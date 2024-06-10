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Это путешествие-знакомство с красотами, обычаями и аутентичностью Бурятии. Отправимся к подножию величественных гор и посетим курорт Аршан.



Вы перенесётесь в Тункинскую долину к заснеженным вершинам Восточных Саян, увидите хрустальные реки и потухший вулкан. А ещё погрузитесь в буддизм и узнаете об особенностях веры от гида-буддиста.