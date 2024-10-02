Пешие экскурсии-прогулки в Хвалынске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Хвалынске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сказочный Хвалынск
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
700 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 14:00
3 апр в 14:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 октября 2024
    Сказочный Хвалынск
    1 октября мы посетили сказочный город Хвалынск. С ним нас познакомила настоящий знаток своего города и любитель прекрасного И. В.
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    Гамезо. Она показала нам удивительные места Хвалынска, поведала истории, связанные с жителями разных эпох. Особое место в её рассказах было отведено художнику К. С. Петрову-Водкину, уроженца здешних мест. Ирина Валентиновна - создатель удивительного музея "Хвалёное яблочко". Каждый предмет, каждая деталь дышит любовью своей хозяйки к родной земле. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди! Спасибо за прекрасную прогулку!

  • А
    Алена
    1 октября 2024
    Сказочный Хвалынск
    Все прошло хорошо. Сразу видно, что Ирина искренне любит свой город. Кроме того, как творческий человек, может и мастер-класс интересный организовать и в целом много интересного рассказать.
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2024
    Сказочный Хвалынск
    Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на мой взгляд, достаточный! На
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    маршруте интересные постройки, старинные и современные достопримечательности Хвалынска. И да, нас не угощали медом с чаем, но зато угощали вкуснейшим яблочным соком и смородиновым морсом! Большое спасибо Ирине. Желаем дальнейших успехов)

    Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но наЭкскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но наЭкскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на

Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску в категории «Пешеходные»

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  3. Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в апреле 2025
Сейчас в Хвалынске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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