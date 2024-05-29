Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
Прибытие утренними рейсами в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы.
В 11:30 групповой трансфер в Дербент.
По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Остановка на обед (не включён в стоимость тура).
Заезд в село Маджалис, возникшее в 1581 году.
Посещение Музея Кайтагской вышивки.
Данный вид искусства — настоящее национальное достояние республики — древнее, практически утраченное.
В кайтагской вышивке используется 16 различных швов.
Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.
Прибытие в Дербент к вечеру.
Прогулка по набережной Каспийского моря.
Размещение в гостинице.
Ужин — самостоятельно в одном из национальных кафе города.
Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (не включён в стоимость тура).
Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), Музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
Поездка к всеми известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Чудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Ранний выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.
Трансфер в отель Махачкалы.
Заселение в номера.
Ужин самостоятельно
Переезд в Грозный. Экскурсия по городу
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Встреча с гидом.
Трансфер в г. Грозный.
По дороге вы остановитесь в городе Аргун, где гид покажет вам мечеть имени Аймани Кадыровой («Сердце Матери»).
Прибытие в отель около 13:30 часов, заселение в номера.
Обед с блюдами национальной чеченской кухни (включен).
После обеда вы отправитесь на пешеходную обзорную экскурсию по Грозному с посещением мечети «Сердце Чечни».
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).
Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» в часы работы: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия на озеро Кезеной-Ам
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.
По размерам и глубине его можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Остановка в с. Ведено, где вы увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.
Далее ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.
Подъем (около 24 км на транспорте) к перевалу Харами (2400 м над уровнем моря).
Спуcк к озеру (около 11 км на транспорте).
Обед в кафе самостоятельно.
Экскурсия на руины древнего селения «Хой».
Посещение шестиэтажной боевой башни, с петроглифами, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно
Экскурсия к башенным комплексам Эрзи, Эгикал, Вовнушки, храму Тхаба-Ерды
Завтрак в отеле.
Выселение из гостиницы.
В компании местного гида вы отправитесь в Горную Ингушетию, а именно в Джейрахское ущелье, которое по праву называют «жемчужиной» Ингушетии.
Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна — на противоположной скале.
Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
Обед (сухой паек).
Далее вы отправитесь в один из древнейших христианских храмов — Тхаба-Ерды, который стоит между селами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Также вы увидите замковый комплекс Эгикал, который расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.
Прибытие в отель г. Владикавказа.
Размещение в номерах.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия в Куртатинское ущелье и Даргавс
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Утром — свободное время на посещение местного центрального рынка, поражающего изобилием экологически чистых продуктов.
Выезд на экскурсию в Кармадонское ущелье (второе название — Геналдонское).
По дну этого ущелья протекает река Геналдон, здесь же располагается довольно большой ледник Колка.
Переезд на некрополь Даргавс — самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.
Некрополь продолжает выполнять свою основную функцию: склепы хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.
Остановка на обед с блюдами национальной кухни (не включен).
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.
Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно и не заметить.
Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Трансфер в Кисловодск (4,5 часа в пути), заселение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Свободный день в Кисловодске. Иммерсивная экскурсия по городу
Завтрак в отеле.
Свободное время на курорте.
Питание самостоятельно.
В 15:00 встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).
Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.
Экскурсия, театр, компьютерная игра, квест — это всё сразу и даже больше!
На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.
По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города.
Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.
Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.
У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.
В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.
Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Свободное время.
Авто-пешая экскурсия на север Приэльбрусья (Джилы-Су)
Завтрак (сухой паек).
Рано утром вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом в урочище Джилы-Су.
Вас ожидает активный отдых на севере Приэльбрусья, где в отличие от южной стороны горы, практически нет цивилизации.
Здесь нет гостиниц, канатных дорог и кафе, что в полной мере дает возможность наслаждаться природой.
Вы подниметесь на высоту около 2400 метров над уровнем моря на территорию национального парка «Приэльбрусье».
Здесь, у подножия седого двуглавого великана, сурового и торжественно-прекрасного Эльбруса, берет начало самая красивая и живописная река Приэльбрусья — Малка — левый приток реки Терек.
