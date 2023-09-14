Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось.

1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места никак нельзя сравнить между собой, но они оба великолепны в плане природы. Древний лес в Хамар-Дабане просто потрясающий по своему виду. Байкал и о. Ольхон также меня покорил своей красотой, что очень хочется посетить его зимой)

2) 9 дней мало, нужно на тур тратить 10 дней.

Первая часть тура выходит 3 дня. 1 день - подход к турбазе. 19 км пешком и обязательно нужно брать заброску, экономит время.

Удивило что на турбазе платная вода… и нет источников воды в горах возле турбазы. Я был во многих походах на Кавказа и первый с таким сталкиваюсь.

2 день - восхождение на пик Черского и в программе у нас указано было что мы будем идти ещё до водопадов на обратном пути, но по времени на это не хватит за 1 день, поэтому нужен 3 день на посещение водопадов.

Соответственно 4 день это спуск обратно до базы отдыха.

3) По Ольхону дней мне хватило для посещения. Проживание на Ольхоне в гостевых домах отличное, был хороший завтрак. По экскурсиям - очень много разных и интересных. Была объездная экскурсия к мысу Хобой, в которой был обед с ухой, прекрасная была уха. Водителю, который приготовил, респект ему)



Что не понравилось:

1) Еда в первой части тура. Сухофруктов не было к каше, сладкого умеренно, тушенка была 1 банка на 8 человек. Так как шли на 3 дня можно было на утро делать бутерброды, и соответственно взять больше колбасы и сыра. Кстати про хлеб, максимум 1 кусок на обе.

2) Переезд из Слюдянки до Ольхона, через Иркутск.

Утром в 6-00 едет электричка 3 часа до Иркутска и потом от города мы ехали 5 часов до Хужира. Очень умотались, тут организатором стоит организовать трансфер на микроавтобусе, сэкономить можно 2 часа в дороге и учесть расходы в тур.

3) Палатки и коврики лучше брать свои, так как те палатки которые были предложены другим участникам похода были не очень.

В общем за организацию тура 3 из 5 баллов в первой части тура, вторая часть тура 5 из 5.



Обязательно вернусь зимой на Байкал)