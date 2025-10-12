Посетите роскошную огромную мечеть, обнаружите некрополь в горах Осетии, увидите пять водопадов в окрестностях Кисловодска.
Захватывающая прогулка по ущельям: пройдёте по очень узким местам,
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Пятигорск по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.
Прогуляемся по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.
Полюбуемся видом на город, открывающимся у беседки Эолова арфа, на горы Машук и Бештау.
После нас ждёт Провал — так называется пещера с дивным голубым озером.
Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Медовые водопады. Кисловодск
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник — гору Кольцо.
После прогулки на водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.
Знакомство с Кисловодском начинается в старинной части города, от крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка — второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.
Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» — живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части парка.
Экскурсия продолжится по городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 750 руб. /чел., кафе в Кисловодске, комплексное меню: суп лапша, котлета (говядина/курица), пюре, салат крабовый, булочка, компот.
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Поляна Азау, Эльбрус. Переезд в Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус, высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м — переезд в Нальчик.
Отправимся к подножию высочайшей горы Европы — Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.
Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.
По канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.
Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно — 2 700 руб.
По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.
Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.
Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.
Прибытие в Нальчик, размещение в гостинице.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 800 руб. /чел., кафе «Три сестры»: лагман (говядина), хычин с сыром и зеленью (картошкой), чай.
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Черекское ущелье, Голубые озера. Переезд во Владикавказ
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро) — переезд во Владикавказ.
Черекское ущелье — необычайно красивое место в горах Кавказа, которое сохранило в себе уникальную природу, древние достопримечательности, и самобытную балкарскую культуру. Именно здесь, высоко в горах, можно прикоснуться к истинной истории балкарского народа.
Одной из главных природных достопримечательностей является Нижнее Голубое озеро, которое входит в комплекс озёр Балкарии. Самое большое и самое глубокое карстовое озеро, которое этническое население называет «бездонным», окутано огромным количеством преданий и тайн.
Далее последует осмотр Черекской теснины — самого узкого места ущелья. Именно здесь можно наблюдать живописные отвесные скалы, которые поражают своими размерами и величием, а также увидеть всю мощь реки Черек, которая и сформировала само ущелье.
Смотровая площадка с видом на Черекский каньон станет одним из незабываемых этапов экскурсии.
Поднявшись выше, оказываемся в высокогорном селении Верхняя Балкария, которое известно как «музей под открытым небом» ведь именно здесь, в окружении гор, сохранились постройки эпохи позднего средневековья.
Башня Абай-Кала, Амирхан-Кала, а также руины некогда существовавших традиционных балкарских поселений.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 650 руб. /чел., кафе «Алтуу»: суп куриный/лагман/шурпа (говядина), люля (говядина), 1/2 хычин, хлеб и чай.
Прибытие во Владикавказ в 17:00.
Продолжительность 8 часов, 230 км.
19:30–21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией. Билет оплачивается отдельно: взрослый — 2 600 руб. /чел., ребенок до 18 лет — 2 200 руб. /чел., детское меню до 8 лет — 800 руб. /чел.
Куртатинское и Кармадонское ущелья. Даргавс
Начало 08:30, сбор от отелей.
Программа дня: Кармадон — Даргавс (Город мертвых) — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь — Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Кармадон — одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья.
Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.
Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 600 руб. /чел., кафе «Правый берег»: осетинские пироги с сыром и картошкой (2 кусочка) + куриный шашлык + свежий салат + чай;
- 600 руб. /чел., семейное кафе в Ламардоне: «карчи баш» – куриный суп + лепешки, жаренные на топленом масле (2 кусочка) с картофельной и сырной начинкой + свежий салат + чай.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Башня Курта и Тага — один из символов Осетии, расположена на вершине скалы в месте схождения трех ущелий. В средние века башня носила важнейшее стратегическое значение в защите от неприятеля и в сплочении осетинских родов.
Со смотровой площадки открываются захватывающие виды на долину Фиагдон, другие фамильные башенные комплексы, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
16:30 Прибытие во Владикавказ.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Начало 09:00, сбор от отелей.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цей-Лоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.
Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
Далее направляемся в Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.
Совсем недалеко остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.
Башни Вовнушки — один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!
Знакомство с древнейшим христианским храмом России — Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий.
Завершение экскурсионного дня во Владикавказе в 16:30.
Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 600 руб. /чел., кафе в селении Сигале: чапильг - национальная лепешка с творогом + свежий салат + чай.
Продолжительность 8 часов, 180 км.
Горная Дигория: Задалеск, Махческ, Уаллагком
Начало 08:30, сбор от отелей.
Программа дня: Дигорское ущелье — каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых — Уаллагком — Фаснал — село Мацута.
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Каньон Ахсинта через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине. На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.
Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана — мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.
По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.
В селении Махческ разглядим башню Абисаловых. Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 600 руб. /чел., кафе в селении Фаснал: лывжа (говяжий)/толан (куриный) – нац. суп + осетинские пироги с сыром и картошкой (2 кусочка) + свежий салат + чай;
- 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута: лывжа – нац. говяжий суп + осетинские пироги с сыром и картошкой (2 кусочка) + свежий салат + чай.
В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.
Прогулка по средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.
Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.
На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал, а в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.
Возвращение во Владикавказ к 19:00.
Продолжительность 10 часов, 255 км.
Алагирское ущелье, Цей и Мамисон
Начало 08:30, сбор от отелей.
Программа дня: святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику — Мамисонское ущелье — селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает могучая скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!
В осетинской традиции Уастырджи является одним из главных героев нартского эпоса — небожителем, покровителем мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Места силы — аланские исторические и культовые сооружения. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника(билет — доп. плата), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Билет на канатно-кресельный подъемник — 900 руб.
Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 500 руб. /чел., семейное кафе в селении Бурон: лывжа — нац. говяжий суп, осетинские пироги с сыром и мясом (2 кусочка), компот.
Продвигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии, направляемся в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и некогда труднодоступных уголков Осетии. Здесь еще сохранились боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев.
В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества. Узнаем о легендах и истории других поселений ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил.
На обратном пути во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной Войне.
Возвращение во Владикавказ к 16:30.
Продолжительность 8 часов, 220 км.
Обзорная экскурсия по Грозному. Переезд в Избербаш
08:30 Переезд в Грозный (1 час 40 мин, 120 км).
10:30 Обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы (2,5–3 часа).
Грозный сегодня — очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце города — мечеть «Сердце Чечни», которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.
Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.
Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.
Цветочный парк у комплекса, так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест столицы.
Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».
14:00 Обед за доп. плату.
15:00 Переезд из Грозного в Избербаш, Дагестан (3 часа, 220 км). Прибытие ориентировочно к 18:30.
Размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.
Гамсутль, Чох и теснина / водопад, Матлас и Хунзах
Программа в даты тура с 31 марта по 29 сентября 2026.
Гамсутль — Чох — Карадахская теснина.
Продолжительность 10 часов, 330 км.
Завтрак в 07:00. Начало программы в 07:30.
Переезд в Гунибский район. Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит!
Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.
На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох — родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.
Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», необычайное творение природы. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства. Отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 650 руб. /чел., кафе турбазы «Горный ветер»: овощная нарезка, хинкал с мясом (порция на 3-4 человека), чуду, суп чечевичный, чай, абрикосовая каша;
- 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.
Переезд и размещение в гостинице, Избербаш/Махачкала.
Программа в даты тура с 6 по 20 октября 2026.
Водопад Тобот — Каменная чаша — Матлас, Хунзах — Карадахская теснина.
Продолжительность 9 часов, 335 км.
Завтрак в 07:00. Начало программы в 07:30.
Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких — селение Хунзах — древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов. В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает собой Хунзахское плато.
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 650 руб. /чел., кафе в Хунзахе «У Саиды»: суп чечевичный, плов, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша;
- 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.
Переезд и размещение в гостинице, Избербаш/Махачкала.
Очередность проведения экскурсий 10 и 11 дня может изменяться.
Дербент: экраноплан Лунь, цитадель Нарын-Кала
Завтрак 07:30.
Начало программы дня в 08:00: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.
Переезд в Южный Дагестан, где мы познакомимся с бытом и традициями местных жителей. Сделаем остановку для фотосессий у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде, проект советской инженерии впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Переезд и обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.
В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом. Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары.
И конечно же, могучая цитадель Нарын-кала — «солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал.
Обязательно заглянем на дербентский базар — колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 600 руб. /чел., кафе в этно-доме «Дербент»: овощная нарезка, фрукты, чечевичный суп, долма, чуду с зеленью и творогом, плов, чай/компот.