Слева от реки Малки находится северная часть Эльбруса, на которой расположена вершина горы Кызылкай, а справа — хребет Кыртык и северная часть Эльбруса, где можно увидеть красивейшую из вершин Балык.
Обед (сухой паек).
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Переезд в Домбай. Шоанинский храм и прогулка к «Чертовой мельнице»
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
В 09:00 групповой трансфер в Домбай (в пути около 5,5 ч., с остановками).
На одной из остановок — пеший подъём к Шоанинскому храму (конец X в.), возвышающемуся над скальным отрогом на 13 метров.
На соседней от храма скале расположена беседка с колоколом: по традиции, путники могут пройти по навесному мосту, загадать желание и наполнить пространство гор колокольным звоном.
Остановка на обед (за доп. плату).
Прибытие в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Прогулка на каньон “Чертова мельница”.
Путь начинается от Аманауз — основной реки, протекающей по территории Домбайской поляны.
Выше посёлка русло реки сужается и начинает походить на глубокий каньон: когда-то давно вода пробила себе путь через высокие гранитные скалы.
В одном месте даже образовался водоворот, который местные жители называют «Чёртовой мельницей».
Возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Подъем на канатной дороге на г. Мусса-Ачитара и поездка к озеру Туманлы-Кель
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля.
Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доп. плата от 1600 руб. /чел).
Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли.
Обед самостоятельно.
Продолжение экскурсии в ущелье реки Гоначхир к озеру Туманлы-Кель на высоте 1 850 м над уровнем моря.
Оно считается самым теплым в окрестностях, ведь к середине лета вода здесь прогревается до +20 С.
Говорят, искупавшись в озере, человек заряжается позитивом, излечивается от хандры и стрессов.
Возвращение в отель, свободное время.
Ужин самостоятельно.
Домбай - Нижнеархызское городище - переезд в Адыгею
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля до 12:00.
Выезд в Адыгею (без гида).
По пути (гид приедет только на экскурсию) — экскурсия к Нижне-Архыскому комплексу, на территории которого сохранились храмы начала X века и к наскальному Лику Спасителя — монументальной иконе Х века, написанной на скале.
Обед по пути в национальном кафе (самостоятельно).
Продолжение пути в Адыгею (без гида).
Вечером прибытие, заселение в отель.
Ужин самостоятельно.
Время выезда будет сообщено накануне.
Адыгея. Краснодар
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Сегодня вы отправитесь в Лаго-Наки — так называют уникальное горное плато высотою 2200 метров над уровнем моря.
Плато Лаго-Наки является частью Кавказского государственного природного биосферного заповедника — самого большого по территории и старейшего на Северном Кавказе.
Обед в кафе (самостоятельно).
На территории Лаго-Накского нагорья существует более 1000 уникальных пещер, одну из которых вы посетите в ходе экскурсии.
Азишская пещера входит в пятёрку самых больших пещер Европы, спустившись в неё, вы окажитесь в подземной сказке — множество натёчных образований, кальцитовые плиты, колонны, подземные реки, сталактиты и сталагмиты причудливых форм.
В пещере несколько залов, оборудованных лестницами, перилами и эффектной подсветкой.
Выезд в г. Краснодар, заселение в отель 3*.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Вы также можете продолжить свой отдых в г. Краснодаре или на берегу Черного моря.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 37 000 руб.
Ниже указаны предполагаемые отели для размещения (номера категории «стандарт»).
Варианты проживания
«Европа», Дербент
Гостиничный комплекс «Европа» располагается в Дербенте, в шаговой доступности от Каспийского моря.
Постояльцы могут расположиться в комфортабельных номерах. В каждом предусмотрена необходимая мебель и техника.
Для Вашего удобства, на территории комплекса работает ресторан, где организовано питание по системе "шведский стол".
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 99,6 км, а до железнодорожного вокзала 122 км езды.
«Метрополь» Махачкала
Гостиница "Метрополь" ждёт своих гостей в Махачкале. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.
