Мы проедем по объездной дороге вдоль р. Иртыш, увидим мост «Красный Югорский дракон». Далее вас ожидает прогулка по Археопарку и фото с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира. После мы совершим пешеходную прогулку по набережной Иртыша, осмотрим достопримечательности исторического села Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и поднимемся на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирской (Стелла). Далее по маршруту посетим Центр лыжного спорта им. А. В. Филипенко, Храм Воскресения Христова, Центральную площадь, парк Победы, парк Лосева, памятник Матери-Югре.

Экскурсия включает прогулки на всех остановках маршрута, по которому вы отправитесь.