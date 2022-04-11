Экскурсии по Ханты-Мансийскому автономному округу

Экскурсии в городах Ханты-Мансийского автономного округа

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Ханты-Мансийск

Индивидуальные экскурсии

Самаровская горка
Самаровская горка
10000
за всё
Экскурсия на Самаровскую гору к подножью памятного знака Покорителям земли Сибирской (Стелла)
Ханты-Мансийск
Сказки мамы шамана
Сказки мамы шамана
10000
за всё
Сказочное путешествие познакомит вас с персонажами Мира духов Югорской земли
Ханты-Мансийск
Интерактивная программа «Край бурановый»
Интерактивная программа «Край бурановый»
3500
за чел.
Вам предстоит познакомится с хозяйством и бытом обских угров, попробовать национальную еду
Ханты-Мансийск
Песня леса
Песня леса
от
4000
за всё
Это прогулка медитация, поход для единения с природой
Ханты-Мансийск
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
5
1 отзыв
4000
за всё
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
Ханты-Мансийск
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
5
2 отзыва
4000
за всё
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
4000
за всё
В ходе нашей увлекательной экскурсии мы проедем по объездной дороге вдоль реки Иртыш, увидим мост Красный Югорский
Ханты-Мансийск
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
5
1 отзыв
3800
за всё
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Ханты-Мансийск
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
5
20 отзывов
4500
за всё
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Ханты-Мансийск

Групповые экскурсии

Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
8000
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым - жемчужину Западной Сибири
Ханты-Мансийск
Посвящение в Югорские богатыри
Посвящение в Югорские богатыри
500
за чел.
Вы умеете стрелять из лука и арбалета
Ханты-Мансийск
В гостях у Сибирских Хаски
В гостях у Сибирских Хаски
1500
за чел.
Сибирские хаски родом с бескрайних заснеженных просторов Сибири
Ханты-Мансийск

Обзорные по городам

Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
5
2 отзыва
4000
за всё
Ханты-Мансийск
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
5
1 отзыв
3800
за всё
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Ханты-Мансийск
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
5
20 отзывов
4500
за всё
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск: история и современность
Ханты-Мансийск: история и современность
5
1 отзыв
4000
за чел.
Приглашаем вас на обзорную прогулку по Ханты-Мансийску
Ханты-Мансийск

Туры на автомобиле

Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
5
1 отзыв
3800
за всё
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Ханты-Мансийск
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
5
20 отзывов
4500
за всё
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Ханты-Мансийск

Экскурсионные туры на несколько дней

Автобусный тур в Когалым
Автобусный тур в Когалым
8000
за чел.
Не упустите возможность посетить город Когалым - жемчужину Западной Сибири
Ханты-Мансийск

