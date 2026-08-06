читать дальше уменьшить по центру Хабаровска - отлично для знакомства с историей и архитектурой города. Валентин – прекрасный рассказчик. Возможно, ему не хватило диалога с нами, но нам правда нечего было ответить на его вопрос «Может быть что-то ещё интересует?» потому что он и так всё рассказал🙂

Это была единственная доступная экскурсия на утро воскресенья, но мы нисколько не пожалели, что приобрели именно её. Комфортный пеший маршрут