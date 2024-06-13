Прекрасная Екатерина, прекрасный город Иркутск, прекрасная экскурсия, мы очень рады, что наше путешествие началось со знакомства именно с Екатериной))) Всем довольны, рекомендуем)) Красноярск ❤️

V Valeriya

В Иркутске бывала много раз, но в этот раз, с фотопрогулкой Екатерины, этот город открылся с другой стороны. Было интересно, познавательно и легко в общении с Катей, а на память остались яркие, живые фотографии. Рекомендую 👍🏻