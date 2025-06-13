Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Узнать о прошлом и настоящем города с оригинальным названием
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: экспресс-знакомство с природой и историей
5 июл в 09:00
26 июл в 09:00
6700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Квадро-экспедиция
Начало: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, дере...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 июня 2025Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута. В целом, очень понравилось. Были приятно удивлены. Получили рекомендации, что посетить в окрестностях. Так что, поездам получилась насыщеннее, чем планировали
- ААнна26 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Виктором. Интересный маршрут и много познавательной информации. Так же Виктор был толерантен к нашим детям) за что отдельное спасибо
- ссветлана23 июля 2024"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес -
- ЕЕлена28 апреля 2024Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и
Ответы на вопросы от путешественников по Гусю-Хрустальному в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Гусю-Хрустальному в июне 2025
Сейчас в Гусе-Хрустальном в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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