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Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Завтра в 10:30
6 июля в 15:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Ежедневно с 09:00
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
от 5 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
от 7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 июня 2024Прекрасная Екатерина, прекрасный город Иркутск, прекрасная экскурсия, мы очень рады, что наше путешествие началось со знакомства именно с Екатериной))) Всем довольны, рекомендуем)) Красноярск ❤️
- ИИрина15 мая 2024Интересная экскурсия, фотосессия удалась, спасибо Екатерине!
- VValeriya3 мая 2024В Иркутске бывала много раз, но в этот раз, с фотопрогулкой Екатерины, этот город открылся с другой стороны. Было интересно, познавательно и легко в общении с Катей, а на память остались яркие, живые фотографии. Рекомендую 👍🏻
- ААлександр3 апреля 2024Большое Голоустное на берегу озера БайкалОчень понравилось!!! Огромное спасибо экскурсоводу Алине!!! Супер!!!
- ЮЮлия17 февраля 2024Большое Голоустное на берегу озера БайкалПоездка удалась. Спасибо ❄️
- ММихаил14 февраля 2024Большое Голоустное на берегу озера БайкалПрекрасная экскурсия. Всё очень понравилось. Спасибо гиду Алине за интересный рассказ, отличную организацию, незабываемые виды и яркие эмоции
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На выходные»
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