1 день

Встреча с Грозным и дыхание Аргунского ущелья

Пошаговое описание дня

Встреча: Ваше приключение начинается в аэропорту Грозного. С момента Вашего прибытия (рекомендуем прилет до 13:00) наша команда заботится о Вас: комфортабельные групповые трансферы доставят Вас прямо к месту встречи. Мы предлагаем удобные варианты сбора: из аэропорта, с ж/д вокзала города Грозного или прямо из уютного отеля Тийналла.

Первый вкус Кавказа: После встречи и заселения Вас ждет сытный обед, где Вы впервые познакомитесь с аутентичными блюдами чеченской кухни.

Погружение в природную красоту: После обеда мы отправимся в знаменитое Аргунское ущелье, которое местные жители называют воротами в рай за его невероятные горные пейзажи. Здесь сливаются горные реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, создавая завораживающую картину. Далее — Нихалойские водопады, каскад из трех живописных водопадов, самый высокий из которых достигает 33 метров! Вы ощутите свежесть брызг и умиротворение природы. Недалеко от водопадов возвышаются древние Ушкалойские башни-близнецы, свидетели многовековой истории.

Вечерняя магия Грозного: После экскурсии Вас ждет знакомство с современной архитектурой — мечетью Сердце матери (имени Аймани Кадыровой) в городе Аргун. Эта ультрасовременная мечеть в стиле хай-тек особенно прекрасна вечером. Тысячи светодиодных ламп и прожекторов окрашивают ее в завораживающие цвета, создавая волшебное зрелище.

Завершение дня: Наполненные яркими впечатлениями, мы отправимся в наш отель в городе Грозный, где Вас ждет уют и заслуженный отдых.

