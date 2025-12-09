Индивидуальная
до 10 чел.
Фантастический Иннополис
Иннополис - уникальный город для IT-специалистов. Погрузитесь в атмосферу высоких технологий и узнайте, как живут его жители
Начало: Город Иннополис, Университетская, 1
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Роботы, дроны и инновации ждут вас в Иннополисе! Узнайте, как живут и работают в этом высокотехнологичном городе будущего
Начало: У Технопарка им. Попова, вход Трава
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3800 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
2 в 1: экскурсия и квест по Иннополису
Погрузиться в мир высоких технологий и исследовать его вдоль и поперёк
Начало: В городе Иннополис
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
