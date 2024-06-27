1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 1199010 791₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 500₽ за человека
Фотопрогулка
13 часов
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
10 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: У вашей гостиницы в Иркутске
6 авг в 07:00
9 авг в 07:00
27 340₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 июня 2024Евгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описано в программе, всё успели и в термальном источнике посидели 👍. Всё получилось! Супер!
- ТТатьяна26 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Илье, за очень интересную и познавательную экскурсию "Идеальный день на Байкале" 13.06.2024. Целый день прошел на
- ККарина24 июня 2024Великолепная экскурсия на Аршан с Евгением. Настольно увлеченный историей и хорошо осведомленный гид, что было интересно всей нашей разновозрастной компании. Эмоции только положительные, крайне рекомендую!
- ДДарья23 июня 2024Валентина, огромнейшее спасибо за незабываемую экскурсию, Восточные Саяны открылись мне с совершенно новой стороны, мы увидели столько красоты, о которой
- ООльга22 июня 2024Друзья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие на Ольхон. Столько эмоций давно
- ЕЕкатерина20 июня 2024Если хочешь увидеть всю красоту Байкала, удивительное разнообразие Иркутской области, то эта экскурсия просто необходима! Благодарим нашего гида-водителя Родиона за
- ЕЕлена20 июня 2024Поездка принесла много положительных эмоций! Алексей большое вам спасибо за интересную информацию. Зимой планируем приехать ещё!
- ААнтон19 июня 2024Пожалуй лучшая экскурсия на которой я был. Алексей прекрасно организовал маршрут и спланировал программу. По пути к острову рассказывал историю
- ГГалина17 июня 2024Моим экскурсоводом была Яна. Она - просто кладезь информации о Байкале и о крае, поэтому экскурсия была очень интересной. Я в восторге! Спасибо!
- ССергей16 июня 2024Съездили мини-группой на Ольхон с Дмитрием 15 июня. Всё понравилось, виды потрясающие, экскурсия для любителей природы и созерцания:). Дмитрий ответил на все вопросы, очень хорошо вел машину как по трассе, так и по ольхонским дорогам:), Ольхон - место действительно необычное, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От вашего отеля»
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