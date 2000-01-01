Об экскурсии

Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла). В программе подъем на смотровую площадку, где вы услышите рассказ об истории села Самарово, прогулка по экологической тропе, посещение природного парка «Самаровский чугас», обряд поклонения хантыйскому божеству Мир-Сусне-Хуму.

Вы послушаете звучание национальных музыкальных инструментов, сказки народов Севера, станете участниками национальных обрядов и даже научитесь танцевать этнические танцы!