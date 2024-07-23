Мои заказы

Выездные экскурсии из Гуся-Хрустального

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Гусе-Хрустальном, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином
Узнать о прошлом и настоящем города с оригинальным названием
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
Авторское путешествие по окрестностям Гусь-Хрустального: экспресс-знакомство с природой и историей
31 янв в 09:00
21 фев в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Экспедиция на квадроциклах в эко-деревне Сивцево
На квадроциклах
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспедиция на квадроциклах в эко-деревне Сивцево
Начало: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, дере...
11 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • с
    светлана
    23 июля 2024
    Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
    "Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие в Мещерский лес -
    читать дальше

    мое сильное желание после книг Константина Паустовского. Сам национальный парк "Мещёрский" Рязанской области дает только точки стоянок с палатками на своем сайте и все. Ищи памятники природы сам. Но есть такой замечательный экскурсовод - Виктор, который покажет и верховые и низинные болота, лесные ручьи, дерьвья со следами добычи живицы, столетние березы и 150-летние ели. Перечислит, какую рыбу можно поймать в речке Поль - южной границы Мещёрского парка. Покажет сфагнум, объяснит как различать мхи и лишайники. Идентифицирует пролетающих над головой хищных птиц, доведет до старинного кладбища в селе Эрлекс, где похоронены те самые Панфиловы, основавшие еще до Мальцовых первую хрустальную мануфактуру около Гусь-Хрустального (Гусь-Мальцевский). Все это заметно остановит Ваше жизненное увядание и увеличит инерцию существования.

    "Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие"Желания усиливают инерцию существования - сперва тащат вперёд, затем тормозят увядание" - писал Сергей Снегов. Путешествие
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Знакомство с Мещерой в компании с краеведом
    Добрый день, отличная прогулка по лесу. Увидели многое, услышали интересный рассказ о крае. Внимательное отношение например, маршрут обговорили заранее и
    читать дальше

    Виктор подсказал, как ловчее приступить. Кому и что интересно - все покажет, хотите пешком- да, тут пройдёт, тут проедем. Даже к их фермеру за сыром заехали. Большая любовь к местам передается. Хорошая прогулка получилась. Чувствуется, что здесь у Виктора родина, мы признательны.

Ответы на вопросы от путешественников по Гусю-Хрустальному в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гусе-Хрустальном
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному с потомственным гусевчанином;
  2. Знакомство с Мещерой в компании с краеведом;
  3. Экспедиция на квадроциклах в эко-деревне Сивцево.
Сколько стоит экскурсия по Гусю-Хрустальному в январе 2026
Сейчас в Гусе-Хрустальном в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Гуся-Хрустального и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март