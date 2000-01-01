Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла)

Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла).

В программе подъем на смотровую площадку, где вы услышите рассказ об истории села Самарово, прогулка по экологической тропе, посещение природного парка «Самаровский чугас», обряд поклонения хантыйскому божеству Мир-Сусне-Хуму.
Самаровская горка
Самаровская горка
Самаровская горка
Самаровская горка

Что вы увидите 🤩

  • Самаровская гора
  • Памятный знак Покорителям земли Сибирской (Стелла)
  • Экологическая тропа
  • Природный парк «Самаровский чугас» и др.
Об экскурсии
Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла). В программе подъем на смотровую площадку, где вы услышите рассказ об истории села Самарово, прогулка по экологической тропе, посещение природного парка «Самаровский чугас», обряд поклонения хантыйскому божеству Мир-Сусне-Хуму.
Вы послушаете звучание национальных музыкальных инструментов, сказки народов Севера, станете участниками национальных обрядов и даже научитесь танцевать этнические танцы!

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Общий
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Возможна организация дегустации национальных блюд. Цена договорная.
  • Экскурсии проводятся на транспорте туриста или на нашем транспорте за доплату:
  • Легковой автомобиль Hyundai Creta 2019 года (2 часа/1500 руб. )
  • Минивен до 7 человек (2 часа/2000 руб. )
  • Микроавтобус до 19 человек (2 часа/3000 руб. )
  • Автобус до 35 человек (2 часа/7000 руб. )
  • Автобус до 52 мест (2 часа/ 9000 руб. ).
Место начала и завершения
Удобное вам место в черте города.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Евгения Р.
Евгения Р.
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