Последние отзывы об экскурсиях по Ханты-Мансийскому автономному округу

  • А
    Анастасия
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    В Ханты-Мансийск этой весной я приехала впервые, и у меня был всего один день, чтобы познакомиться с этим городом, а посмотреть есть что. Татьяна - очень приятный человек и отличный рассказчик! За два часа (и даже чуть больше) она рассказала мне об истории города, его настоящем и планах на будущее, о людях, которые в нем живут, о культуре, о спорте; провезла по знаковым местам города. При этом в ходе экскурсии она учла все мои пожелания, в том числе с учётом тех достопримечательностей, которые я успела посетить самостоятельно. Сама за один день я бы столько не охватила! За экскурсию я вдохновилась этим городом. От души рекомендую эту экскурсию и Татьяну как гида, если вы, как и я, никогда раньше не были в Ханты-Мансийске и хотите провести время интересно, с пользой, а также в хорошей доброй компании.
  • О
    Ольга
    25 января 2022
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Большое спасибо за экскурсию, которую мы заказали для своих гостей. Им все понравилось!
  • в
    вера
    22 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Хотим поблагодарить за великолепную и познавательную экскурсию по Ханты-Мансийску!!! Татьяна-очень позитивный, доброжелательный, компетентный во всех вопросах и приятный в общении гид. Мы чувствовали себя невероятно комфортно на протяжении всего путешествия! Она не просто констатирует исторические факты, но и умело превращает свой рассказ в живой и незабываемый, добавляя интересные факты и случаи из жизни местных жителей. После такого тура просто не возможно не влюбиться в этот чудесный морозный город,в который хочется возвращаться ещё много раз. Ещё раз огромное спасибо!!! Всё было просто СУПЕР!!!
  • Ю
    Юрий
    7 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна очень позитивный гид. Посмотрели много всего интересного в городе. Познавательно, разнообразно, любопытно. Спасибо
  • С
    Светлана
    26 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Добро пожаловать в Ханты-Мансийск
    Экскурсия очень понравилась. Очень грамотно выбраны объекты показа, дорога между ними неутомительна даже в зимнее время. Гид эрудирован, легко отвечает на дополнительные вопросы. Впечатлены панорамными видами от стелы "Покорителям земли Югорской" и Кафедрального собора. Нам подсказали хорошие рестораны, где можно познакомиться с местной кухней. Смело приезжайте в Ханты-Мансийск. Там очень хорошо!
  • Ю
    Юлия
    24 октября 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по Ханты- Мансийску! Сами никогда бы столько не охватили за 1 день пребывания! Отличные знания истории города, эмоциональный рассказ позволил нам приблизиться к истории Югры и полюбить город! Приедем ещё зимой!!!
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна, спасибо за душевную экскурсию! Сама бы не успела столько посмотреть.
  • А
    Алексей
    9 октября 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна молодец, все -супер!
  • Н
    Наталия
    20 августа 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Обзорная экскурсия по достопремичательствам города понравилась. Материал полностью соответствует маршруту и история города порадовала, как и сам гид. Рекомендую, будет интересно и приятно слушать и смотреть.
  • В
    Владислав
    21 июля 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Благодарим за прекрасную, познавательную и интересную экскурсию Татьяну Горбунову. Татьяна пунктуальна, очень доброжелательна, обладает способностью не просто перечислять факты истории города, а превращать их в живой, яркий рассказ. Мы узнали много нового о Ханты-Мансийске, посетили достаточно достопримечательностей, при этом чувствовали себя очень комфортно. Кроме того, гид предоставил на возможность и время запечатлеть наиболее прекрасные виды города в фотографиях. Татьяна умеет гибко перестраивать экскурсию, так как накануне мы уже успели познакомиться с некоторыми местами, и экскурсовод предложил нам посетить то, что мы еще не видели. Мы с удовольствием будем рекомендовать Татьяну нашим знакомым при посещении Ханты-Мансийска.
  • Д
    Дарья
    11 июля 2021
    5
    Отзыв на: Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
    Радует, когда гид подстраивается под твой индивидуальный экскурсионный запрос, лексику, восприятие мира. Татьяна - именно такая. Заповедные тропы лесного Ханты-Мансийска, звучание варгана, чуткость к звуку, настроению, природе - этим мне запомнился маршрут. А также набором очень полезных контактов и рекомендаций, которые определённо украсят мой год жизни в ХМАО. Спасибо!
  • А
    Алексей
    23 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Спасибо за экскурсию по прекраснейшему морозному городу. Город покорил своей аутентичностью. За контакт покатушек на собаках отдельное спасибо!
  • Е
    Екатерина
    15 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Экскурсия замечательная, Татьяна талантливый гид и рассказчик, два часа пролетели незаметно, Ханты-Мансийск очаровал:)
  • Ю
    Юлия
    1 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Замечательный день, замечательный город, первый гид, кого тоже назвать «замечательным»! Наконец-то узнала значение слова «Югра», Татьяна показала и рассказала столько всего удивительного, однозначно буду рекомендовать всем знакомым 😊
  • А
    Алена
    16 января 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Спасибо, Татьяне, что решила поработать в новогодние праздники и познакомила нас с городом.
  • N
    Nikolay
    8 января 2021
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Все прошло отлично! Идеальный вариант для первого знакомства с городом. Рекомендую!
  • А
    Александра
    29 октября 2020
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Мы были на обзорной экскурсии по Ханты-Мансийску. Татьяна очень хорошо, красочно рассказала про свой город, заинтересовала нас его историей, показала основные достопримечательности и мы побывали на смотровой площадке, откуда открывается изумительный вид на город. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую своим знакомым!!!
  • Ю
    Юлия
    7 октября 2019
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    28.09.2019 гид Татьяна провела замечательную экскурсию «Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле», рассказала много интересного о городе, показала те места, которые находятся на окраине города, где открываются шикарные виды! Первое знакомство состоялось! 😊
  • О
    Ольга
    4 сентября 2019
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Интересная и познавательная экскурсия, подходит для быстрого ознакомления с городом. На протяжении всей экскурсии Татьяна держит твоё внимание, рассказывает о жизни города познавательные факты, ведёт непринужденный диалог. Татьяна приятный и комфортный человек. Спасибо ей большое за прекрасно проведённое время, обязательно порекомендую коллегам и знакомым.
  • и
    ирина
    21 мая 2019
    5
    Отзыв на: Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Потрясающе!
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