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в Хабаровском крае, очень понравилось знакомство именно с уссурийской природой. Василий подробно и интересно рассказывал о флоре и фауне Хабаровского края. Очень много нового узнала для себя, пополнила и умножила свои знания. Формат индивидуальной экскурсии для меня в последнее время стал более комфортен, нет излишней массы людей (но это всё индивидуально). Дополнительным бонусом для меня стала консультация по тому или иному вопросу, направление на интересные места для ознакомления. Большое спасибо Василию!!!