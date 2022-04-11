А Анастасия 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле В Ханты-Мансийск этой весной я приехала впервые, и у меня был всего один день, чтобы познакомиться с этим городом, а посмотреть есть что. Татьяна - очень приятный человек и отличный рассказчик! За два часа (и даже чуть больше) она рассказала мне об истории города, его настоящем и планах на будущее, о людях, которые в нем живут, о культуре, о спорте; провезла по знаковым местам города. При этом в ходе экскурсии она учла все мои пожелания, в том числе с учётом тех достопримечательностей, которые я успела посетить самостоятельно. Сама за один день я бы столько не охватила! За экскурсию я вдохновилась этим городом. От души рекомендую эту экскурсию и Татьяну как гида, если вы, как и я, никогда раньше не были в Ханты-Мансийске и хотите провести время интересно, с пользой, а также в хорошей доброй компании.

О Ольга 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Большое спасибо за экскурсию, которую мы заказали для своих гостей. Им все понравилось!

в вера 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Хотим поблагодарить за великолепную и познавательную экскурсию по Ханты-Мансийску!!! Татьяна-очень позитивный, доброжелательный, компетентный во всех вопросах и приятный в общении гид. Мы чувствовали себя невероятно комфортно на протяжении всего путешествия! Она не просто констатирует исторические факты, но и умело превращает свой рассказ в живой и незабываемый, добавляя интересные факты и случаи из жизни местных жителей. После такого тура просто не возможно не влюбиться в этот чудесный морозный город,в который хочется возвращаться ещё много раз. Ещё раз огромное спасибо!!! Всё было просто СУПЕР!!!

Ю Юрий 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Татьяна очень позитивный гид. Посмотрели много всего интересного в городе. Познавательно, разнообразно, любопытно. Спасибо

С Светлана 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Ханты-Мансийск Экскурсия очень понравилась. Очень грамотно выбраны объекты показа, дорога между ними неутомительна даже в зимнее время. Гид эрудирован, легко отвечает на дополнительные вопросы. Впечатлены панорамными видами от стелы "Покорителям земли Югорской" и Кафедрального собора. Нам подсказали хорошие рестораны, где можно познакомиться с местной кухней. Смело приезжайте в Ханты-Мансийск. Там очень хорошо!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по Ханты- Мансийску! Сами никогда бы столько не охватили за 1 день пребывания! Отличные знания истории города, эмоциональный рассказ позволил нам приблизиться к истории Югры и полюбить город! Приедем ещё зимой!!!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Татьяна, спасибо за душевную экскурсию! Сама бы не успела столько посмотреть.

А Алексей 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Татьяна молодец, все -супер!

Н Наталия 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Обзорная экскурсия по достопремичательствам города понравилась. Материал полностью соответствует маршруту и история города порадовала, как и сам гид. Рекомендую, будет интересно и приятно слушать и смотреть.

В Владислав 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Благодарим за прекрасную, познавательную и интересную экскурсию Татьяну Горбунову. Татьяна пунктуальна, очень доброжелательна, обладает способностью не просто перечислять факты истории города, а превращать их в живой, яркий рассказ. Мы узнали много нового о Ханты-Мансийске, посетили достаточно достопримечательностей, при этом чувствовали себя очень комфортно. Кроме того, гид предоставил на возможность и время запечатлеть наиболее прекрасные виды города в фотографиях. Татьяна умеет гибко перестраивать экскурсию, так как накануне мы уже успели познакомиться с некоторыми местами, и экскурсовод предложил нам посетить то, что мы еще не видели. Мы с удовольствием будем рекомендовать Татьяну нашим знакомым при посещении Ханты-Мансийска.

Д Дарья 5 Отзыв на: Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска, звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!

А Алексей 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Спасибо за экскурсию по прекраснейшему морозному городу. Город покорил своей аутентичностью. За контакт покатушек на собаках отдельное спасибо!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Экскурсия замечательная, Татьяна талантливый гид и рассказчик, два часа пролетели незаметно, Ханты-Мансийск очаровал:)

Ю Юлия 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Замечательный день, замечательный город, первый гид, кого тоже назвать «замечательным»! Наконец-то узнала значение слова «Югра», Татьяна показала и рассказала столько всего удивительного, однозначно буду рекомендовать всем знакомым 😊

А Алена 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Спасибо, Татьяне, что решила поработать в новогодние праздники и познакомила нас с городом.

N Nikolay 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Все прошло отлично! Идеальный вариант для первого знакомства с городом. Рекомендую!

А Александра 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Мы были на обзорной экскурсии по Ханты-Мансийску. Татьяна очень хорошо, красочно рассказала про свой город, заинтересовала нас его историей, показала основные достопримечательности и мы побывали на смотровой площадке, откуда открывается изумительный вид на город. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую своим знакомым!!!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле 28.09.2019 гид Татьяна провела замечательную экскурсию «Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле», рассказала много интересного о городе, показала те места, которые находятся на окраине города, где открываются шикарные виды! Первое знакомство состоялось! 😊

О Ольга 5 Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле Интересная и познавательная экскурсия, подходит для быстрого ознакомления с городом. На протяжении всей экскурсии Татьяна держит твоё внимание, рассказывает о жизни города познавательные факты, ведёт непринужденный диалог. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую коллегам и знакомым.