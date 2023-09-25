1 день

Аргунское ущелье. Вечерний Грозный

Встреча гостей в аэропорту Грозного.

Трансфер в Аргунское ущелье.

Остановка на Нихалоевских водопадах (вход на водопады за дополнительную плату).

Нихалоевские водопады одно из прекраснейших мест Чеченской Республики.

Это каскад, расположенный на правом притоке реки Чанти-Аргун в узком ущелье, где можно увидеть и настоящих гигантов высотой до 32 м, и малюток высотой чуть больше человеческого роста (2 м). Водопадов насчитывается 12 штук.

Обед в ресторане.

Аргунское ущелье образовалось промывом реки через северный склон Чёрных гор, имеющих высоту до 4700 метров.

В ущелье сохранилось несколько сотен древних памятников архитектуры, циклопические сооружения, а также пещерные доисторические жилища людей.

С древних времен знаменито, как торговый путь, по которому шли караваны с Кавказа в Европу.

По пути мы сделаем остановку, чтобы увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.

Башни-близнецы были построены еще в XI-XII веке и, к сожалению, не сохранились в первозданном виде.

Они считаются уникальным историческим объектом страны, а также являются визитной карточкой Чеченской Республики.

Возвращение в Грозный.

Вечерняя обзорная экскурсия.

Грозный возродился из пепла уже такой далекой войны.

Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Вы поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити» (вход на смотровую площадку за дополнительную плату).

Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Широкие проспекты, разбитые величественные парки и самая большая на Кавказе мечеть «Сердце Чечни».

Ночь в отеле.