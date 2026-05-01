Восточные горизонты: Чечня и Дагестан

Сразу 2 республики Кавказа — Чечня и Дагестан в одном туре! Первые три дня мы проведем в Чечне: прогуляемся по столице региона, посетим знаменитые мечети, поднимемся к высокогорному озеру Казеной-Ам
и увидим город музей Хой, а также посвятим день изучению Аргунского ущелья.

Следующие четыре дня мы посвятим Дагестану и его природным и культурным ценностям: нас ждут Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, «Каспийский монстр» Лунь, Сулакский каньон, бархан Сарыкум и водопад Тобот.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия в Грозном

Трансфер от аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Шейх Палас» (ресторан находится при отеле на 3-м этаже).

16:00 Пешая экскурсионная программа по Грозному.

18:30 Окончание программы, свободное время.

Ужин — самостоятельно.

В программе: церковь имени Архангела Михаила, Цветочный парк и Цветочная арка, Мечеть Сердце Чечни, бульвар Эсамбаева (бульвар Эсамбаева располагает различными красивыми локациями от здания ТЮЗа до Чеченского Государственного Драматического Театра им. Х. Нурадилова с его памятником в самом центре), музей А. Х. Кадырова, проспект В. В. Путина. По окончании экскурсии можно будет прогуляться на местный рынок и/или Грозный молл.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Шейх Палас».

2 день

Озеро Казеной-Ам и город музей Хой

08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.

Этот день наполнен невероятными видами удивительной природы Кавказа.

Мы посетим истинное природное произведение искусства и настоящую жемчужину Чечни и Большого Кавказа — озеро Казеной-Ам.

Самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана.

Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха.

Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек.

Так же нас ждут красивейшие Мечети в городах Аргун и Шали.

13:00-14:00 Обед в кафе в с. Хой.

18:30 Возвращение в отель.

В программе: высокогорное озеро Казеной-Ам, катание (включено в стоимость), прогулка по древнему селению стражников Хой (боевые и сторожевые башни, сакли горцев, старинные мечети), родник «девичья коса», памятник Чеченскому Робин гуду — Зелимхану Харачоевскому, перевал Харами (остановки на смотровых площадках), г. Шали — Мечеть имени Пророка Мухаммада — «Гордость мусульман», г. Аргун — современная Мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе у озера, трансфер, входные билеты в город музей Хой, катание на катамаране на озере Казеной-Ам.

Ужин — самостоятельно.

3 день

Аргунское ущелье и Нихалоевские водопады

08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в горном кафе у Нихалоевских водопадов.

Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю Чеченского народа и памятники прошлых эпох.

Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа.

Удивительный шум водопадов, загадки средневековых башенных комплексов, горный воздух и вкусная кухня — это малая часть эмоций, которые Вас ждут в этот день.

В программе: Аргунское ущелье, фортификационные и башенные сооружения, каскад водопадов неподалеку от с. Чанты-Аргуна — Нихалоевские водопады, Ушкалойские башни близнецы — символ Чечни, замковый комплекс Пхакоч — посещение музея в одной из каменных башен.

18:30 Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе, трансфер, входные билеты в комплекс «Пхакоч» + экскурсия с штатным гидом, экосбор при посещении водопадов.

4 день

Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсионная программа

09:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выселение.

Трансфер от отеля и отправление в Махачкалу.

13:00 Прибытие в г. Махачкала к отелям.

После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по Махачкале.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

Посещение этноцентра,современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.

Главное — вам тут искренне рады.

Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.

Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.

Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.

Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в отель примерно в 20:00.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.

5 день

Экскурсия в Дербент

В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дербент.

Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в этнодоме.

Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая являетсячастью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.

Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера;посмотрим окрестности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети(8 век).

Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ.

Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.

Далее отправление в Махачкалу в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этнодоме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.

6 день

Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум

В 07:00 после завтрака выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.

После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.

Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«ГлавРыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед, плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в Махачкалу к отелю.

По дороге осуществим заезд на бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «ГлавРыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

7 день

Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, Мочохское озеро

В 07:00после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.

Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.

Он построил со своими мюридами, среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.

Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.

Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.

На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.

Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.

Водопад Тобот, самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.

Матлас.

На Матласе несколько водопадов.

По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.

Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.

Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.

Проходишь между каменными стенами и попадаешь в волшебный мир, погружаешься в невероятно фантастическую атмосферу, наслаждаешься первозданной природной красотой.

Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.

Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в этно-доме.

Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин — самостоятельно.

8 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Cosmos Selection Grozny City 5*/Hotelmonto 4*Стандарт197 983197 983131 992277 225271 000по запросуШведский стол/Меню
Cosmos Selection Grozny City 5*/Jaqueshotel 4*Стандарт195 983195 983127 992276 225270 000по запросуШведский стол/Меню

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)120 734175 000181 101241 46860 367

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Selection Grozny City»

3 ночи

Cosmos Selection Grozny City находится в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.

В номерах есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.

В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.

В преимуществе отеля также и его месторасположение: Cosmos Selection Grozny City находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.

Отель «Жак»

4 ночи

Современный отель «Жак» предлагает размещение в Махачкале.

Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.

Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.

В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.

Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.

Гостиница «Монто»

4 ночи

Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Грозного и Махачкалы по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катамаране (озеро Казеной-Ам)
  • Входные билеты на территорию музея Хой и Пхакоч
  • Экосбор на Нихалоевские водопады
  • Катание на катере в Чиркейском водохранилище
  • Входные билеты в пещерный комплекс Нокъо
  • Входные билеты на бархан Сары-Кум
  • Входные билеты в Нарын-Калу г. Дербент и дополнительный гид
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без размещения
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

