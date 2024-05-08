Экскурсии по Ханты-Мансийску на машине с гидом

Найдено 2 экскурсии в категории «На машине» в Ханты-Мансийске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Начало: по вашему желанию
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Начало: Место встречи - по желанию туриста
Расписание: Продолжительность экскурсии 2 часа
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    8 мая 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
  • Е
    Елена
    21 января 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна-наш гид знает своё дело! 👍 Хотелось бы фото побольше, виды очень красивые, но где-то нельзя останавливаться и видимо 2х часов будет маловато 🤗
  • Р
    Роман
    20 декабря 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
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    грамотная подача информации, и эрудированность, и доброжелательность организаторов. Мы замечательно и интересно провели время, получив приятные впечатления. Самые лучшие рекомендации для будущих туристов!

  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
  • А
    Александр
    24 октября 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
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    его местах. Александр рассказал много интересного о городе и регионе - про историю, современный быт и местное население. Напоследок по моей просьбе Александр высадил меня у входа в музей под открытым небом Торум Маа и даже договорился о проведении индивидуальной экскурсии. Всем рекомендую экскурсию и гида для первого знакомства с городом!

  • Т
    Татьяна
    25 сентября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
  • А
    Алёна
    23 сентября 2023
    Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
    Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
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    раз и он на меня произвёл неизгладимое впечатление! Обязательно приеду сюда с детьми и обращусь к Евгении и Александру за организацией классного досуга! Александр потом отвёз за потрясающим подарками из Югры! Обязательно вернемся!

  • С
    Сергей
    2 сентября 2023
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Татьяна оптимально построила маршрут, чтобы показать все главные достопримечательности и высадить меня в нужной точке. Вся заявленная программа была выполнена. Рассказ был информативным и интересным. Рекомендую эту экскурсию всем.
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2022
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Все замечательно! Спасибо Татьяне!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "На машине" можно забронировать 2 экскурсии от 5 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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