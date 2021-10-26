Отзыв на: Из Хабаровска — на «Каменные водопады» А Анна 5 Место силы, я даже не знала, что в Хабаровске есть вулканы. Вообще классно узнавать не только разрекламированные места в мире, но в родном крае, где родился. Спасибо большое Евгения за возможность побывать в таком прекрасном месте. У меня была в этом году мечта, прокатиться на катере по Амуру и вот она сбылась. Не перестаю повторять, Мечтайте! Все сложилось. И погода, и компания, и место.

Отзыв на: Хабаровск — «город над вольной рекой» А Алексей 5 Экскурсия очень понравилась. Воистину - Краткость сестра Таланта. Быстро и увлекательно. Легко и непринуждённо. Экскурсовод Наталья, понятно, ёмко и с большой любовью к краю рассказала нам об основных вехах освоения Амура. В Хабаровске далеко не первый раз, но были приятно удивлены историческими фактами и событиями, о которых не имели представления до этой прогулки. Выражаем благодарность всем людям, которые организовали и помогли провести эту экскурсию!

Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Д Денис 5 Евгений отличный просвещенный человек, с которым интересно прям с того момента, как садишься в его авто. Спасибо огромное Евгений за интереснуу и увлекательную прогулку.

Отзыв на: Хабаровск — город большой реки Ж Жан 4 Однозначно рекомендую! Парень не профессиональный гид, ему бы нужно правильно поставить речь (это не придирка, но вдруг будут совсем интеллигентные экскурсанты, по мне так по свойски проще). И 4 часа экскурсии пролетели, действительно, не заметно, а я наивный думал будет скучно, поверте - это не так.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Хабаровску Д Дмитрий 5 Очень тонкое знание материала гидом Андреем. Даже то, что я знал он преподнес таким образом, что места стали не просто знакомы, а интересны. Прогулялись в самых значимых местах. Посмотрели самые интересные и узнаваемые уголки Хабаровска. Мои рекомендации.

Отзыв на: «Зелёный» Хабаровск И Инна 5 Евгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!

Отзыв на: Хабаровск — «город над вольной рекой» Д Дмитрий 5 Прекрасная экскурсия! Компактно и конкретно! Город сразу стал знакомым и близким. И вообще, приезжайте в Хабаровск!

Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Е Екатерина 5 Время пролетело не заметно, очень познавательная экскурсия. Евгений интересный рассказчик и собеседник. Всем очень рекомендую.

Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска С Сато 5 Спасибо!