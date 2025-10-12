2 день

Медовые водопады. Кисловодск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник — гору Кольцо.

После прогулки на водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.

Знакомство с Кисловодском начинается в старинной части города, от крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка — второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.

Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» — живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части парка.

Экскурсия продолжится по городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.

Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными) 750 руб. /чел., кафе в Кисловодске, комплексное меню: суп лапша, котлета (говядина/курица), пюре, салат крабовый, булочка, компот.

Продолжительность 8 часов, 145 км.

