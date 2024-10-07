Экскурсии со скидкой в Хабаровске до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Хабаровске, цены от 3 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомство с природой Хабаровского края
На машине
скидка
10%
48 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
60005 400 за всё до 3 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
На машине
скидка
15%
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
46673 967 за всё до 3 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Пешая
скидка
15%
34 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 10:30
19 окт в 10:30
40003 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 октября 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий хорошо рассказывает о разных периодах истории Хабаровска, сочетает в экскурсии пешеходную и автомобильную части. Показывает гостевые маршруты и секретные места. Лёгкая, приятная экскурсия.
    Василий хорошо рассказывает о разных периодах истории Хабаровска, сочетает в экскурсии пешеходную и автомобильную частиВасилий хорошо рассказывает о разных периодах истории Хабаровска, сочетает в экскурсии пешеходную и автомобильную частиВасилий хорошо рассказывает о разных периодах истории Хабаровска, сочетает в экскурсии пешеходную и автомобильную части
  • М
    Мария
    19 сентября 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Отличная экскурсия, Василий очень интересно рассказывает о городе и его особенностях, возит по интересным местам. Здорово провели время, спасибо большое!
  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Совместили две экскурсии в одну. Я была после длительного перелета, и, несмотря на это, экскурсия оказалась совсем неутомительной. Масса интересного и запоминающегося, хорошая подача информации. Спасибо большое Ивану!
  • С
    Сергей
    16 сентября 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Отлично! Очень разносторонний гид, прекрасная подача информации. Рекомендую
  • А
    Алла
    12 сентября 2024
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Нам очень понравился гид, очень интересная экскурсия👏
    Нам очень понравился гид, очень интересная экскурсия👏
  • С
    Светлана
    4 сентября 2024
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Очень интересная экскурсия. Программа продумана до мелочей. Советую пройтись с Иваном по городу и посмотреть на Хабаровск его глазами.
  • Н
    Наталья
    11 августа 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Добрый день! Организация экскурсии, подача материала, несложный маршрут и подъем на сопку - всё очень доступно. Мне, как впервые оказавшейся
    читать дальше

    в Хабаровском крае, очень понравилось знакомство именно с уссурийской природой. Василий подробно и интересно рассказывал о флоре и фауне Хабаровского края. Очень много нового узнала для себя, пополнила и умножила свои знания. Формат индивидуальной экскурсии для меня в последнее время стал более комфортен, нет излишней массы людей (но это всё индивидуально). Дополнительным бонусом для меня стала консультация по тому или иному вопросу, направление на интересные места для ознакомления. Большое спасибо Василию!!!

  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Василий - прекрасный организатор, нестандартный рассказчик, профессионал в своём деле. Получили массу приятных впечатлений от поездки.
  • А
    Андрей
    30 июля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Потрясающая экскурсия! Отличный гид, интересный рассказчик! Всем, конечно же, советую!
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Скидки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с природой Хабаровского края
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  3. Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Самое главное
  3. Больше­хехцирский заповедник
  4. Башня Инфиделя
  5. Амурский мост
  6. Привокзальная площадь
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в октябре 2024
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