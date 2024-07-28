Аршан - сибирская Швейцария. Однодневная экскурсия

Аршан - сибирская Швейцария
Приглашаю вас в увлекательную поездку по живописной дороге вблизи высоких гор и красивых природных ландшафтов Тункинской долины.

За один день вы увидите красивейший водопад, посетите минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок.
5
1 отзыв
Аршан - сибирская Швейцария. Однодневная экскурсия
Аршан - сибирская Швейцария. Однодневная экскурсия
Аршан - сибирская Швейцария. Однодневная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Утром гид заберет вас из отеля, аэропорта, от сквера Кирова.
  • Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки.
  • Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
  • Возвращение в Иркутск.
  • Обратите внимание: посещение горячих источников в п. Жемчуг не предусмотрено в данной экскурсии! Важная информация: Рекомендованный возраст для экскурсии: 5-60 лет.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.

Ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • П. Култук
  • Тункинские гольцы
  • Минеральные источники
  • Водопад, река Кынгарга
  • Монгольский рынок
  • Буддийский дацан
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута - посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
В
28 июл 2024
Все понравилось!

Входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеНа машинеВыездныеНа выходныеНа весь деньАршанОт вашего отеля

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