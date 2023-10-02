читать дальше прерываться в прослушивании информации, чтобы услышать организатора. Необходим опыт "общения" с аудиогидом. В целом, экскурсия была интересной (немного затянута в отношении свободного времени в музее Амурского моста, можно было больше информации дать экскурсантам). Экскурсию однозначно рекомендую для посещения.

Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда