Байкальские волны
Во время этого увлекательного путешествия вас ожидает знакомство с историческим посёлком Листвянка и мистическим Шаман-камнем, поездка к техническому чуду света — Кругобайкальской железной дороге, а также экскурсии на окутанный мифами и легендами священный остров Ольхон. Полюбуетесь живописными видами Тункинской долины и потрясающими пейзажами Малого моря.
Насладитесь пешеходной экскурсией к Буддийскому дацану «Бодхидхарма», любуясь по пути великолепными водопадами горной реки Кынгарга.
Насладитесь пешеходной экскурсией к Буддийскому дацану «Бодхидхарма», любуясь по пути великолепными водопадами горной реки Кынгарга.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
Водная прогулка вдоль КБЖД
Полюбуемся с воды на знаменитую железную дорогу России, а в нескольких местах сойдем на берег: прогуляемся по тоннелям и уникальным сооружениям
Ольхон - сердце Байкала
Прокатимся на УАЗах по самому большому острову озера до мыса Бурхан - одну из девяти святынь Азии
Поселок Аршан и Тункинская долина
Увидим завораживающие пейзажи альпийских лугов, водопадов и горный хребет Саян
Листвянка
В поселке нас ждёт несколько увлекательных экскурсий, в том числе в музей Байкала с милейшими нерпами
Местные изыски
Дегустация байкальской рыбы и блюда бурятской народной кухни
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Организатор в Иркутске
Большая Страна – сообщество 97 локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Мы работаем с 2015 года. Входим в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
22 мар 2023
Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.
К
Ксения
20 мар 2023
Мне понравилась работа организатора, отвечали быстро и всегда. Буду обращаться еще
Б
Беняковкина
18 мар 2023
Хозяйка турбазы, Татьяна Александровна!!! Испортила своим недоброжелательным видом, всем настроение! Нахомила, всём без исключения!!!!
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!
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Листвянка
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