читать дальше

жителям, к руководству отношение! Я в восторге! Слушала и смотрела с открытым от удивления и восхищения ртом! Обязательно вернусь. С друзьями поделюсь. Городу же и его жителям громадного успеха в работе, в учебе, в продвижении уверенности в том, что я испытала - гордости за страну! За народ и нашего президента! Вместе мы сможем все!