Переезд и размещение гостинице, Избербаш/Каспийск/Махачкала.
Продолжительность 9 часов, 190 км.
Очередность проведения экскурсий 10 и 11 дня может изменяться.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, форелевое хозяйство. Отъезд
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд к бархану Сарыкум —Сулакский каньон — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м, великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.
Панорама Чиркейского водохранилища оставит неожиданные и яркие впечатления. По желанию и за дополнительную плату на месте будет возможность покататься на катере по водохранилищу и посетить пещеры Нохъо.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — 600 руб.
Комплекс пещер Нохъо — 700 руб.
Обед за доп. плату — форелевое хозяйство. Блюда из свежей форели!
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 800 руб. /чел., ресторан «Рахат»: форель, чуду, картошка по-деревенски, овощная нарезка с сыром, чай;
- 850 руб. /чел., комплекс «Главрыба»: форель, чуду с мясом, овощная нарезка с сыром, хлеб, компот, чай.
Бархан Сарыкум — второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».
15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам позже 19:00.
Продолжительность 9 часов, 280 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях:
- в Пятигорске 2 ночи;
- в Нальчике 1 ночь;
- во Владикавказе 5 ночей;
- в Избербаше 3 ночи.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|Dbl 2-местное
|Twin 2-местное
|Single 1-местное
|Triple 3-местное
|DBL+СH 2 вз+1реб
|Машук 2* — Корона 3* — Кадгарон 3* — Океан 3*
|31.03.2026-29.06.2026
|172000
|172000
|115000
|246900
|233100
|30.06.2026-31.08.2026
|181800
|181800
|120000
|255300
|241500
|01.09.2026-31.10.2026
|172000
|172000
|115000
|246900
|233100
|Интурист 3* — Россия 4* — отель Планета Люкс 3* — Океан 3*
|31.03.2026-29.06.2026
|180000
|180000
|124800
|261200
|249900
|30.06.2026-31.08.2026
|189000
|189000
|129700
|269600
|258300
|01.09.2026-31.10.2026
|180000
|180000
|124800
|261200
|249900
|Интурист 3* — Россия 4* — гостиница Владикавказ 4* — Океан 3*
|31.03.2026-29.06.2026
|201800
|201800
|152000
|279000
|264000
|30.06.2026-31.08.2026
|210900
|210900
|157000
|287400
|273000
|01.09.2026-31.10.2026
|201800
|201800
|152000
|279000
|264000
Категория номера — стандарт.
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при 3-местном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (зависит от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Трехзвездочный гостиничный комплекс, постройки которого напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15-ти метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню.
В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.
Синдика
Спа-отель «Синдика» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Гостиница «Россия»
В гостинице есть кафе, бесплатный Wi-Fi, парковка. Предоставляются услуги прачечной, гладильной комнаты и услуги консьержа. Можно заказать трансфер, воспользоваться услугой хранения багажа.
Работает круглосуточная стойка регистрации, есть лифт для людей с ограниченными возможностями, экскурсионное бюро и аптека.
Номера оформлены в современном стиле, оснащены спальными местами, мебелью, сплит-системой и телевизором. В отеле уютная атмосфера, персонал доброжелательный.
Рядом находятся кафе и рестораны. В шаговой доступности — Национальный музей, Музей изобразительных искусств, Нальчикский ипподром.
Отель «Азимут Нальчик»
Располагается в тихом районе города. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара.
Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром.
Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак шведский стол. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни.
До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. Рядом парк и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Интурист»
Расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день по прибытии, встреча в 13:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе в Пятигорске, Нальчике, Владикавказе, Избербаше с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Владикавказа
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 900 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 2700 руб
- Билеты на аттракционы, не включенные в программу: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб. комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб
- Комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте (обеды по сет-меню 600-850 руб., цена может меняться)
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 600 руб. /чел. ребенок до 18 лет - 2 200 руб. /чел. детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
- Взрослый - 2 600 руб. /чел
- Ребенок до 18 лет - 2 200 руб. /чел
- Детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
Для заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять:
- несколько теплых вещей;
- несколько пар сменной обуви;
- одежду от дождя;
- головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом;
- одежду, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка включена в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В моём номере будет кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно брать наличные?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Нужен ли пропуск для пограничной зоны?
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.
Группу всегда сопровождает один гид?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.