1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Начало: по вашему желанию
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Начало: Место встречи - по желанию туриста
Расписание: Продолжительность экскурсии 2 часа
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав8 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
- ЕЕлена21 января 2024Татьяна-наш гид знает своё дело! 👍 Хотелось бы фото побольше, виды очень красивые, но где-то нельзя останавливаться и видимо 2х часов будет маловато 🤗
- РРоман20 декабря 2023От всей души благодарим Евгению и Александра за интересную и комфортную экскурсию по замечательному Ханты-Мансийску. Нам понравилось все - и
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Экскурсия очень поправилась. От всей нашей группы большое СПАСИБО!!!
- ААлександр24 октября 2023Замечательная экскурсия по Ханты-Мансийску с гидом Александром. За 2 часа осмотрели все ключевые достопримечательности города и прогулялись в самых интересных
- ТТатьяна25 сентября 2023Татьяна прекрасны рассказчик. Всё понравилось.
- ААлёна23 сентября 2023Замечательная команда,спасибо Евгении и Александру! Чудесная экскурсия с размахом сибирской души и очень интересной подачей информации! в городе была первый
- ССергей2 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Татьяна оптимально построила маршрут, чтобы показать все главные достопримечательности и высадить меня в нужной точке. Вся заявленная программа была выполнена. Рассказ был информативным и интересным. Рекомендую эту экскурсию всем.
- ТТатьяна15 августа 2022Все замечательно! Спасибо Татьяне!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханты-Мансийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "На машине" можно забронировать 2 экскурсии от 5 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ханты-Мансийске на 2024 год на машине, 40 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август