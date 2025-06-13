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Индивидуальные экскурсии в Гусе-Хрустальном с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Гусе-Хрустальном, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Узнать о прошлом и настоящем города с оригинальным названием
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: экспресс-знакомство с природой и историей
5 июл в 09:00
26 июл в 09:00
6700 ₽ за всё до 3 чел.
Квадро-экспедиция
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Квадро-экспедиция
Начало: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, дере...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
    Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута. В целом, очень понравилось. Были приятно удивлены. Получили рекомендации, что посетить в окрестностях. Так что, поездам получилась насыщеннее, чем планировали
    Отличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрутаОтличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрутаОтличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрутаОтличное знание города. Уместное использование личных историй в контексте преподнесение материала. Нетривиальный подход к организации маршрута
  • А
    Анна
    26 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
    Очень понравилась экскурсия с Виктором. Интересный маршрут и много познавательной информации. Так же Виктор был толерантен к нашим детям) за что отдельное спасибо
  • с
    светлана
    23 июля 2024
    Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
    "Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес -
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    мое сильное желание после книг Константина Паустовского. Сам национальный парк "Мещёрский" Рязанской области дает только точки стоянок с палатками на своем сайте и все. Ищи памятники природы сам. Но есть такой замечательный экскурсовод - Виктор, который покажет и верховые и низинные болота, лесные ручьи, дерьвья со следами добычи живицы, столетние березы и 150-летние ели. Перечислит, какую рыбу можно поймать в речке Поль - южной границы Мещёрского парка. Покажет сфагнум, объяснит как различать мхи и лишайники. Идентифицирует пролетающих над головой хищных птиц, доведет до старинного кладбища в селе Эрлекс, где похоронены те самые Панфиловы, основавшие еще до Мальцовых первую хрустальную мануфактуру около Гусь-Хрустального (Гусь-Мальцевский). Все это заметно остановит Ваше жизненное увядание и увеличит инерцию существования.

    "Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
    Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и
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    Виктор подсказал, как ловчее приступить. Кому и что интересно - все покажет, хотите пешком- да, тут пройдёт, тут проедем. Даже к их фермеру за сыром заехали. Большая любовь к местам передается. Хорошая прогулка получилась. Чувствуется, что здесь у Виктора родина, мы признательны.

Ответы на вопросы от путешественников по Гусю-Хрустальному в категории «Индивидуальные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
  2. Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
  3. Квадро-экспедиция
Сколько стоит экскурсия по Гусю-Хрустальному в июне 2025
Сейчас в Гусе-Хрустальном в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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