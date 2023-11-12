Необычные экскурсии по Ханты-Мансийску

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Ханты-Мансийске, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 10 чел.
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
Расписание: В любое подходящее для Вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Самаровская горка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Самаровская горка
Начало: Удобное вам место в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 50 чел.
Посвящение в Югорские богатыри
Групповая
2 часа
Посвящение в Югорские богатыри
Начало: Удобное вам место в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за человека
В гостях у Сибирских Хаски
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Сибирских Хаски
Начало: Удобное вам место в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 ноября 2023
    Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась!
  • А
    Александр
    9 августа 2023
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Экскурсия очень понравилась, была проведена на высоком профессиональном уровне и вместе с тем очень душевно. Много узнали о Ханты Мансийске
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    в который приехали в первый раз, много увидели: археопарк, памятники, Самарово, потрясающие виды со смотровых площадок, храмы. Обзорная экскурсия очень помогла в планировании маршрутов дальнейшего самостоятельного знакомства с городом. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и водителю Александру!

  • P
    Petrova1
    9 июля 2023
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Евгения просто супер 🙌
  • Д
    Дарья
    11 июля 2021
    Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска,
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    звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Необычные»

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  1. Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
  2. Ханты-Мансийск - лучший город Земли
  3. Самаровская горка
  4. Посвящение в Югорские богатыри
  5. В гостях у Сибирских Хаски
Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в июне 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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