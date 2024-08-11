Однодневные – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Иркутске, цены от 4 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На сапах - по Байкалу и Ангаре
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
На сапах - по Байкалу и Ангаре
Большой сплав среди красивейших пейзажей с посещением Шаман-камня (в группе)
Начало: У сквера им. Кирова
11 авг в 09:00
17 авг в 09:00
55004 950 за человека
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
SUP-прогулки
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сап-сплав по реке Иркут - в группе
Оседлать сапборд и неспешно поплыть по течению, любуясь красотой сибирской природы
Начало: В сквере им. Кирова
10 авг в 09:00
18 авг в 09:00
51004 590 за человека
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 16 000 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На сапах - по Байкалу и Ангаре
  2. Сап-сплав по реке Иркут - в группе
  3. Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 590 до 16 000 со скидкой до 10%.
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