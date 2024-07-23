читать дальше

мое сильное желание после книг Константина Паустовского. Сам национальный парк "Мещёрский" Рязанской области дает только точки стоянок с палатками на своем сайте и все. Ищи памятники природы сам. Но есть такой замечательный экскурсовод - Виктор, который покажет и верховые и низинные болота, лесные ручьи, дерьвья со следами добычи живицы, столетние березы и 150-летние ели. Перечислит, какую рыбу можно поймать в речке Поль - южной границы Мещёрского парка. Покажет сфагнум, объяснит как различать мхи и лишайники. Идентифицирует пролетающих над головой хищных птиц, доведет до старинного кладбища в селе Эрлекс, где похоронены те самые Панфиловы, основавшие еще до Мальцовых первую хрустальную мануфактуру около Гусь-Хрустального (Гусь-Мальцевский). Все это заметно остановит Ваше жизненное увядание и увеличит инерцию существования.