Все экскурсии в Хабаровске
Доступно 15 экскурсий 🚌 в Хабаровске на 2021 год, 164 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-12 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Суровый и крупнейший город Дальнего Востока многим знаком благодаря пятитысячной купюре
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-5 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 800₽
за 1-5 чел.
Хабаровск — «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 200₽
за 1-6 чел.
Хабаровск - город большой реки
В рамках этой экскурсии я покажу вам самые яркие, интересные и знаковые места Хабаровска
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
4ч
1 300₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
в воскресенье в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 900₽
за 1-4 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы...
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00 кроме пн.
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 550₽
за 1-4 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 550₽
за 1-6 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Не упустите возможность увидеть невероятные пейзажи дальневосточной тайги, подышать чистейшим...
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 200₽
за 1-4 чел.
Хабаровск — город большой реки
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 550₽
за 1-6 чел.
Каменные водопады
Мы поедем с вами прямиком в Новокаменку - село, расположенное на сопке Алэ в 40 километрах от...
По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
11 700₽
за 1-3 чел.
По Хабаровску — на ретроавтомобиле!
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 550₽
за 1-4 чел.
Из Хабаровска — на «Каменные водопады»
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 900₽
за 1-4 чел.
«Зелёный» Хабаровск
Эко-прогулка в зоосад «Приамурский» и в самый живописный парк города — «Северный»
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 600₽
за 1-8 чел.
Шалом, Биробиджан!
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
Последние отзывы «Экскурсии Хабаровска»
- Отзыв на: Из Хабаровска — на «Каменные водопады»ААнна26 октября 2021Место силы, я даже не знала, что в Хабаровске есть вулканы. Вообще классно узнавать не только разрекламированные места в мире, но в родном крае, где родился. Спасибо большое Евгения за возможность побывать в таком прекрасном месте. У меня была в этом году мечта, прокатиться на катере по Амуру и вот она сбылась. Не перестаю повторять, Мечтайте! Все сложилось. И погода, и компания, и место.
- Отзыв на: Хабаровск — «город над вольной рекой»ААлексей25 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Воистину - Краткость сестра Таланта. Быстро и увлекательно. Легко и непринуждённо. Экскурсовод Наталья, понятно, ёмко и с большой любовью к краю рассказала нам об основных вехах освоения Амура. В Хабаровске далеко не первый раз, но были приятно удивлены историческими фактами и событиями, о которых не имели представления до этой прогулки. Выражаем благодарность всем людям, которые организовали и помогли провести эту экскурсию!
- ДДенис22 октября 2021Евгений отличный просвещенный человек, с которым интересно прям с того момента, как садишься в его авто. Спасибо огромное Евгений за интереснуу и увлекательную прогулку.
- Отзыв на: Хабаровск — город большой рекиЖЖан21 октября 2021Однозначно рекомендую! Парень не профессиональный гид, ему бы нужно правильно поставить речь (это не придирка, но вдруг будут совсем интеллигентные экскурсанты, по мне так по свойски проще). И 4 часа экскурсии пролетели, действительно, не заметно, а я наивный думал будет скучно, поверте - это не так.
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по ХабаровскуДДмитрий19 октября 2021Очень тонкое знание материала гидом Андреем. Даже то, что я знал он преподнес таким образом, что места стали не просто знакомы, а интересны. Прогулялись в самых значимых местах. Посмотрели самые интересные и узнаваемые уголки Хабаровска. Мои рекомендации.
- Отзыв на: «Зелёный» ХабаровскИИнна17 октября 2021Евгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!
- Отзыв на: Хабаровск — «город над вольной рекой»ДДмитрий6 октября 2021Прекрасная экскурсия! Компактно и конкретно! Город сразу стал знакомым и близким. И вообще, приезжайте в Хабаровск!
- ЕЕкатерина6 октября 2021Время пролетело не заметно, очень познавательная экскурсия. Евгений интересный рассказчик и собеседник. Всем очень рекомендую.
- ССато26 сентября 2021Спасибо!
- Отзыв на: Хабаровск — город большой рекиВВиктория25 сентября 2021Спасибо за экскурсию по Хабаровску. Все очень понравилось, только положительные впечатления