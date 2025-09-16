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что самое важное гид добавляет свое личное мнение как местная жительница. Ну и огромный плюс, что передвижение от локации до локации проходит на комфортном авто. Не нужно ждать от этой прогулки глубокого погружения в историю (хотя частичное представление у Вас будет). Мой совет: перед прогулкой или после обязательно посетите местный музей природы и человека и тогда Ханты Мансийск Вам откроется сполна.