скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
60005 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:00
21 окт в 09:00
46673 967₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 10:30
19 окт в 10:30
40003 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 октября 2024Василий хорошо рассказывает о разных периодах истории Хабаровска, сочетает в экскурсии пешеходную и автомобильную части. Показывает гостевые маршруты и секретные места. Лёгкая, приятная экскурсия.
- ММария19 сентября 2024Отличная экскурсия, Василий очень интересно рассказывает о городе и его особенностях, возит по интересным местам. Здорово провели время, спасибо большое!
- ЕЕлена17 сентября 2024Совместили две экскурсии в одну. Я была после длительного перелета, и, несмотря на это, экскурсия оказалась совсем неутомительной. Масса интересного и запоминающегося, хорошая подача информации. Спасибо большое Ивану!
- ССергей16 сентября 2024Отлично! Очень разносторонний гид, прекрасная подача информации. Рекомендую
- ААлла12 сентября 2024Нам очень понравился гид, очень интересная экскурсия👏
- ССветлана4 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Программа продумана до мелочей. Советую пройтись с Иваном по городу и посмотреть на Хабаровск его глазами.
- ННаталья11 августа 2024Добрый день! Организация экскурсии, подача материала, несложный маршрут и подъем на сопку - всё очень доступно. Мне, как впервые оказавшейся
- ИИрина7 августа 2024Василий - прекрасный организатор, нестандартный рассказчик, профессионал в своём деле. Получили массу приятных впечатлений от поездки.
- ААндрей30 июля 2024Потрясающая экскурсия! Отличный гид, интересный рассказчик! Всем, конечно же, советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Скидки»
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