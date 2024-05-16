Экскурсии на автобусе в Ханты-Мансийске

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Ханты-Мансийске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
Расписание: В любое подходящее для Вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ханты-Мансийск: история и современность
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Ханты-Мансийск: история и современность
Начало: Комсомольская 45/1
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.
Интерактивная программа «Край бурановый»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Интерактивная программа «Край бурановый»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225 000 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Ханты-Мансийск: история и современность
    Очень хорошая, познавательная экскурсия. Евгения замечательный, эрудированный экскурсовод и любящий свой город человек.
  • А
    Александр
    9 августа 2023
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Экскурсия очень понравилась, была проведена на высоком профессиональном уровне и вместе с тем очень душевно. Много узнали о Ханты Мансийске
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    в который приехали в первый раз, много увидели: археопарк, памятники, Самарово, потрясающие виды со смотровых площадок, храмы. Обзорная экскурсия очень помогла в планировании маршрутов дальнейшего самостоятельного знакомства с городом. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и водителю Александру!

  • P
    Petrova1
    9 июля 2023
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Евгения просто супер 🙌
  • А
    Алексей
    9 ноября 2021
    Ханты-Мансийск: история и современность
    Евгения показала мне весь город (центр, Самаровку, набережную, стеллу, биатлонный парк, Археопарк) рассказала про историю возникновения и развития. Было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «На автобусе»

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  1. Ханты-Мансийск - лучший город Земли
  2. Ханты-Мансийск: история и современность
  3. Интерактивная программа «Край бурановый»
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 225 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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