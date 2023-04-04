Что вас ждет:

Курма — мыс Цаган-Хушун — долина реки Курма.

Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!

Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.

Мыс Цаган-Хушун

Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.

Древнее Шатрово-каменное сооружение — стоянка краснокнижных птиц — мыс Улан-Ханский

Вам предстоит преодолеть вброд реку Курма и пройти на багги по бездорожью сибирской тайги. А это самые взрывные эмоции и незабываемые впечатления!

Пребываем к древнему Шатрово-каменному сооружению. О старине сооружения свидетельствует красный лишайник на стыках камней, для образования которого требуется много-много лет. Тут ваш гид откроет сакральные истории и легенды этих мест. Преодолеем на скорости байкальские луга с редкими видами цветов и растений и остановимся на месте обитания краснокнижных птиц — Турпанов. Если повезёт, сделаем фото с редкими птицами.

Курминское ущелье (1200 м. над уровнем моря) — мыс Улан-Ханский

Путешествие на багги – это маршрут по контрастным дорогам Байкала! Далее мы пройдём живописный участок пути: с одной стороны его прижимают белоснежные скалы, с другой – резкий обрыв к Байкалу. В дороге нам встретятся препятствия, которые мы ловко преодолеем на проходимых багги!

Поднимаемся на багги к Курминскому ущелью – это одна из самых высоких точек побережья. Отсюда открывается потрясающий вид на острова Ольхон, огой и залив Малого Моря.

Река Улан-Хан — Источники Сурхайте — Курма

Преодолеваем на багги реку Улан-Хан и подъезжаем прямо к Священным источникам. Сделаем длительную остановку: прогуляемся к горному озеру Сурхайте Нур, где обитает много лошадей, насладимся видами, наберём священной водички.

Устроим вкусный обед: тут можно купить позы и омуля, организуем настойки на березовом соке и песни под гармошку. Желающие успеют сходить в горячую баньку. Обратный путь пройдёт по густым таёжным лесам и живописному бездорожью.