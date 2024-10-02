Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 14:00
3 апр в 14:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 октября 20241 октября мы посетили сказочный город Хвалынск. С ним нас познакомила настоящий знаток своего города и любитель прекрасного И. В.
- ААлена1 октября 2024Все прошло хорошо. Сразу видно, что Ирина искренне любит свой город. Кроме того, как творческий человек, может и мастер-класс интересный организовать и в целом много интересного рассказать.
- ТТатьяна18 июля 2024Экскурсия познавательная! Необычный небольшой музей яблочка! Выглядит сочно, свежо, интересно. Рассказ о городе небольшой, но на мой взгляд, достаточный! На
Ответы на вопросы от путешественников по Хвалынску в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Хвалынску в апреле 2025
Сейчас в Хвалынске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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