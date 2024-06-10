Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп

Полюбоваться природой Бурятии и узнать о традициях буддизма (в группе)
Это путешествие-знакомство с красотами, обычаями и аутентичностью Бурятии. Отправимся к подножию величественных гор и посетим курорт Аршан.

Вы перенесётесь в Тункинскую долину к заснеженным вершинам Восточных Саян, увидите хрустальные реки и потухший вулкан. А ещё погрузитесь в буддизм и узнаете об особенностях веры от гида-буддиста.
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поездка будет очень насыщенной! Наш маршрут:

  • Байкальский серпантин. Проедем по дороге, откуда открывается шикарный вид на самую южную точку Байкала и на белоснежный мраморный карьер
  • Буддийская ступа «Даши Гоман» на границе с Бурятией. Остановимся и ощутим магию добра
  • Потухший вулкан Уляборский, где вы поразитесь количеству оттенков застывшей магмы
  • Дацан «Дэчен Равжалин». Здесь вы познакомитесь с основами буддизма. Я один из немногих, кто может проводить экскурсию внутри большого дугана
  • Монгольский рынок — побродите между рядами и выберете целебные травы с Саянских гор или национальные изделия
  • Статуя Будды Медицины, которую очень редко посещают путешественники
  • Минеральные источники Аршан. Прогуляемся по лесу до берега реки. Здесь «сидит» каменный мальчик с кувшином, из которого льётся целебная вода
  • Водопад реки Кынгырга. Полюбуемся бурными потоками воды и прекрасными видами речного ущелья
  • Саянский марал. По желанию заглянем на ферму маралов, где можно покормить оленей и сфотографироваться с ними

В пути я расскажу:

  • об образовании озера Байкал и окружающих его горных хребтов, о климатических особенностях этой местности
  • историю возникновения курорта Аршан — и открытия здесь минеральных и термальных источников
  • о традициях буддизма от первого лица, ведь я сам исповедую эту религию

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Toyota Esquire 2018 г., есть один бустер
  • Если хотите принять ванну с минеральной водой, захватите с собой купальные принадлежности

Дополнительные расходы:

  • Обед (по желанию)
  • Въезд в Тункинский нацпарк — 200 руб. /чел., есть льготы
  • Вход на оленью ферму — 300 руб. /чел., дети до 5 лет бесплатно

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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