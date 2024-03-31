3 день

Бухта Песчаная

Продолжаем путешествие.

Мы увидим мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой можно пройти на байдарке.

Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!

Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.

Размещение в кэмпинге.

Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).