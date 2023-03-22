Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.