Экскурсии в городах Ханты-Мансийского автономного округа
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ханты-Мансийском автономном округе или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
10000
₽
за всё
Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла)
10000
₽
за всё
Сказочное путешествие познакомит вас с персонажами Мира духов Югорской земли
3500
₽
за чел.
Вам предстоит познакомится с хозяйством и бытом обских угров, попробовать национальную еду
5
1 отзыв
4000
₽
за всё
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
4000
₽
за всё
В ходе нашей увлекательной экскурсии мы проедем по объездной дороге вдоль реки Иртыш, увидим мост Красный Югорский
5
1 отзыв
3800
₽
за всё
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
5
20 отзывов
4500
₽
за всё
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Групповые экскурсии
8000
₽
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым - жемчужину Западной Сибири
1500
₽
за чел.
Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири
Обзорные по городам
5
1 отзыв
3800
₽
за всё
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
5
20 отзывов
4500
₽
за всё
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
5
1 отзыв
4000
₽
за чел.
Приглашаем вас на обзорную прогулку по Ханты-Мансийску
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
3800
₽
за всё
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
5
20 отзывов
4500
₽
за всё
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Экскурсионные туры на несколько дней
8000
₽
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым - жемчужину Западной Сибири
Последние отзывы об экскурсиях по Ханты-Мансийскому автономному округу
- ААнастасия11 апреля 2022В Ханты-Мансийск этой весной я приехала впервые, и у меня был всего один день, чтобы познакомиться с этим городом, а посмотреть есть что. Татьяна - очень приятный человек и отличный рассказчик! За два часа (и даже чуть больше) она рассказала мне об истории города, его настоящем и планах на будущее, о людях, которые в нем живут, о культуре, о спорте; провезла по знаковым местам города. При этом в ходе экскурсии она учла все мои пожелания, в том числе с учётом тех достопримечательностей, которые я успела посетить самостоятельно. Сама за один день я бы столько не охватила! За экскурсию я вдохновилась этим городом. От души рекомендую эту экскурсию и Татьяну как гида, если вы, как и я, никогда раньше не были в Ханты-Мансийске и хотите провести время интересно, с пользой, а также в хорошей доброй компании.
- ООльга25 января 2022Большое спасибо за экскурсию, которую мы заказали для своих гостей. Им все понравилось!
- ввера22 декабря 2021Хотим поблагодарить за великолепную и познавательную экскурсию по Ханты-Мансийску!!! Татьяна-очень позитивный, доброжелательный, компетентный во всех вопросах и приятный в общении гид. Мы чувствовали себя невероятно комфортно на протяжении всего путешествия! Она не просто констатирует исторические факты, но и умело превращает свой рассказ в живой и незабываемый, добавляя интересные факты и случаи из жизни местных жителей. После такого тура просто не возможно не влюбиться в этот чудесный морозный город,в который хочется возвращаться ещё много раз. Ещё раз огромное спасибо!!! Всё было просто СУПЕР!!!
- ЮЮрий7 декабря 2021Татьяна очень позитивный гид. Посмотрели много всего интересного в городе. Познавательно, разнообразно, любопытно. Спасибо
- ССветлана26 ноября 2021Отзыв на: Добро пожаловать в Ханты-МансийскЭкскурсия очень понравилась. Очень грамотно выбраны объекты показа, дорога между ними неутомительна даже в зимнее время. Гид эрудирован, легко отвечает на дополнительные вопросы. Впечатлены панорамными видами от стелы "Покорителям земли Югорской" и Кафедрального собора. Нам подсказали хорошие рестораны, где можно познакомиться с местной кухней. Смело приезжайте в Ханты-Мансийск. Там очень хорошо!
- ЮЮлия24 октября 2021Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по Ханты- Мансийску! Сами никогда бы столько не охватили за 1 день пребывания! Отличные знания истории города, эмоциональный рассказ позволил нам приблизиться к истории Югры и полюбить город! Приедем ещё зимой!!!
- ЕЕкатерина17 октября 2021Татьяна, спасибо за душевную экскурсию! Сама бы не успела столько посмотреть.
- ААлексей9 октября 2021Татьяна молодец, все -супер!
- ННаталия20 августа 2021Обзорная экскурсия по достопремичательствам города понравилась. Материал полностью соответствует маршруту и история города порадовала, как и сам гид. Рекомендую, будет интересно и приятно слушать и смотреть.
- ВВладислав21 июля 2021Благодарим за прекрасную, познавательную и интересную экскурсию Татьяну Горбунову. Татьяна пунктуальна, очень доброжелательна, обладает способностью не просто перечислять факты истории города, а превращать их в живой, яркий рассказ. Мы узнали много нового о Ханты-Мансийске, посетили достаточно достопримечательностей, при этом чувствовали себя очень комфортно. Кроме того, гид предоставил на возможность и время запечатлеть наиболее прекрасные виды города в фотографиях. Татьяна умеет гибко перестраивать экскурсию, так как накануне мы уже успели познакомиться с некоторыми местами, и экскурсовод предложил нам посетить то, что мы еще не видели. Мы с удовольствием будем рекомендовать Татьяну нашим знакомым при посещении Ханты-Мансийска.
- ДДарья11 июля 2021Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска, звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!
- ААлексей23 февраля 2021Спасибо за экскурсию по прекраснейшему морозному городу. Город покорил своей аутентичностью. За контакт покатушек на собаках отдельное спасибо!
- ЕЕкатерина15 февраля 2021Экскурсия замечательная, Татьяна талантливый гид и рассказчик, два часа пролетели незаметно, Ханты-Мансийск очаровал:)
- ЮЮлия1 февраля 2021Замечательный день, замечательный город, первый гид, кого тоже назвать «замечательным»! Наконец-то узнала значение слова «Югра», Татьяна показала и рассказала столько всего удивительного, однозначно буду рекомендовать всем знакомым 😊
- ААлена16 января 2021Спасибо, Татьяне, что решила поработать в новогодние праздники и познакомила нас с городом.
- NNikolay8 января 2021Все прошло отлично! Идеальный вариант для первого знакомства с городом. Рекомендую!
- ААлександра29 октября 2020Мы были на обзорной экскурсии по Ханты-Мансийску. Татьяна очень хорошо, красочно рассказала про свой город, заинтересовала нас его историей, показала основные достопримечательности и мы побывали на смотровой площадке, откуда открывается изумительный вид на город. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую своим знакомым!!!
- ЮЮлия7 октября 201928.09.2019 гид Татьяна провела замечательную экскурсию «Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле», рассказала много интересного о городе, показала те места, которые находятся на окраине города, где открываются шикарные виды! Первое знакомство состоялось! 😊
- ООльга4 сентября 2019Интересная и познавательная экскурсия, подходит для быстрого ознакомления с городом. На протяжении всей экскурсии Татьяна держит твоё внимание, рассказывает о жизни города познавательные факты, ведёт непринужденный диалог. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую коллегам и знакомым.
- иирина21 мая 2019Потрясающе!