Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте Север, где древность встречается с дерзкой современностью
Начало: По договорённости
13 дек в 19:00
14 дек в 19:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Уникальная экскурсия по Ханты-Мансийску: мосты, набережные и скульптуры. Окунитесь в историю и современность этого удивительного города
Завтра в 10:30
11 дек в 08:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Ощутите магию Ханты-Мансийска через кедровый лес и легенды коренных народов. Прогулка, полная открытий и вдохновения
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 июля 2025Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное
- ССергей4 сентября 2024Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает
энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!
- ООльга14 июля 2024Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
- ЕЕлена10 июля 2024Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
- ААлександр6 июля 2024Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
- РРоман20 декабря 2023От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
- ААлександр24 октября 2023Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
- ААлёна23 сентября 2023Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
- ЛЛюдмила30 июня 2023Выражаю большую благодарность двум представителям туркомпании - Евгении, гиду (и кажется руководителю Компании) и водителю автомобиля, которые провели для меня
- ННаталья10 июля 2022Экскурсия великолепная, Евгения отличный рассказчик, узнали очень много нового и интересного, были учтены все наши пожелания) Большое спасибо!
- ССветлана26 ноября 2021Экскурсия очень понравилась. Очень грамотно выбраны объекты показа, дорога между ними неутомительна даже в зимнее время.
Гид эрудирован, легко отвечает на
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Мост Красный дракон»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханты-Мансийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ханты-Мансийске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в декабре 2025
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "Мост Красный дракон" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ханты-Мансийске на 2025 год по теме «Мост Красный дракон», 63 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль