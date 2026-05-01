6 день

Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум

В 07:00 после завтрака выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.

После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.

Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«ГлавРыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед, плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в Махачкалу к отелю.

По дороге осуществим заезд на бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «ГлавРыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

