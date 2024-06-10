Это путешествие-знакомство с красотами, обычаями и аутентичностью Бурятии. Отправимся к подножию величественных гор и посетим курорт Аршан.
Вы перенесётесь в Тункинскую долину к заснеженным вершинам Восточных Саян, увидите хрустальные реки и потухший вулкан. А ещё погрузитесь в буддизм и узнаете об особенностях веры от гида-буддиста.
Вы перенесётесь в Тункинскую долину к заснеженным вершинам Восточных Саян, увидите хрустальные реки и потухший вулкан. А ещё погрузитесь в буддизм и узнаете об особенностях веры от гида-буддиста.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Поездка будет очень насыщенной! Наш маршрут:
- Байкальский серпантин. Проедем по дороге, откуда открывается шикарный вид на самую южную точку Байкала и на белоснежный мраморный карьер
- Буддийская ступа «Даши Гоман» на границе с Бурятией. Остановимся и ощутим магию добра
- Потухший вулкан Уляборский, где вы поразитесь количеству оттенков застывшей магмы
- Дацан «Дэчен Равжалин». Здесь вы познакомитесь с основами буддизма. Я один из немногих, кто может проводить экскурсию внутри большого дугана
- Монгольский рынок — побродите между рядами и выберете целебные травы с Саянских гор или национальные изделия
- Статуя Будды Медицины, которую очень редко посещают путешественники
- Минеральные источники Аршан. Прогуляемся по лесу до берега реки. Здесь «сидит» каменный мальчик с кувшином, из которого льётся целебная вода
- Водопад реки Кынгырга. Полюбуемся бурными потоками воды и прекрасными видами речного ущелья
- Саянский марал. По желанию заглянем на ферму маралов, где можно покормить оленей и сфотографироваться с ними
В пути я расскажу:
- об образовании озера Байкал и окружающих его горных хребтов, о климатических особенностях этой местности
- историю возникновения курорта Аршан — и открытия здесь минеральных и термальных источников
- о традициях буддизма от первого лица, ведь я сам исповедую эту религию
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Toyota Esquire 2018 г., есть один бустер
- Если хотите принять ванну с минеральной водой, захватите с собой купальные принадлежности
Дополнительные расходы:
- Обед (по желанию)
- Въезд в Тункинский нацпарк — 200 руб. /чел., есть льготы
- Вход на оленью ферму — 300 руб. /чел., дети до 5 лет бесплатно
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Александр, гид-проводник, буддист, иркутянин, 13 лет работаю с людьми. Рассказываю гостям о родном Прибайкалье и озере Байкал, историю Иркутска, а также о буддизме, шаманизме, традициях и обычаях бурятского народа. ЯЗадать вопрос
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