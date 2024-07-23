Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Узнать о прошлом и настоящем города с оригинальным названием
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: экспресс-знакомство с природой и историей
31 янв в 09:00
21 фев в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспедиция на квадроциклах в эко-деревне Сивцево
Начало: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, дере...
11 500 ₽ за всё до 5 чел.
- ссветлана23 июля 2024"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес -
- ЕЕлена28 апреля 2024Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и
