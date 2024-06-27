читать дальше

этих мест, легенды и просто поддерживал приятную атмосферу на протяжении всего маршрута. Поездка долгая но очень комфортная за счёт Тойоты в которой можно спокойно наслаждаться видами не смотря на плохую дорогу и крутые склоны которые будут встречаться по пути. Кстати считаю это одним из приятных плюсов как полноценный джиппинг. Места в которые нас привозил Алексей, неописуемый красоты, на месте он так-же рассказывал какие-то легенды или факты об этих местах. До этой экскурсии у меня были смешанные чувства относительно Байкала и его величия, но остров Ольхон показывает его во всей красе, и даёт понять ради чего люди со всего мира преодолевают огромные расстояния чтобы увидеть его. Большое спасибо Алексею за эту возможность и за его любовь к природе и его работе. А ещё мы видели пухлых нерп которые грелись на камнях, надеюсь следующим туристам тоже повезёт так же как и нам.