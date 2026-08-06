Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выборФотовыезд на сопки под Хабаровском
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
12 авг в 08:00
17 авг в 13:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Авторская пешеходная экскурсия по улице Муравьева-Амурского
Начало: У Комсомольской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 5850 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 14:00
10 авг в 09:00
от 11 300 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
Подняться на Амурский утёс, раскрыть тайны Хабаровска и увидеть 100-летний абрикос
Начало: У музея ИМ.Н.И. Гродекова
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Откройте для себя главные символы Хабаровска за 2,5 часа: от утёса до моста. Узнайте о людях, изменивших историю Приамурья
Начало: Комсомольская площадь
11 авг в 09:30
21 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом и таёжным чаем
Амурский бархат, маньчжурский орех, корейский кедр и другие сокровища Дальнего Востока
Начало: У главного входа в Дендрарий
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от 4100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 23 300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шалом, Биробиджан
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от 21 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Открыть удивительный мир миниатюрных созданий, перестать их бояться и научиться ими любоваться
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
31 авг в 09:00
2 сен в 09:00
от 23 300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Экопрогулка в зоосад "Приамурский" и в самый живописный парк города - "Северный"
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 22 600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 21 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
11 авг в 09:30
21 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск театральный
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
10 авг в 14:00
11 авг в 10:00
от 6670 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Зелёная жемчужина Хабаровска» экскурсия в Дендрарий с таёжным чаем
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская экскурсия «Тайны Амурского утеса и его окрестностей»
Начало: Ул. Шевченко, д. 11
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская пешеходная экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Начало: В любом месте исторического центра города
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
23 300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменные водопады
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
Расписание: Экскурсия проводится только в теплое время года.
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
21 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Покорение сопок Хабаровска
Уникальная возможность посетить живописные сопки Хехцира и насладиться панорамными видами на Амур и Хабаровск. Узнайте легенды и истории региона
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
23 300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
Расписание: Ежедневно в 9:00, кроме понедельника.
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
22 600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 3 авг 2026
Несмотря на пасмурную погоду, прогулка прошла прекрасно, за что большое спасибо Алексею! Завораживающие виды, вкусный чай и приятное общение) Четкая
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Л
Дата посещения: 2 окт 2025
Добрый день! Поездка нам с подругой понравилась, очень красивая локация, Василий приятный собеседник. Было бы не плохо в комплекте к
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Ш
Дата посещения: 5 июл 2025
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.
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А
Дата посещения: 1 мая 2025
Хорошая, информативная экскурсия. Рекомендую.
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Н
Вас ждут необычайно красивые пейзажи и не менее интересные истории такого красивого региона. Алексей - настоящий профессионал. После его экскурсии я навсегда влюбился в природу Хабаровского края! Однозначно рекомендую.
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Н
Красота природы просто поражает! Тут Вы увидите такое сочетание растений, которых, скорее всего, нет нигде. Для меня как жителя западной части страны все было в новинку! И так же огромное спасибо гиду Татьяне, которая знает свое дело!
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Н
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. Все было на высшем уровне! Смог узнать многое про город и прикоснуться к его истории. Однозначно всем рекомендую.
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Спасибо большое за экскурсию! познавательно. Все прошло в позитивном ключе! Василий-в прямом смысле профессионал своего дела, очень интересно и не затянуто рассказал нам историю Хабаровска. однозначно рекомендую всем желающим познакомиться с хабаровским краем!
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Я
Это была единственная доступная экскурсия на утро воскресенья, но мы нисколько не пожалели, что приобрели именно её. Комфортный пеший маршрут
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Т
эксурсию вела Анастасия. Очень всё понравилось. интересно рассказывает.
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Всего 712 отзывов в Хабаровске
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Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску
Самые популярные экскурсии в Хабаровске
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в августе 2026
Сейчас в Хабаровске можно забронировать 24 экскурсии от 2000 до 23 300. Туристы уже оставили гидам 712 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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