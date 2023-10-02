3 часа
Групповая
до 20 чел.
Город с пятитысячной купюры
Автобусная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом. Узнайте о героях и событиях города, проехав по знаменитому Амурскому мосту. До 25 человек в группе
Начало: На Комсомольской площади
15 дек в 12:00
5 янв в 12:00
1800₽ за человека
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску в сборной группе
Начало: Хабаровск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 дек в 11:00
5 янв в 11:00
1800₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Погрузитесь в атмосферу китайской чайной церемонии в Хабаровске. Узнайте секреты заваривания и насладитесь ароматами лучших сортов чая в историческом доме
Начало: На улице Истомина
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00
Завтра в 19:00
14 дек в 15:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮРИЙ2 октября 2023Приятно было пройтись по осеннему парку в хорошей компании, а также прокатиться до музея, в котором давно хотел побывать. Немного не повезло с погодой, но всё самое главное мы увидели и услышали)
- ППетрова26 августа 2023Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда
- ААлександр31 июля 2023Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Групповые»
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