Экскурсии выходного дня в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Иркутске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутские фотоистории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Завтра в 10:30
6 июля в 15:00
4 500 за всё до 3 чел.
Сказочные Тёплые озёра
🚗 На машине
Групповая
10 часов
Сказочные Тёплые озёра
Расписание: Ежедневно с 09:00
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
от 5 000 за человека
Аршан - Сибирская Швейцария
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Аршан - Сибирская Швейцария
Расписание: Ежедневно в 08:00
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
от 7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Иркутские фотоистории
    Прекрасная Екатерина, прекрасный город Иркутск, прекрасная экскурсия, мы очень рады, что наше путешествие началось со знакомства именно с Екатериной))) Всем довольны, рекомендуем)) Красноярск ❤️
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  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Иркутские фотоистории
    Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
  • V
    Valeriya
    3 мая 2024
    Иркутские фотоистории
    В Иркутске бывала много раз, но в этот раз, с фотопрогулкой Екатерины, этот город открылся с другой стороны. Было интересно, познавательно и легко в общении с Катей, а на память остались яркие, живые фотографии. Рекомендую 👍🏻
    В Иркутске бывала много раз, но в этот раз, с фотопрогулкой Екатерины, этот город открылся сВ Иркутске бывала много раз, но в этот раз, с фотопрогулкой Екатерины, этот город открылся с
  • А
    Александр
    3 апреля 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал
    Очень понравилось!!! Огромное спасибо экскурсоводу Алине!!! Супер!!!
  • Ю
    Юлия
    17 февраля 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал
    Поездка удалась. Спасибо ❄️
  • М
    Михаил
    14 февраля 2024
    Большое Голоустное на берегу озера Байкал
    Прекрасная экскурсия. Всё очень понравилось. Спасибо гиду Алине за интересный рассказ, отличную организацию, незабываемые виды и яркие эмоции

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иркутские фотоистории
  2. Сказочные Тёплые озёра
  3. Аршан - Сибирская Швейцария
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Набережная
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год на выходные, 48 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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