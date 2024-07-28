Приглашаю вас в увлекательную поездку по живописной дороге вблизи высоких гор и красивых природных ландшафтов Тункинской долины.
За один день вы увидите красивейший водопад, посетите минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок.
За один день вы увидите красивейший водопад, посетите минеральные источники, буддийский дацан и монгольский рынок.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Утром гид заберет вас из отеля, аэропорта, от сквера Кирова.
- Ступа Даши Гоман, где можно попросить у божеств благоприятной поездки.
- Заезд в Аршан, прогулка к водопадам, посещение монгольского рынка, минеральных источников, буддийского дацана.
- Возвращение в Иркутск.
- Обратите внимание: посещение горячих источников в п. Жемчуг не предусмотрено в данной экскурсии! Важная информация: Рекомендованный возраст для экскурсии: 5-60 лет.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел.
Ежедневно в 08:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Култук
- Тункинские гольцы
- Минеральные источники
- Водопад, река Кынгарга
- Монгольский рынок
- Буддийский дацан
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Оплата за посещение национального парка - 200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: Любое удобное место
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута - посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василистова
28 июл 2024
Все понравилось!
Входит в следующие категории Иркутска
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