Пешая 1.5 часа 97 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Фантастический Иннополис Иннополис - уникальный город для IT-специалистов. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как живут его жители Начало: Город Иннополис, Университетская, 1 от 4400 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 129 отзывов Индивидуальная Иннополис: повседневная жизнь «умного города» Роботы, дроны и инновации ждут вас в Иннополисе! Узнайте, как живут и работают в этом высокотехнологичном городе будущего Начало: У Технопарка им. Попова, вход Трава от 3800 ₽ за человека Пешая 2.5 часа 3 отзыва Квест до 6 чел. 2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису Погрузиться в мир высоких технологий и исследовать его вдоль и поперёк Начало: В городе Иннополис от 7000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Иннополиса

