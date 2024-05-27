Индивидуальные экскурсии в Хабаровске с личным гидом

Найдено 28 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Хабаровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск - «город над вольной рекой»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
11 350 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
Покорить сопки Хабаровска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
11 350 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Шалом, Биробиджан
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000 за всё до 5 чел.
«Зелёный» Хабаровск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
13 июня в 09:30
18 июня в 09:30
10 300 за всё до 4 чел.
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю
Начало: На Комсомольской площади
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
14 700 за всё до 3 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
42 отзыва
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
В тренде
Тёплая экскурсия по Хабаровску: судьбы и дома улицы Муравьева-Амурского
Прогулка по историческому центру Хабаровска раскроет перед вами тайны старинных домов и памятников
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Тайны Амурского утеса и его окрестностей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Популярное предложение
Тайны Старухиной горы: историческое путешествие по Амурскому утёсу
Погрузитесь в удивительный мир истории Хабаровска, открывая тайны Амурского утёса и Старухиной горы в увлекательной экскурсии
Начало: Ул. Шевченко, д. 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 13 350 за всё до 4 чел.
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место (по договоренности)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Покорить сопки Хабаровска: незабываемое приключение в Большехехцирском заповеднике
Приглашаем на уникальное путешествие по сопкам Хабаровска, где вас ждут впечатляющие виды и удивительная природа
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 11 350 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Город с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 800 за всё до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Знакомство с природой Хабаровского края
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Хабаровску на транспорте туриста
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие по Хабаровску: архитектура, история и природа
Погрузитесь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь его архитектурой и природой в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Начало: Памятник Дьяченко (Шевченко, 11)
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Хабаровску с выбором музея
Погрузитесь в культурное наследие Хабаровска, выбрав экскурсию с посещением музея говорящих машин или музеев Рыбы Амура
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 18:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 9 чел.
Каменные водопады
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Каменные водопады Хабаровска: приключение в Новокаменке
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Каменные водопады в сопровождении опытного гида
Начало: На парковке автовокзала Хабаровска
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 350 за всё до 4 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Индивидуальная
3 часа
«Зелёный» Хабаровск: Природа и архитектура в одном туре
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, знакомство с редкими видами и историческими местами
Начало: На парковке автовокзала Хабаровска
Расписание: Ежедневно с 9:30
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 10 300 за всё до 4 чел.
Хабаровск театральный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 5 чел.
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    «Зелёный» Хабаровск
    Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Захватывающая поездка на катере и прогулка по уникальному острову, который несет на себе следы древних вулканов. Очень понравилось, рекомендуем. Евгений увлекательно и тепло рассказывает и о новейшей истории острова (20-21вв), и о растительности. Открывающиеся виды с острова завораживают.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    24 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
    Анастасия-прекрасный экскурсовод и собеседник. Я увидела и услышала ровно то, что хотела
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Евгений отличный гид! Точен, пунктуален, учитывает все пожелания в рамках возможного. Обширные знания по истории и природе края. Интересная и неравнодушная подача материала. Самые лучшие рекомендации!
  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -
    читать дальше

    все по нашему общему мнению безупречны. Как и организация экскурсии, которой не помешала дождливая погода. Мы уже порекомендовали экскурсию с Василием нашим соседям по отелю. Спасибо! До встречи, Хабаровск!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Хабаровск - «город над вольной рекой»
  2. Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
  3. Обзорная экскурсия по Хабаровску
  4. Хабаровск - город большой реки
  5. Покорить сопки Хабаровска
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Привокзальная площадь
  4. Амурский мост
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Хабаровске? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам