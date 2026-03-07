Сказочные вершины Кавказа

Вы мечтали о путешествии, где каждый день - это новая глава захватывающей истории
Описание тура

Вы мечтали о путешествии, где каждый день — это новая глава захватывающей истории? Где древние тайны переплетаются с современными чудесами, а вкусы Кавказа заставляют сердце биться чаще? Тогда этот тур — для Вас! Мы приглашаем Вас в самое сердце Чечни и Дагестана, чтобы открыть для себя места, которые навсегда останутся в Вашей душе.

Представьте: вы пьете чай с видом на величественные горы, прикасаетесь к вековым камням крепостей, проникаетесь духом свободолюбивых народов и наслаждаетесь самыми вкусными блюдами, приготовленными с душой. Этот тур — Ваш билет в мир незабываемых впечатлений, ярких эмоций и подлинного кавказского гостеприимства.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Грозным и дыхание Аргунского ущелья

Пошаговое описание дня

Встреча: Ваше приключение начинается в аэропорту Грозного. С момента Вашего прибытия (рекомендуем прилет до 13:00) наша команда заботится о Вас: комфортабельные групповые трансферы доставят Вас прямо к месту встречи. Мы предлагаем удобные варианты сбора: из аэропорта, с ж/д вокзала города Грозного или прямо из уютного отеля Тийналла.

Первый вкус Кавказа: После встречи и заселения Вас ждет сытный обед, где Вы впервые познакомитесь с аутентичными блюдами чеченской кухни.

Погружение в природную красоту: После обеда мы отправимся в знаменитое Аргунское ущелье, которое местные жители называют воротами в рай за его невероятные горные пейзажи. Здесь сливаются горные реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, создавая завораживающую картину. Далее — Нихалойские водопады, каскад из трех живописных водопадов, самый высокий из которых достигает 33 метров! Вы ощутите свежесть брызг и умиротворение природы. Недалеко от водопадов возвышаются древние Ушкалойские башни-близнецы, свидетели многовековой истории.

Вечерняя магия Грозного: После экскурсии Вас ждет знакомство с современной архитектурой — мечетью Сердце матери (имени Аймани Кадыровой) в городе Аргун. Эта ультрасовременная мечеть в стиле хай-тек особенно прекрасна вечером. Тысячи светодиодных ламп и прожекторов окрашивают ее в завораживающие цвета, создавая волшебное зрелище.

Завершение дня: Наполненные яркими впечатлениями, мы отправимся в наш отель в городе Грозный, где Вас ждет уют и заслуженный отдых.

2 день

К чистейшим озерам и древним крепостям

Утро начинается со вкусного завтрака в гостинице, чтобы зарядиться энергией для новых открытий.

Высокогорное чудо — Кезеной-Ам: Сегодняшний день посвящен грандиозному озеру Кезеной-Ам, крупнейшему на Северном Кавказе. Горный серпантин приведет нас к его кристально чистым водам, расположенным на границе Чечни и Дагестана. Вы будете очарованы его лазурным цветом, изумительными видами и свежим ароматом субальпийских лугов. Здесь Вы услышите легенды, которые окутывают это место.

Встреча с героями прошлого: По пути к озеру мы сделаем остановку в селе Харачой. Здесь Вы увидите памятник знаменитому абреку Зелимхану Харачоевскому, Чеченскому Робин Гуду, а также сможете испить воды из родника Девичья Коса.

Гастрономическое наслаждение: Вас ожидает сытный обед, состоящий из настоящих национальных блюд. Почувствуйте разнообразие вкусов Кавказа!

Город стражников — древний Хой: После обеда мы отправимся в древний город Хой, основанный в Ix веке. Это было время, когда подобные поселения служили форпостом восточных рубежей Чечни. Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых башен, которые хранят память веков.

Гордость мусульман — архитектурный шедевр: Завершим экскурсионную программу знакомством с мечетью Гордость мусульман — самой большой мечетью в Европе. Ее белоснежный мрамор и яркие витражи создают атмосферу настоящего восточного дворца.

Завершение дня: Уставшие, но счастливые, мы вернемся в гостиницу в Грозном

3 день

Современный Грозный и переезд в Махачкалу

Начинаем день с завтрака: После завтрака в гостинице Вас ждет освобождение номеров.

Исследование столицы: Сегодня мы будем исследовать Грозный — современный, комфортный мегаполис, который удивительным образом сохранил свой национальный колорит. Мы посетим мемориальный комплекс Аллея Славы, где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и работы местных художников. Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в футуристическом квартале Грозный Сити. Поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы насладиться захватывающим видом на город с высоты 115 метров. Завершающей точкой нашей пешеходной экскурсии станет Цветочный парк и старинный православный храм Михаила Архангела, основанный терскими казаками.

Обед с кавказским колоритом: В одном из колоритных кафе города Вас ждет обед из блюд национальной чеченской кухни.

Вечерний трансфер: После насыщенного дня мы совершим переезд в Махачкалу и разместимся в гостинице. Добро пожаловать в Дагестан! Ваш отдых продолжается!

4 день

Сулакский каньон - величие природы и вкус форели

Ваш день начнется с завтрака в гостинице, после чего Вас ждет выселение.

Погружение в стихию воды: Мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища — крупнейшего на всем Северном Кавказе. Этот искусственный водоем, образованный на реке Сулак, завораживает своей масштабностью.

Величие Сулакского каньона: Наш путь лежит в поселок Дубки, откуда открывается один из самых захватывающих видов на Сулакский каньон — глубочайший каньон Евразии!

Опциональное приключение: Для любителей острых ощущений предлагается катание на катере по Чиркейскому водохранилищу (за дополнительную плату от 500 рублей). Это гарантированно зарядит Вас положительными эмоциями и подарит незабываемые впечатления!

Деликатес от природы: На обед Вас ждет настоящее гастрономическое удовольствие — свежевыловленная форель, зажаренная на углях до хрустящей корочки. (По Вашему желанию главное блюдо может быть заменено).

Посещение пещеры Нохъо: Вы побываете в одном из самых уникальных мест Дагестана — комплексе пещеры Нохъо (за дополнительную плату 500 руб.). Здесь пещеры объединены подвесным мостом, расположенным над рекой Сулак. Смотровые площадки по обе стороны моста открывают невообразимые виды.

Завершение дня: После дня, полного впечатлений, мы заселимся в гостиницу в Дербенте. Приятной ночи! День, полный водных стихий и захватывающих видов!

5 день

В аварские горы - Гамсутль и Гуниб

Начинаем день с завтрака: В отеле Вас ждет завтрак, чтобы придать сил для сегодняшнего дня.

Загадочный Гамсутль: Сегодня мы отправимся в горный Дагестан, чтобы познакомиться с традициями аварского народа. Нас ждет Гамсутль — знаменитый заброшенный аул, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Это место, окутанное легендами, часто называют Дагестанским Мачу-Пикчу. Среди опустевших домов, среди скалистых гор и рукотворных террас, Вы почувствуете особую атмосферу уклада жизни горцев.

В краю старинных поселений: В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе. Это место известно как центр Андалала. Во время подъема откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.

Обед с национальным колоритом: Вас ждет обед с традиционными блюдами аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

Встреча с историей в Гунибе: Далее мы посетим село Гуниб, чья история неразрывно связана с Имамом Шамилем и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей погрузит Вас в историю села и быт его жителей. Для максимального погружения Вы сможете примерить традиционные костюмы народов Дагестана.

Завершение дня: После насыщенного дня, наполненного историей и красотой природы, мы возвращаемся в гостиницу в Дербенте.

6 день

Дербент - древнейший город России

Завтрак в отеле: Начните день с бодрящего завтрака.

Гений советской инженерной мысли: Этот день мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России. Наша первая остановка — у экраноплана Лунь, уникального творения советской инженерии.

Крепость Нарын-Кала — символ мужества: Посещение цитадели Нарын-Кала откроет Вам древнюю историю крепости, которая веками защищала город. Эта цитадель — символ мужества и непобедимости народов Кавказа.

Прогулка по Старому городу: Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума-мечети, построенной в 733 году. Вы окунетесь в культуру южных народов Дагестана и почувствуете восточный колорит Дербента.

Подарки для души и близких: В программу включено посещение сувенирного магазина, где Вы сможете приобрести подарки: традиционные ремесла, ароматный чай и вкусные сладости.

Прощальное застолье: Мы завершаем наше путешествие праздничным застольем в этнодоме. Вас ждут изысканные блюда южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду, а также традиционное чаепитие.

Завершение дня: Возвращение в отель.

7 день

Табасаранские традиции и прощание с Кавказом

Финальный завтрак: После завтрака в отеле Вас ждет освобождение номеров.

Исследование Южного Дагестана: Сегодня мы исследуем Южный Дагестан и познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. Вы посетите Хучни — центр Табасаранского района.

Крепость и водопад: Осмотрите живописную крепость Семи братьев и одной сестры, возвышающуюся над селом, как символ героического прошлого. Также Вас ждет каскадный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

Мастер-класс и обед: После этого мы заглянем на обед в Этно-комплекс. Здесь Вы сможете принять участие в мастер-классе по приготовлению традиционного чуду и ковроткачеству.

Трансфер и вылет: Завершением нашего путешествия станет групповой трансфер в аэропорт и на железнодорожный вокзал Махачкалы по времени Вашего отъезда. Прощаемся, но не навсегда!

Почему именно этот тур ждет Вас?

  • Уникальный маршрут: Мы провели Вас по самым знаковым и скрытым жемчужинам Чечни и Дагестана.

  • Комфорт и забота: Отдых в лучших отелях, организация трансферов, внимание к каждой детали.

  • Гастрономическое путешествие: Каждый прием пищи — это открытие новых вкусов.

  • Глубокое погружение: История, культура, природа — мы покажем Вам Кавказ таким, каким его любят местные жители.

  • Эмоции, которые останутся навсегда: Этот тур — больше, чем поездка, это трансформация!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту следования
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музей
  • Двухразовое питание: завтраки и обеды
  • Проживание: 2 ночи в Грозном, 1 ночь в Махачкале, 3 ночи в Дербенте
Что не входит в цену
  • Катание на катере по каньону (от 700)
  • Сувениры и другие личные расходы
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (500-700р)
  • Авиа - и ж/д билеты
  • Ужины
Пожелания к путешественнику

  • Документы

Возьмите собой любой документ удостоверяющий личность

  • Удобная обувь

Обратите внимание, что без удобной обуви вам будет не комфортно на экскурсии

  • Наличные деньги

В горах в некоторых местах отсутствует интернет, берите собой наличные деньги

  • Зонтик/Дождевик

В случае дождя, возьмите собой зонтик, или дождевик

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зульфия
Зульфия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Опытный гид-экскурсовод высшей категории с 10-летним стажем работы. Руководила отделом экскурсионного обслуживания в крупной туристической компании. Разработала и внедрил более 28 новых экскурсионных маршрутов, которые увеличили прибыль компании на 50%. Имею опыт работы с VIP-клиентами, включая известных политиков и бизнесменов. Провожу тренинги и мастер-классы для начинающих экскурсоводов.

