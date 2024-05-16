читать дальше в который приехали в первый раз, много увидели: археопарк, памятники, Самарово, потрясающие виды со смотровых площадок, храмы. Обзорная экскурсия очень помогла в планировании маршрутов дальнейшего самостоятельного знакомства с городом. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и водителю Александру!

Экскурсия очень понравилась, была проведена на высоком профессиональном уровне и вместе с тем очень душевно. Много узнали о Ханты Мансийске