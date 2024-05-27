В Виктория «Зелёный» Хабаровск Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)

В Виктория Покорить сопки Хабаровска Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.

В Виктория Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Захватывающая поездка на катере и прогулка по уникальному острову, который несет на себе следы древних вулканов. Очень понравилось, рекомендуем. Евгений увлекательно и тепло рассказывает и о новейшей истории острова (20-21вв), и о растительности. Открывающиеся виды с острова завораживают.

В Виктория Хабаровск - город большой реки Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.

О Олег Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!

Е Евгений Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!

О Ольга Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску Анастасия-прекрасный экскурсовод и собеседник. Я увидела и услышала ровно то, что хотела

А Александр Знакомство с природой Хабаровского края Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.

А Андрей Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Евгений отличный гид! Точен, пунктуален, учитывает все пожелания в рамках возможного. Обширные знания по истории и природе края. Интересная и неравнодушная подача материала. Самые лучшие рекомендации!