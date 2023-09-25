Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня

Групповой тур в Грозном
5
3 отзыва
Кавказ – это фантастической красоты горы и чистейшая экология, вкусная еда и целебные воды, волны Каспия и мир открытых людей, которые славятся своими традициями, самобытностью культур и радушием. Самые увлекательные, насыщенные и волнующие три дня ждут вас!
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Выходные на Кавказе: Дагестан и Чечня
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Вырвемся из серых будней и познакомимся с двумя яркими и колоритными республиками Северного Кавказа
Гастрономические впечатления
Гастрономические впечатления
Нас ждут обеды с изюминкой: на водопадах, в форелевом хозяйстве и в национальном ресторане
Величественный Грозный
Величественный Грозный
Увидим город с высоты птичьего полета со смотровой площадки «Грозный-Сити»

Программа тура по дням

1 день

Аргунское ущелье. Вечерний Грозный

Встреча гостей в аэропорту Грозного.

Трансфер в Аргунское ущелье.

Остановка на Нихалоевских водопадах (вход на водопады за дополнительную плату).

Нихалоевские водопады одно из прекраснейших мест Чеченской Республики.

Это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун в узком ущелье, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук.

Обед в ресторане.

Аргунское ущелье образовалось промывом реки через северный склон Чёрных гор, имеющих высоту до 4700 метров.

В ущелье сохранилось несколько сотен древних памятников архитектуры, циклопические сооружения, а также пещерные доисторические жилища людей.

С древних времен знаменито, как торговый путь, по которому шли караваны с Кавказа в Европу.

По пути мы сделаем остановку, чтобы увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.

Башни-близнецы были построены еще в XI-XII веке и, к сожалению, не сохранились в первозданном виде.

Они считаются уникальным историческим объектом страны, а также являются визитной карточкой Чеченской Республики.

Возвращение в Грозный.

Вечерняя обзорная экскурсия.

Грозный возродился из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Вы поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити» (вход на смотровую площадку за дополнительную плату).

Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Широкие проспекты, разбитые величественные парки и самая большая на Кавказе мечеть «Сердце Чечни».

Ночь в отеле.

Аргунское ущелье. Вечерний ГрозныйАргунское ущелье. Вечерний ГрозныйАргунское ущелье. Вечерний ГрозныйАргунское ущелье. Вечерний Грозный
2 день

Аргун. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле.

Выезд для прогулки и фотосессии в «Парке цветов» (остановка на фотосессию осуществляется только в сезон цветения в парке).

Парк площадью в 4,5 гектара открылся в Грозном в День чеченской женщины, 17 сентября.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустарников.

Трансфер в Аргун.

Мечеть имени Аймани Кадыровой, «Сердце матери», выполнена в стиле хай-тек.

Это первая на территории нашей страны мечеть в современном стиле.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба».

Шикарный вид на горы и реку Сулак.

Обед в форелевом хозяйстве.

Хорошая кухня, свежайшая рыба из своего хозяйства.

На территории есть много небольших развлечений за дополнительную плату – детская площадка, мини-зоопарк, катамараны, можно покататься на лошадках, пони, катере, проехать на лебедке над прудом, поймать для себя форель.

Трансфер на смотровую площадку Сулакского каньона.

Каньон реки Сулак впечатляет даже на фотографиях, хотя ни одна фотография не может передать ощущения, когда стоишь на краю пропасти и чувствуешь, как захватывает дух.

Неудивительно, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире – его глубина 1920 метров!

Он глубже, чем знаменитый Гранд-Каньон в Колорадо.

Трансфер в Сарыкум (вход на бархан за дополнительную плату).

Бархан Сарыкум отделен от среднеазиатских пустынь 300 километрами Каспийского моря.

Как он оказался по эту сторону, так далеко от больших песков?

Эту загадку ученые так до сих пор и не разгадали, а мы имеем возможность прикоснуться к настоящей пустыне.

Размещение и ночь в отеле.

Аргун. Сулакский каньон. Бархан СарыкумАргун. Сулакский каньон. Бархан СарыкумАргун. Сулакский каньон. Бархан СарыкумАргун. Сулакский каньон. Бархан Сарыкум
3 день

Дербент

Завтрак в отеле

Трансфер в Дербент.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала (вход в цитадель за дополнительную плату).

К стенам, построенным несколько тысячелетий назад, стоит прикоснуться.

Эта крепость – часть оборонительного сооружения древних персов.

Дербент – древнейший город в России.

Его история длится уже 5000 лет, но он не так уж и сильно изменился за это время.

Все те же стены из известняка – или дагестанского камня, как его здесь называют, все те же спокойные, гостеприимные жители.

Прогулка по старому городу.

Дербентская Джума-мечеть – исторический и архитектурный памятник VIII века.

Она признана одной из старейших в мире и самой древней из действующих на территории России и стран бывшего СССР.

Обед в местном традиционном ресторане.

Вы не забудете неповторимую кухню Солнечного Дагестана и продегустируете местные колоритные напитки.

Свободное время для посещения местного рынка, где Вы сможете приобрести сувениры для родных и близких, а также закупиться продуктами местного производства.

Трансфер в аэропорт.

Вечерний вылет из Махачкалы.

ДербентДербентДербентДербент

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Грозный и г. Махачкала.

  • В Грозном: Беркат 3*, Тийналла 4*, Городок 3*, Континент 3*.
  • В Махачкале отели 3*: Капитал, Ленинград, Адмирал, Петровск и др.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
Размещение по программе тура стандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте34 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте28 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте23 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте29 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте29 000
стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте34 000
Одноместное размещение42 500
Ребёнок 5—8 лет на основном месте28 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте23 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте29 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте28 000
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте42 500
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте23 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте28 000

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Тийналла 4

1 ночь

Отель «Тийналла» расположен в городе Грозный, в 12 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В 1,1 км находится поселок Черноречье, в 5,4 км — железнодорожная станция Алды, а в 7,5 км — микрорайон Кирова. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

В 7,7 км от гостиницы «Тийналла» находится район Новые промысла, а в 9 км — Грозный. Расстояние до аэропорта Грозный составляет 17 км.

Тийналла 4Тийналла 4Тийналла 4

Капитал 3

1 ночь

Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.

Капитал 3Капитал 3Капитал 3Капитал 3Капитал 3

Ленинград 3

1 ночь

Отель «Ленинград в Махачкале» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.

К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.

В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».

Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.

Ленинград 3Ленинград 3Ленинград 3Ленинград 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака и 3 обеда)
  • Трансфер по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Входные билеты в музеи и на объекты показа
  • Доп. ночи в начале тура - 5000 руб
  • Доп. ночи после тура - 5000 руб
  • Услуги, которые не входят в программу
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
25 сен 2023
Отличный уикенд на Кавказе (Чечня и Дагестан)
Л
22 июня 2023
Поездка прошла хорошо, организовано всё было отлично!!! Отдельная благодарность гиду Магомеду и водителю Шамилю за позитивную атмосферу и безопасность на протяжение всего тура!!! 👍
О
10 мая 2023
За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.
За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.За такой маленький срок получили очень много впечатлений. Очень довольны.

Тур входит в следующие категории Грозного

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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