Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
18:00 Выезд в Аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).
Питание: завтрак, обед. Ужин оплачивается самостоятельно.
Рекомендованный рейс:
- Махачкала – Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
59900
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
67900
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
54000
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Варианты проживания
Гостевой дом в с. Зубутли
Гостевой дом в Гунибе
Гостевой дом в Хунзах
Нохчо Стар
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Дона
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Мини-гостиница «Central City»
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (по программе)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билет до г. Грозный/Махачкала и обратно
- Завтрак и ужин в первый день и ужин в последний день
- Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
- Подъём в Гамсутль на джипах
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендованные рейсы:
Вперед:
- Москва – Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).
Обратно:
- Махачкала – Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).
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