1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
Расписание: В любое подходящее для Вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ханты-Мансийск: история и современность
Начало: Комсомольская 45/1
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
1 час
Песня леса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Сказки мамы шамана
Начало: Мифологическая аллея (ул. Дзержинского)
Расписание: По предварительной заявке
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самаровская горка
Начало: Удобное вам место в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 мая 2024Очень хорошая, познавательная экскурсия. Евгения замечательный, эрудированный экскурсовод и любящий свой город человек.
- ННаталья12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась!
- ААлександр9 августа 2023Экскурсия очень понравилась, была проведена на высоком профессиональном уровне и вместе с тем очень душевно. Много узнали о Ханты Мансийске
- PPetrova19 июля 2023Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Евгения просто супер 🙌
- ААлексей9 ноября 2021Евгения показала мне весь город (центр, Самаровку, набережную, стеллу, биатлонный парк, Археопарк) рассказала про историю возникновения и развития. Было очень интересно!
- ДДарья11 июля 2021Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска,
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Пешеходные»
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