Групповые экскурсии Хабаровска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Хабаровске, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Город с пятитысячной купюры
На автобусе
11 отзывов
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Город с пятитысячной купюры
Автобусная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом. Узнайте о героях и событиях города, проехав по знаменитому Амурскому мосту. До 25 человек в группе
Начало: На Комсомольской площади
15 дек в 12:00
5 янв в 12:00
1800 за человека
Обзорная экскурсия по Хабаровску в сборной группе
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску в сборной группе
Начало: Хабаровск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 дек в 11:00
5 янв в 11:00
1800 за человека
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Погрузитесь в атмосферу китайской чайной церемонии в Хабаровске. Узнайте секреты заваривания и насладитесь ароматами лучших сортов чая в историческом доме
Начало: На улице Истомина
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00
Завтра в 19:00
14 дек в 15:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    ЮРИЙ
    2 октября 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Приятно было пройтись по осеннему парку в хорошей компании, а также прокатиться до музея, в котором давно хотел побывать. Немного не повезло с погодой, но всё самое главное мы увидели и услышали)
  • П
    Петрова
    26 августа 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда
    читать дальше

    прерываться в прослушивании информации, чтобы услышать организатора. Необходим опыт "общения" с аудиогидом. В целом, экскурсия была интересной (немного затянута в отношении свободного времени в музее Амурского моста, можно было больше информации дать экскурсантам). Экскурсию однозначно рекомендую для посещения.

  • А
    Александр
    31 июля 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))
    Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Групповые»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город с пятитысячной купюры
  2. Обзорная экскурсия по Хабаровску в сборной группе
  3. Чайная церемония в Хабаровске
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Привокзальная площадь
  2. Амурский мост
  3. Самое главное
  4. Спасо-Преображенский кафедральный собор
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в декабре 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 2000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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