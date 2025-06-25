4 день

Экскурсия на выбор: Грозный / Архыз / Цей и Мамисон / Домбай / Эльбрус

Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания.

Экскурсия на выбор:

1 Вариант. Экскурсия «Романтика Архыза».

Вы посетите удивительное место с загадочным названием, которое находится в горах Северного Кавказа.

Вы совершите прогулку по территории историко-археологического-архитектурного музейного комплекса «Нижне-Архызское городище» и увидите тысячелетние алано-византийские храмы, которые когда-то украшали древний город возможно Маас или Магас, а возможно Аспэ.

Чей это был город, почему не известно точное название, Вы узнаете, отправившись на экскурсию в Архыз.

На скалах точно напротив городища в 1999 году была открыта наскальная икона с Ликом Христа Спас Нерукотворный.

К иконе ведет металлическая лестница в 526 ступеней.

В заключение экскурсии Вы отдохнете на территории курорта Архыз-Романтик, где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность — 3800 м на высоту 2504 м над уровнем моря.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Дополнительно оплачивается: 300 руб. — въезд на аланское городище, 1 600 руб. — подъем на канатной дороге.

2 Вариант. Экскурсия «Город Грозный — прошлое и настоящее».

Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного.

Вы поймете, насколько удивительна история города Грозного, начинающаяся от оборонительной крепости Кавказа на рубежах России, которая ни разу не посрамила свое имя, до города-героя и ныне современного, уникального во многом города, являющегося главным городом чеченского народа.

Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам — комплексу высотных домов «Грозный-сити».

Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город.

А так же в ходе экскурсии посетите построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила.

Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира — «Сердце Чечни», которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Проехав немного от города Грозный, Вы сможете посетить город Аргун, где расположена Мечеть «Сердце Матери», названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова.

В августе 2019 года состоялось торжественное открытие самой большой мечети в Европе «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда.

Вам предстоит в ходе экскурсии познакомиться с основными достопримечательностями г. Грозного, г. Аргун и г. Шали, узнать обычаи, традиции, кухню, культуру чеченского народа.

Дополнительно оплачивается: входные билеты — 600 руб.

3 Вариант. Экскурсия «Цей и Мамисон».

Цей и Мамисон по праву называют жемчужинами Алагирского ущелья.

Дорога по участку ТрансКавказской автомагистрали очень живописна.

В самом начале серпантинной дороги, уводящей по мосту над пенящимися бурными потоками горной реки Цейдон, на высоком моренном холме Древне-Цейского ледника, Вы увидите монумент Афсати — покровителя животных в осетинской мифологии.

В самом Цейском ущелье, длина которого 23 километра, Вы поднимитесь по канатно-кресельной дороге к подножию Сказского ледника.

Целых 20 минут подъёма в кресле, наедине с природой.

Легенду о горе Монах, которая возвышается на 400 метров над ущельем, Вам ещё предстоит услышать.

«Цейская чаша».

С верхней станции канатной дороги в солнечную погоду ледник, стекающий со склона горы Адайхох, блестит и переливается на солнце.

Полюбовавшись ущельем, Вы отправитесь в верховья Алагирского ущелья, в Зарамагскую котловину.

Далее в высокогорном ауле Нар Вас ждёт знакомство с мемориальным домом-музеем известного осетинского поэта, писателя, драматурга, публициста, художника и общественного деятеля Коста Хетагурова, родившегося здесь, высоко в горах.

В Мамисонском ущелье, отходящем от Зарамагской котловины на Боковой хребет, вы ненадолго погрузитесь на несколько веков назад.

Сможете пройтись по тропам, которыми продолжают сегодня ходить люди к Тибскому минеральному источнику, сами насладиться живительной влагой, бьющей из-под земли.

Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге — 500 рублей; входные билеты в музей — от 50 руб.

4 Вариант. Экскурсия «Эльбрус — к вершинам седой горы».

Вы посетите главную достопримечательность Кавказа — Эльбрус.

Вы познакомитесь с самым высокогорным районом Центрального Кавказа — Приэльбрусьем, который является крупнейшим центром горнолыжного спорта, альпинизма и туризма в России.

Вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира.

И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м над уровнем моря, Вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники.

Покидая Приэльбрусье, у Вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпить минеральной воды, выходящей прямо из недр земли.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Дополнительно оплачивается: экосбор — 200 руб., подъем на канатной дороге на г. Чегет — 900 руб. (2 уровня), подъем на канатной дороге на г. Эльбрус — 1 800 руб. (2 уровня)

5 Вариант. Экскурсия «Домбай — край синих гор».

Мы приглашаем Вас посетить великолепное место — Домбай.

Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады.

Огромное наслаждение доставит прогулка по Тебердинскому природному заповеднику, где сможете увидеть уникальных животных и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу.

А по прибытии на знаменитую Домбайскую поляну — сердце гор — Вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.

Увидите главную достопримечательность Домбая — высокогорную гостиницу «Тарелка».

Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.

Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе.

Дополнительно оплачивается: канатная дорога — 2 000 руб.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.