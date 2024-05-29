Туристический комплекс «Даховская Слобода» расположен в одноименной станице. Он привлекает любителей горнолыжного спорта зимой, и заядлых путешественников летом.

Для заселения отдыхающих имеются 5 жилых корпусов, представленных номерами различных категорий. Предоставляются дополнительные спальные места. Апартаменты выполнены из экологически чистых материалов.

В свободном пользовании гостей терраса для загара, купальня, зона барбекю с беседками. Для транспорта постояльцев имеется автостоянка. Вся территория комплекса содержится в идеальной чистоте: всюду стриженные зеленый газоны, разнообразные цветы, небольшой пруд с лебедями, уличные тренажеры. Под ветвистыми ивами установлены удобные скамьи.

Рядом с гостиницей начало лыжные трассы. Зимой здесь также можно прокатиться на снегоходе и санках. Летом в пункте проката берут велосипеды и отправляются на прогулки по живописным окрестностям. Большой плавательный бассейн с подогревом расположен во дворе. Любители более спокойного отдыха могут сразиться в настольный теннис, бильярд или поиграть в настольные игры.

Для постояльцев работает русская баня на дровах, готовая принять большую компанию. В шаговой доступности реки Дах и Белая. На их берегу обустроен чистый пляж.

Для детей оборудована детская площадка и мини-зоопарк. В период фиксированных заездов организовывается анимация.

Для проведения деловых встреч, переговоров, семинаров и тренингов построен конференционный зал, оснащенный современной мультимедийной техникой. Также в гостевом клубе возможно проведение различных торжеств. Особое внимание уделено свадебной церемонии. Предоставляется кафе и банкетный зал, номер для молодоженов, выездная регистрация.

Ресторанный комплекс «Даховской Слободы» предлагает комплексные завтраки, обеды и ужины или питание по меню.

Тем, кто не представляет отдых без рыбалки, предоставляется возможность бесплатно порыбачить в реках, расположенных неподалёку.

Преимуществом базы является её удачное расположение в центре всех туристических маршрутов горной Адыгеи: на равной удалённости такие достопримечательные курортные места, как плато Лаго-Наки и Гузерипль.

Майкоп находится в 42 км от турбазы. Расстояние до Краснодара составляет 131 км, а до Сочи – 80 км.