В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.
На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием для Вашего успеха.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.
Джами
Гостиничный комплекс «Джами» с сауной и частным пляжем расположен в Турали. К услугам гостей принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, бар и ресторан, а также бесплатный Wi-Fi во всех зонах и бесплатная частная парковка на территории.
В числе удобств номеров телевизор. Из некоторых номеров открывается вид на море или сад.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает сувенирный магазин.
В гостиничном комплексе можно поиграть в бильярд. В этой местности популярны прогулки.
«Городок», Грозный
Уютная и стильная гостиница «Городок» расположена в городе Грозный. На территории гостиницы работает сауна. На автомобиле гости могут добраться до центра города за 9 минут.
Просторные номера различной ценовой категории оформлены в классическом стиле. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, кондиционер и собственная ванная комната. В некоторых номерах есть мини-бар.
В стоимость проживания входит завтрак. Гости могут заказать блюда национальной и европейской кухни в кафе при гостинице.
В шаговой доступности торговый центр, административные здания, рестораны и отделения банков. До международного аэропорта Грозный 10 минут езды на автомобиле, до железнодорожного вокзала 12 минут езды.
Тийналла
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
«Владикавказ», Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
«Проспект», Кисловодск
Отель «Проспект» с террасой расположен в Кисловодске.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
К услугам гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, чайником, душем, феном и письменным столом.
В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
На территории обустроена детская игровая площадка.
Пятигорск находится в 31 км от отеля «Проспект», а город Минеральные Воды — в 47 км.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 45 км.
Ария
Отель «АРИЯ» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.
«Гранд-Отель», Домбай
Здесь не придётся придумывать, куда пойти, — всё интересное уже есть рядом. Курорт «Курортный отель Гостиничный комплекс Гранд-Отель» находится на Домбае. Этот курорт располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города. Рядом с курортом — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный однокресельный подъемник и Горнолыжный шестикресельный подъемник Домбай-2.
Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Среди услуг для красоты и здоровья — сауна и баня. На курорте для поклонников зимних спортивных развлечений есть следующие услуги: прокат лыжной экипировки.
Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Доступная среда: работает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, гладильные услуги. Персонал курорта говорит на русском.
В номере вас будут ждать телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Таурух
Отель «ТауРух» находится в 100 метрах от центра города Домбая. Окружен горными и лесными массивами.
Номера для проживания оформлены в приятной для глаза цветовой гамме. В некоторых есть терраса, с которой можно любоваться на красивые виды природы, а также оборудован гостиный уголок.
Бесплатно предоставляется частная парковка и Wi-Fi. Оказываются услуги прачечной и глаженья одежды. Для некурящих имеются специальные предложения. Чистота поддерживается с помощью ежедневной уборки.
Рядом с заведением находятся Домбайская поляна, водопад и ущелье. Неподалеку, всего в 5 минутах есть канатная дорога.
«44 широта», Адыгея
Гостевой дом «44 Широта» расположен в станице Даховская, район Республика Адыгея. Доступна бесплатная парковка.
Номерной фонд отеля включает в себя 34 комфортабельных номера, выполненных в современном стиле. Каждая категория имеет гардеробную, телевизор, холодильник, чайник и шумоизоляцию. Собственная ванная комната оснащена феном, халатами, тапочками и гигиеническими принадлежностями. Из окон открывается красивый вид.
На территории гостевого комплекса находится шикарный ресторан, включающий в свой интерьер сразу несколько тематических зон, начиная от распавшегося СССР и заканчивающегося каменными джунглями Нью-Йорка.
Для проведения праздников гостям предоставляется банкетная зона, оборудованная эргономичной мебелью и приятным освещением. В это знаменательное событие повара обеспечат празднующих блюдами на любой вкус.
Расстояние до аэропорта составляет — 66 км, а до ж/д вокзала — 7,9 км. Дорога до водопадов Руфабго займёт 8 минут на авто.
Даховская Слобода
Туристический комплекс «Даховская Слобода» расположен в одноименной станице. Он привлекает любителей горнолыжного спорта зимой, и заядлых путешественников летом.
