Ханты-Мансийск - лучший город Земли

В ходе нашей увлекательной экскурсии мы проедем по объездной дороге вдоль реки Иртыш, увидим мост...

В ходе нашей увлекательной экскурсии мы проедем по объездной дороге вдоль реки Иртыш, увидим мост «Красный Югорский дракон», прогуляемся по Археопарку, совершим пешеходную прогулку по набережной Иртыша, осмотрим достопримечательности исторического села Самарово и посетим еще много любопытных мест!
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Ханты-Мансийск - лучший город Земли

Что вы увидите 🤩

  • Мост «Красный Югорский дракон»
  • Археопарк с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира
  • Набережная Иртыша
  • Площадь Свободы
  • Скульптура «Ворота Сибири»
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
  • Смотровая площадка к памятному знаку Покорителям земли Сибирской (Стелла)
  • Центр лыжного спорта им. А. В. Филипенко
  • Храм Воскресения Христова
  • Центральная площадь
  • Парк Победы
  • Парк Лосева
  • Памятник Матери-Югре
Мы проедем по объездной дороге вдоль р. Иртыш, увидим мост «Красный Югорский дракон». Далее вас ожидает прогулка по Археопарку и фото с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира. После мы совершим пешеходную прогулку по набережной Иртыша, осмотрим достопримечательности исторического села Самарово: площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири», Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и поднимемся на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирской (Стелла). Далее по маршруту посетим Центр лыжного спорта им. А. В. Филипенко, Храм Воскресения Христова, Центральную площадь, парк Победы, парк Лосева, памятник Матери-Югре.
Экскурсия включает прогулки на всех остановках маршрута, по которому вы отправитесь.
 Что входит
  • Услуги гида.
 Что не входит
  • Цена указана за экскурсию на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле. Доплата составит 1500 рублей.
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большой группы. Стоимость и детали уточняйте.
Начало
🚩 Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
🏁 Место завершения: Доставим Вас по адресу встречи, или в удобное для Вас место.
Время проведения: В любое подходящее для Вас время
  • Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Евгения Р.
Евгения Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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