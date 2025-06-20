1 день

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»

Прибытие в аэропорт г. Минеральные Воды в11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия в Чегемское ущелье — представляет грандиозное зрелище.

Прогуливаясь по самой глубокой теснине Северного Кавказа, Вы увидите, как стремительное течение реки Чегем придает неповторимые пейзажи, создавая чудесные картины на каждом месте, участке теснины.

Горные разломы, уходя высоко вверх, плачут прекрасными водопадами — Адай-Су («Вода из пасти), «Девичья коса», Азай-Су («Круглая вода»), Кошта-Сырт и другие.

Вы сможете постоять рядом с водопадом под его брызгами и увидеть радугу, загадать желание, которое обязательно исполнится.

Всюду чувствуется местный колорит — сувениры, различные изделия из натуральной шерсти, которые могут связать прямо перед Вами.

Манящий запах шашлыка, дымка от мангалов по всему ущелью обязательно приведет вас в одно из кафе, где Вы насладитесь местной кухней.

Затем посетите оздоровительный комплекс «Гедуко».

Люди приезжают в термальный комплекс «Гедуко» за здоровьем и долголетием, и черпают их в благодатных водах природного термального источника.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.