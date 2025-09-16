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Экскурсии по Ханты-Мансийскому автономному округу и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ханты-Мансийском автономном округе или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Ханты-Мансийск

Последние отзывы об экскурсиях по Ханты-Мансийскому автономному округу

А
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Это было просто не забываемо, как мини отпуск - два часа перед тобой открывается город - с нежностью и любовью,
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гордостью и переживаниями. Обязательно берите эту экскурсию, если первый раз в городе, после этого рассказа, вам обязательно захочется приехать сюда снова. Татьяна, еще раз спасибо, это правда волшебно

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Е
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять. Был отличный теплый микроавтобус, очень приятная и вежливая экскурсовод. Спасибо!
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять.
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять.
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять.
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять.+1
Несмотря на то, что на улице было -38, мы успели посмотреть много мест и даже погулять.
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О
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!
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С
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Спасибо огромное, Евгения!!! Великолепный гид, очень доброжелательный человек и просто обаятельная женщина))). Не позволяет экскурсанту уйти от намеченной цели))), внимательное
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отношение, забота о доверившихся экскурсантам. Экскурсия очень интересная, полная, очевидно, что гид любит свой город. И, отвечая на отрицательный единственный отзыв, который читала о гиде, могу сказать, что если машина ваша- цена одна, если машина гида- то цена чуть выше и обижаться на это не нужно. Машина комфортная, гид предлагает и средства от мошек, и воду.

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М
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Экскурсия была очень интересной, Татьяна-настоящий профессионал, позитивный и общительный человек, показала и рассказала нам о городе и его достопримечательностях, ответила на все вопросы, чувствуется хорошая подготовка и глубокое знание материала. Спасибо за прекрасный, радушный прием!
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Алиса
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело совсем не заметно, советую всем, кто хочет узнать больше о городе.
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело+2
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию, слушали с удовольствием. Посмотрели все локации, очень интересный рассказ. Время пролетело
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Николай
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Татьяна, очень позитивный и приятный человек, отличный рассказчик и собеседник. Дает задавать вопросы и всегда на них отвечает. Отличный водитель) Очень интересная экскурсия, много положительных впечатлений. Всем рекомендую, особенно зимой, когда холодно)
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Е
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Отлично провели время во время нашей экскурсии! Татьяна очень радушный и приятный экскурсовод. За 2 часа успели все посмотреть и
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везде заехать. Нас забрали от места нашего проживания и закончили мы там где нам было удобно выйти! Советую всем! Не пожалеете!

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Н
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
)))
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Н
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Спасибо большое Татьяне за замечательный рассказ о прекрасном городе. Прочитал отзывы, выбрали эту экскурсию и не пожалели
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Сергей
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Отличный гид и рассказчик Александр. Обладает энциклопедическими знаниями, всегда готов ответить на любой вопрос. Пунктуален, вежлив.
Однозначно рекомендую!!!
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.+6
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
Супер команда! Экскурсия прошло превосходно.
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И
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна содержательно все рассказала и показала. Город красавец. А сколько у вас парков! Чистота и кругом цветы. Много интересных мест. С удовольствием порекомендую туристам, посетить ваш город. Ханты-Мансийск
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Роман
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Тот редкий случай, когда название прогулки полностью соответствует содержанию. Для первого знакомства с городом информации достаточно. Подача легкая, ироничная и
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что самое важное гид добавляет свое личное мнение как местная жительница. Ну и огромный плюс, что передвижение от локации до локации проходит на комфортном авто. Не нужно ждать от этой прогулки глубокого погружения в историю (хотя частичное представление у Вас будет). Мой совет: перед прогулкой или после обязательно посетите местный музей природы и человека и тогда Ханты Мансийск Вам откроется сполна.

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А
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!
Отличная обзорная экскурсия! Татьяне спасибо позитив и энергетику!
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М
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Для ппрвого згакомства с городом отличная экскурсия. Татьяна провезла по городу, показала лсновные интересные места.
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О
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Очень понравилось поездка - экскурсия с гидом Евгения, интересно было послушать историю Ханты Мансийска, рассказ ну очень интересен, все отлично, супер.
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Е
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
Сегодня мы были на замечательной экскурсии по Ханты-Мансийску. Большое спасибо гиду Евгениии водителю Александру. Рекомендую.
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Александр
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск (на вашем автомобиле)
Очень круто - все быстро организовано было и без бюрократии и долгой переписки. Евгения всегда готова подстроиться под желания клиента,
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гибка. Ну и самое главное - нет халтуры. Качественно и интересно рассказывает о городе и показывает все самое главное что нужно увидеть)

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Андрей
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс. За 2 с четверью
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часа по кругу объезжаешь город. Он компактный, но очень приятный. Большое количество достопримечательностей. Также Татьяна хорошо водит автомобиль, забирает откуда скажете и привезёт куда скажете в пределах города. Рекомендую этого приветливого и любящего свой родной край гида. Удачи Вам!

Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс.
Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс.
Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс.
Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс.+1
Здравствуйте! Спасибо большое Татьяне за обзорную экскурсию. Гид всё время что-то рассказывает и это огромный плюс.
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С
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
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