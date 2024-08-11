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Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950₽ за человека
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10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
51004 590₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
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Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
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