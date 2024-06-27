Экскурсии от вашего отеля в Иркутске

Найдено 17 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Иркутске, цены от 6 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 400 за всё до 5 чел.
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
38 отзывов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
23 600 за всё до 4 чел.
Путешествие на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Популярное предложение
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 1199010 791 за всё до 3 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
184 отзыва
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
25 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
12 000 за человека
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
Вдохновиться природой края, пройти по экоторопе, посетить буддистские места и принять целебные ванны
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
7 500 за человека
Один день на Ольхоне в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
115 отзывов
Однодневное путешествие на Ольхон в мини-группе из Иркутска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ольхона: сакральные места, шаманские легенды и байкальская уха ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в субботу в 08:15
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 500 за человека
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
13 часов
2 отзыва
Ольхон - одним днём: фототур в мини-группе
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля в Листвянк...
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
10 500 за человека
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Нилова Пустынь и вершины Восточных Саян: путешествие в Бурятию
Отправиться из Иркутска к границе Монголии, посетить священные места бурят и увидеть горные пики
Начало: У вашей гостиницы в Иркутске
6 авг в 07:00
9 авг в 07:00
27 340 за всё до 7 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 900 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 24 000 за всё до 4 чел.
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
12 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 июня 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Евгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описано в программе, всё успели и в термальном источнике посидели 👍. Всё получилось! Супер!
    Евгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описаноЕвгению большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Узнали массу интересного. Время пролетело незаметно. Всё, что описано
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Огромное спасибо нашему гиду Илье, за очень интересную и познавательную экскурсию "Идеальный день на Байкале" 13.06.2024. Целый день прошел на
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    одном дыхании, ни минуты не приходилось скучать, но и усталости или переизбытка информации, тоже не ощущалось. Грамотно, в соответствии с нашими желаниями, построен маршрут и спланирован день. Очень много узнали об истории Иркутской области, ее народностях, обычаях. Особая благодарность о рассказе про Байкал! Столько интересных фактов, легенд, флора, фауна, ни один вопрос не оставался без широко раскрытого ответа. Илья о Байкале знает все и даже больше!!!! Очень рекомендую экскурсию и замечательного гида Илью, действительного влюбленного в свой край. (кстати, уже порекомендовала своим друзьям:))

  • К
    Карина
    24 июня 2024
    Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
    Великолепная экскурсия на Аршан с Евгением. Настольно увлеченный историей и хорошо осведомленный гид, что было интересно всей нашей разновозрастной компании. Эмоции только положительные, крайне рекомендую!
  • Д
    Дарья
    23 июня 2024
    Аршан и купание в горячих источниках: экскурсия в мини-группе
    Валентина, огромнейшее спасибо за незабываемую экскурсию, Восточные Саяны открылись мне с совершенно новой стороны, мы увидели столько красоты, о которой
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    даже не подозревали. Все было безупречно, начиная от организации и заканчивая теплотой и заботой от вас. Вы настоящие профессионалы! Желаем вам успехов, процветания и новых ярких путешествий!

  • О
    Ольга
    22 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
    Друзья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие на Ольхон. Столько эмоций давно
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    не испытывала. Великолепный, бесстрашный и опытный водитель - это первое. Отлично знает маршрут и расскажет все о исторических местах, по которым проезжаем. Совершенствует свои знания, слушая рассказы туристов о своих краях. Нам повезло много раз в поездке - погода, паром (причем в обе стороны), неожиданная встреча с яком, нерпы нам помахали ластами 👋, а эта дорога по камням вверх-вниз 😱. Низкий поклон его машине! У скалы "Шаманка" вид на Байкал просто чумовой! Правда ветер был холодный и сильный. Но это мелочи. Обратная дорога заняла меньше времени. Группа уставшая, но жутко довольная. Спасибо всем за участие в моей жизни! Очень хочется приехать на зимний Байкал. При случае обязательно побываю. Алексею самые добрые пожелания. Пусть сбываются ваши мечты!

    Друзья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие наДрузья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие наДрузья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие наДрузья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие наДрузья. Даже не сомневайтесь! Берите тур у Алексея. Я очень ему благодарна за великолепное путешествие на
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Если хочешь увидеть всю красоту Байкала, удивительное разнообразие Иркутской области, то эта экскурсия просто необходима! Благодарим нашего гида-водителя Родиона за
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    профессионализм, интересную поездку и рассказ, за всю красоту Ольхона и Байкала, которую мы увидели. Экскурсия длилась один день, а впечатления будут на всю жизнь.

    Если хочешь увидеть всю красоту Байкала, удивительное разнообразие Иркутской области, то эта экскурсия просто необходима! БлагодаримЕсли хочешь увидеть всю красоту Байкала, удивительное разнообразие Иркутской области, то эта экскурсия просто необходима! БлагодаримЕсли хочешь увидеть всю красоту Байкала, удивительное разнообразие Иркутской области, то эта экскурсия просто необходима! БлагодаримЕсли хочешь увидеть всю красоту Байкала, удивительное разнообразие Иркутской области, то эта экскурсия просто необходима! Благодарим
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
    Поездка принесла много положительных эмоций! Алексей большое вам спасибо за интересную информацию. Зимой планируем приехать ещё!
  • А
    Антон
    19 июня 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
    Пожалуй лучшая экскурсия на которой я был. Алексей прекрасно организовал маршрут и спланировал программу. По пути к острову рассказывал историю
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    этих мест, легенды и просто поддерживал приятную атмосферу на протяжении всего маршрута. Поездка долгая но очень комфортная за счёт Тойоты в которой можно спокойно наслаждаться видами не смотря на плохую дорогу и крутые склоны которые будут встречаться по пути. Кстати считаю это одним из приятных плюсов как полноценный джиппинг. Места в которые нас привозил Алексей, неописуемый красоты, на месте он так-же рассказывал какие-то легенды или факты об этих местах. До этой экскурсии у меня были смешанные чувства относительно Байкала и его величия, но остров Ольхон показывает его во всей красе, и даёт понять ради чего люди со всего мира преодолевают огромные расстояния чтобы увидеть его. Большое спасибо Алексею за эту возможность и за его любовь к природе и его работе. А ещё мы видели пухлых нерп которые грелись на камнях, надеюсь следующим туристам тоже повезёт так же как и нам.

    Пожалуй лучшая экскурсия на которой я был. Алексей прекрасно организовал маршрут и спланировал программу. По путиПожалуй лучшая экскурсия на которой я был. Алексей прекрасно организовал маршрут и спланировал программу. По путиПожалуй лучшая экскурсия на которой я был. Алексей прекрасно организовал маршрут и спланировал программу. По путиПожалуй лучшая экскурсия на которой я был. Алексей прекрасно организовал маршрут и спланировал программу. По пути
  • Г
    Галина
    17 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Моим экскурсоводом была Яна. Она - просто кладезь информации о Байкале и о крае, поэтому экскурсия была очень интересной. Я в восторге! Спасибо!
  • С
    Сергей
    16 июня 2024
    Один день на Ольхоне в мини-группе
    Съездили мини-группой на Ольхон с Дмитрием 15 июня. Всё понравилось, виды потрясающие, экскурсия для любителей природы и созерцания:). Дмитрий ответил на все вопросы, очень хорошо вел машину как по трассе, так и по ольхонским дорогам:), Ольхон - место действительно необычное, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «От вашего отеля»

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  4. Идеальный день на Байкале
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  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Набережная
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
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