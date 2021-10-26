Экскурсии Хабаровска

Все экскурсии в Хабаровске

Доступно 15 экскурсий 🚌 в Хабаровске на 2021 год, 164 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Хабаровску
Индивидуальная экскурсия
4.7
26
2 600
за 1-12 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Суровый и крупнейший город Дальнего Востока многим знаком благодаря пятитысячной купюре
Ежедневно по договоренности
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
6 000
за 1-5 чел.
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
По договоренности
Хабаровск — «город над вольной рекой»
Индивидуальная экскурсия
5
10
4 800
за 1-5 чел.
Хабаровск — «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Хабаровск - город большой реки
Индивидуальная экскурсия
5
12
5 200
за 1-6 чел.
Хабаровск - город большой реки
В рамках этой экскурсии я покажу вам самые яркие, интересные и знаковые места Хабаровска
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
1 300
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
в воскресенье в 10:00
«Зелёный» Хабаровск
Индивидуальная экскурсия
5
5
3ч 30м
3 900
за 1-4 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы...
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00 кроме пн.
Покорить сопки Хабаровска
Индивидуальная экскурсия
5
23
4 550
за 1-4 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Покорить сопки Хабаровска
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
4 550
за 1-6 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Не упустите возможность увидеть невероятные пейзажи дальневосточной тайги, подышать чистейшим...
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
Хабаровск — город большой реки
Индивидуальная экскурсия
4.9
27
5 200
за 1-4 чел.
Хабаровск — город большой реки
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Каменные водопады
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
4 550
за 1-6 чел.
Каменные водопады
Мы поедем с вами прямиком в Новокаменку - село, расположенное на сопке Алэ в 40 километрах от...
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
Индивидуальная экскурсия
11 700
за 1-3 чел.
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Индивидуальная экскурсия
5
3
3ч 30м
4 550
за 1-4 чел.
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
«Зелёный» Хабаровск
Индивидуальная экскурсия
5
3
3ч 30м
3 900
за 1-4 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Эко-прогулка в зоосад «Приамурский» и в самый живописный парк города — «Северный»
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Индивидуальная экскурсия
4.8
38
2 600
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Шалом, Биробиджан!
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 600
за 1-8 чел.
Шалом, Биробиджан!
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой

Последние отзывы «Экскурсии Хабаровска»

  • Отзыв на: Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
    А
    Анна
    26 октября 2021
    5
    Место силы, я даже не знала, что в Хабаровске есть вулканы. Вообще классно узнавать не только разрекламированные места в мире, но в родном крае, где родился. Спасибо большое Евгения за возможность побывать в таком прекрасном месте. У меня была в этом году мечта, прокатиться на катере по Амуру и вот она сбылась. Не перестаю повторять, Мечтайте! Все сложилось. И погода, и компания, и место.
  • Отзыв на: Хабаровск — «город над вольной рекой»
    А
    Алексей
    25 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. Воистину - Краткость сестра Таланта. Быстро и увлекательно. Легко и непринуждённо. Экскурсовод Наталья, понятно, ёмко и с большой любовью к краю рассказала нам об основных вехах освоения Амура. В Хабаровске далеко не первый раз, но были приятно удивлены историческими фактами и событиями, о которых не имели представления до этой прогулки. Выражаем благодарность всем людям, которые организовали и помогли провести эту экскурсию!
  • Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Д
    Денис
    22 октября 2021
    5
    Евгений отличный просвещенный человек, с которым интересно прям с того момента, как садишься в его авто. Спасибо огромное Евгений за интереснуу и увлекательную прогулку.
  • Отзыв на: Хабаровск — город большой реки
    Ж
    Жан
    21 октября 2021
    4
    Однозначно рекомендую! Парень не профессиональный гид, ему бы нужно правильно поставить речь (это не придирка, но вдруг будут совсем интеллигентные экскурсанты, по мне так по свойски проще). И 4 часа экскурсии пролетели, действительно, не заметно, а я наивный думал будет скучно, поверте - это не так.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Д
    Дмитрий
    19 октября 2021
    5
    Очень тонкое знание материала гидом Андреем. Даже то, что я знал он преподнес таким образом, что места стали не просто знакомы, а интересны. Прогулялись в самых значимых местах. Посмотрели самые интересные и узнаваемые уголки Хабаровска. Мои рекомендации.
  • Отзыв на: «Зелёный» Хабаровск
    И
    Инна
    17 октября 2021
    5
    Евгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Хабаровск — «город над вольной рекой»
    Д
    Дмитрий
    6 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия! Компактно и конкретно! Город сразу стал знакомым и близким. И вообще, приезжайте в Хабаровск!
  • Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Е
    Екатерина
    6 октября 2021
    5
    Время пролетело не заметно, очень познавательная экскурсия. Евгений интересный рассказчик и собеседник. Всем очень рекомендую.
  • Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    С
    Сато
    26 сентября 2021
    5
    Спасибо!
  • Отзыв на: Хабаровск — город большой реки
    В
    Виктория
    25 сентября 2021
    5
    Спасибо за экскурсию по Хабаровску. Все очень понравилось, только положительные впечатления
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