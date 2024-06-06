Индивидуальные экскурсии в Иннополисе с личным гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Иннополисе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Посетить современный наукоград и увидеть интеллектуальные технологии в действии
Начало: Возле Университета Иннополис
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
от 3 500 за всё до 50 чел.
Фантастический Иннополис
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
58 отзывов
Фантастический Иннополис
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
Начало: Город Иннополис, Университетская, 1
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Начало: Г. Иннополис ул. Университетская д. 1
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
    Спасибо огромное за чудесную, информативную экскурсию. Очень понравился городок🔥
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Фантастический Иннополис
    Казань без Иннополиса невозможна!!! После экскурсии захотелось опять поучиться. Экскурсовод ЯРОСЛАВА смогла заинтересовать и заинтриговать нас)), город будущего очаровал. Тихо
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    и непривычно!!! Хотим на мастер-класс теперь!!! Приедем ещё! ЯРОСЛАВА УЧИТСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ В ИННОПОЛИСЕ. Желаем ей отличной учебы и интересной студенческой жизни!!! 💐💐

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Фантастический Иннополис
    Очень понравился экскурсовод Елена. Интересно рассказала, показала лучшие локации для красивых фото, фотографировала нас.
  • О
    Оксана
    24 мая 2024
    Фантастический Иннополис
    Интересная экскурсия, с удовольствием и позновательно
  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
    Экскурсию у нас проводил Егор — студент университета, поэтому получилось действительно от первого лица, очень живо, интересно и с юмором. Всем очень понравилось, спасибо большое!
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
    Экскурсия с Евгением очень понравилась. Сразу видно, что человек знает жизнь города изнутри. Давно мечтала побывать здесь.
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
    Все было отлично. Очень понравилось. Даже прокатились на роботакси яндекс. Всем рекомендую;) Экскурсовод Ярослава отлично справилась со своими обязанностями на пять.
  • М
    Мария
    30 марта 2024
    Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
    Город будущего, или уже настоящего? Новейшие разработки в направлениях ИТ технологий, вход домой по отпечатку пальца, робот, который привозит кофе,
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    беспилотное такси! Опытный экскурсовод, который все это попробовал сам, занимательно рассказывает посетителям Иннополиса! Увлекательная экскурсия с опытным гидом не оставит равнодушным никого! А еще можно самим собрать робота, который двигается, светится, и передает привет! Возможно? Да, на мастер классе в Иннополисе!

  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
    Все бесподобно прекрасно! И город и экскурсовод и подача информации и сама информация. Положительное и полное любви к городу, к
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    жителям, к руководству отношение! Я в восторге! Слушала и смотрела с открытым от удивления и восхищения ртом! Обязательно вернусь. С друзьями поделюсь. Городу же и его жителям громадного успеха в работе, в учебе, в продвижении уверенности в том, что я испытала - гордости за страну! За народ и нашего президента! Вместе мы сможем все!

Ответы на вопросы от путешественников по Иннополису в категории «Индивидуальные»

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  3. Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
  4. Иннополис и Свияжск за 1 день из Казани
Сколько стоит экскурсия по Иннополису в июне 2024
Сейчас в Иннополисе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 8 450. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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