Для заселения отдыхающих имеются 5 жилых корпусов, представленных номерами различных категорий. Предоставляются дополнительные спальные места. Апартаменты выполнены из экологически чистых материалов.
В свободном пользовании гостей терраса для загара, купальня, зона барбекю с беседками. Для транспорта постояльцев имеется автостоянка. Вся территория комплекса содержится в идеальной чистоте: всюду стриженные зеленый газоны, разнообразные цветы, небольшой пруд с лебедями, уличные тренажеры. Под ветвистыми ивами установлены удобные скамьи.
Рядом с гостиницей начало лыжные трассы. Зимой здесь также можно прокатиться на снегоходе и санках. Летом в пункте проката берут велосипеды и отправляются на прогулки по живописным окрестностям. Большой плавательный бассейн с подогревом расположен во дворе. Любители более спокойного отдыха могут сразиться в настольный теннис, бильярд или поиграть в настольные игры.
Для постояльцев работает русская баня на дровах, готовая принять большую компанию. В шаговой доступности реки Дах и Белая. На их берегу обустроен чистый пляж.
Для детей оборудована детская площадка и мини-зоопарк. В период фиксированных заездов организовывается анимация.
Для проведения деловых встреч, переговоров, семинаров и тренингов построен конференционный зал, оснащенный современной мультимедийной техникой. Также в гостевом клубе возможно проведение различных торжеств. Особое внимание уделено свадебной церемонии. Предоставляется кафе и банкетный зал, номер для молодоженов, выездная регистрация.
Ресторанный комплекс «Даховской Слободы» предлагает комплексные завтраки, обеды и ужины или питание по меню.
Тем, кто не представляет отдых без рыбалки, предоставляется возможность бесплатно порыбачить в реках, расположенных неподалёку.
Преимуществом базы является её удачное расположение в центре всех туристических маршрутов горной Адыгеи: на равной удалённости такие достопримечательные курортные места, как плато Лаго-Наки и Гузерипль.
Майкоп находится в 42 км от турбазы. Расстояние до Краснодара составляет 131 км, а до Сочи – 80 км.
Отель «Мартон Palace», Краснодар
Отель «Отель Marton Palace» располагается в Краснодаре. Этот отель находится 2 км от центра города. Рядом с отелем — Государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына, Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко и Концертный зал Краснодарской филармонии.
Гранд Отель"Уют
Гранд Отель «Уют» обладает полным соответствием европейским стандартам качества обслуживания. Здание расположено на одной из главных улиц города.
Категории номеров оснащены всем необходимым для комфортного отдыха, а именно современной техникой, включая систему кондиционирования, а также мебелью с отделкой из дерева и собственной ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями и феном.
Ресторан на территории комплекса предлагает широкий ассортимент блюд средиземноморской кухни.
Гранд Отель располагает удобным местоположением, так как находится рядом с деловым центром Краснодара.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт - отель
- Транспортные услуги по программе, в том числе внедорожники на части маршрута
- 2-х местное размещение в отелях, номера категории «стандарт»
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гидов, питание по программе (завтраки в отелях, 2 обеда сухим пайком, обеды в дни 3, 4)
- Эко-сборы
- Входные билеты в Нижне-Архызское городище
- Билет в Азишскую пещеру
- Билет в Даргавс
- Билет в музеи в Дербенте
- Вода 0,5 л/день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Краснодара
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Заказ дополнительных экскурсий
- Спиртные напитки
- Питание, не включённое в программу
- Билет на смотровую площадку в Грозном
- Билет на канатные дороги в Домбае 2000 руб
- Экскурсионное обслуживание в день 8, 14
- Трансфер Краснодар - аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.
Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Необходим ли пропуск в туре для иностранных граждан?
Маршрут программы проходит в приграничной территории. Поэтому для законного нахождения там необходимо оформить пропуск. Если вы не гражданин России, то пропуск необходимо оформлять за 45 дней до даты прибытия на курорт.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Для граждан России пропуск оформляется на месте.