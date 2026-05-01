Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия в Грозном
Трансфер от аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отели до 14:00.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Шейх Палас» (ресторан находится при отеле на 3-м этаже).
16:00 Пешая экскурсионная программа по Грозному.
18:30 Окончание программы, свободное время.
Ужин — самостоятельно.
В программе: церковь имени Архангела Михаила, Цветочный парк и Цветочная арка, Мечеть Сердце Чечни, бульвар Эсамбаева (бульвар Эсамбаева располагает различными красивыми локациями от здания ТЮЗа до Чеченского Государственного Драматического Театра им. Х. Нурадилова с его памятником в самом центре), музей А. Х. Кадырова, проспект В. В. Путина. По окончании экскурсии можно будет прогуляться на местный рынок и/или Грозный молл.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Шейх Палас».
Озеро Казеной-Ам и город музей Хой
08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.
Этот день наполнен невероятными видами удивительной природы Кавказа.
Мы посетим истинное природное произведение искусства и настоящую жемчужину Чечни и Большого Кавказа — озеро Казеной-Ам.
Самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана.
Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха.
Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек.
Так же нас ждут красивейшие Мечети в городах Аргун и Шали.
13:00-14:00 Обед в кафе в с. Хой.
18:30 Возвращение в отель.
В программе: высокогорное озеро Казеной-Ам, катание (включено в стоимость), прогулка по древнему селению стражников Хой (боевые и сторожевые башни, сакли горцев, старинные мечети), родник «девичья коса», памятник Чеченскому Робин гуду — Зелимхану Харачоевскому, перевал Харами (остановки на смотровых площадках), г. Шали — Мечеть имени Пророка Мухаммада — «Гордость мусульман», г. Аргун — современная Мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе у озера, трансфер, входные билеты в город музей Хой, катание на катамаране на озере Казеной-Ам.
Ужин — самостоятельно.
Аргунское ущелье и Нихалоевские водопады
08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в горном кафе у Нихалоевских водопадов.
Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю Чеченского народа и памятники прошлых эпох.
Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа.
Удивительный шум водопадов, загадки средневековых башенных комплексов, горный воздух и вкусная кухня — это малая часть эмоций, которые Вас ждут в этот день.
В программе: Аргунское ущелье, фортификационные и башенные сооружения, каскад водопадов неподалеку от с. Чанты-Аргуна — Нихалоевские водопады, Ушкалойские башни близнецы — символ Чечни, замковый комплекс Пхакоч — посещение музея в одной из каменных башен.
18:30 Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе, трансфер, входные билеты в комплекс «Пхакоч» + экскурсия с штатным гидом, экосбор при посещении водопадов.
Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсионная программа
09:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выселение.
Трансфер от отеля и отправление в Махачкалу.
13:00 Прибытие в г. Махачкала к отелям.
После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по Махачкале.
Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.
Посещение этноцентра,современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.
Главное — вам тут искренне рады.
Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.
Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры
Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.
Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.
Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.
Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.
По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в отель примерно в 20:00.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.
Экскурсия в Дербент
В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в этнодоме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая являетсячастью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера;посмотрим окрестности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети(8 век).
Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ.
Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.
Далее отправление в Махачкалу в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этнодоме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.
Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум
В 07:00 после завтрака выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.
Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.
В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«ГлавРыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед, плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в Махачкалу к отелю.
По дороге осуществим заезд на бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «ГлавРыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, Мочохское озеро
В 07:00после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.
Он построил со своими мюридами, среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.
На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.
Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот, самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас.
На Матласе несколько водопадов.
По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.
Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.
Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.
Проходишь между каменными стенами и попадаешь в волшебный мир, погружаешься в невероятно фантастическую атмосферу, наслаждаешься первозданной природной красотой.
Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.
Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в этно-доме.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин — самостоятельно.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Cosmos Selection Grozny City 5*/Hotelmonto 4*
|Стандарт
|197 983
|197 983
|131 992
|277 225
|271 000
|по запросу
|Шведский стол/Меню
|Cosmos Selection Grozny City 5*/Jaqueshotel 4*
|Стандарт
|195 983
|195 983
|127 992
|276 225
|270 000
|по запросу
|Шведский стол/Меню
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|120 734
|175 000
|181 101
|241 468
|60 367
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Selection Grozny City»
Cosmos Selection Grozny City находится в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.
В номерах есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.
В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.
В преимуществе отеля также и его месторасположение: Cosmos Selection Grozny City находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.
Отель «Жак»
Современный отель «Жак» предлагает размещение в Махачкале.
Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.
Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.
В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.
Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.
Гостиница «Монто»
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Грозного и Махачкалы по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катамаране (озеро Казеной-Ам)
- Входные билеты на территорию музея Хой и Пхакоч
- Экосбор на Нихалоевские водопады
- Катание на катере в Чиркейском водохранилище
- Входные билеты в пещерный комплекс Нокъо
- Входные билеты на бархан Сары-Кум
- Входные билеты в Нарын-Калу г. Дербент и дополнительный гид
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без размещения
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Питание: ужины
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.