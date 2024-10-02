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Гамезо. Она показала нам удивительные места Хвалынска, поведала истории, связанные с жителями разных эпох. Особое место в её рассказах было отведено художнику К. С. Петрову-Водкину, уроженца здешних мест. Ирина Валентиновна - создатель удивительного музея "Хвалёное яблочко". Каждый предмет, каждая деталь дышит любовью своей хозяйки к родной земле. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди! Спасибо за прекрасную прогулку!