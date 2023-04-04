Преодолейте вброд горные реки на индивидуальной экскурсии на машине в Иркутске
Маршрут – на максимум! Эмоции – на максимум! Это настоящее приключение для тех, кто хочет увидеть как можно больше! Нам предстоит открыть необъятные ландшафты, преодолеть вброд горные реки и почувствовать себя покорителем северной природы на проходимых багги!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Курма
- Мыс Цаган-Хушун
- Долина реки Курма
- Древнее Шатрово-каменное сооружение
- Стоянка краснокнижных птиц
- Мыс Улан-Ханский
- Курминское ущелье (1200 м над уровнем моря)
- Река Улан-Хан
- Источники Сурхайте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Курма — мыс Цаган-Хушун — долина реки Курма.
Проходим инструктаж и отправляемся в путь! Мы подобрали контрастный участок дороги, чтобы вы получили весь спектр ощущений от багги!
Проверим машины в деле! Будем разгоняться до 80-90 км/ч, проезжать вброд по горной реке, преодолевать препятствия и бездорожье. В пути насладимся великолепными видами долины реки Курма и косы Курминского озера.
Мыс Цаган-Хушун
Мыс Цаган-Хушун – одна из ключевых точек экскурсии. На наш взгляд, это наиболее живописное место Малого моря: тут открываются величественные виды, природные арки, загадочные пещеры и головокружительные панорамы, напоминающие бухты Балийских побережий. Останавливаемся, гуляем, делаем эффектные фото.
Древнее Шатрово-каменное сооружение — стоянка краснокнижных птиц — мыс Улан-Ханский
Вам предстоит преодолеть вброд реку Курма и пройти на багги по бездорожью сибирской тайги. А это самые взрывные эмоции и незабываемые впечатления!
Пребываем к древнему Шатрово-каменному сооружению. О старине сооружения свидетельствует красный лишайник на стыках камней, для образования которого требуется много-много лет. Тут ваш гид откроет сакральные истории и легенды этих мест. Преодолеем на скорости байкальские луга с редкими видами цветов и растений и остановимся на месте обитания краснокнижных птиц — Турпанов. Если повезёт, сделаем фото с редкими птицами.
Курминское ущелье (1200 м. над уровнем моря) — мыс Улан-Ханский
Путешествие на багги – это маршрут по контрастным дорогам Байкала! Далее мы пройдём живописный участок пути: с одной стороны его прижимают белоснежные скалы, с другой – резкий обрыв к Байкалу. В дороге нам встретятся препятствия, которые мы ловко преодолеем на проходимых багги!
Поднимаемся на багги к Курминскому ущелью – это одна из самых высоких точек побережья. Отсюда открывается потрясающий вид на острова Ольхон, огой и залив Малого Моря.
Река Улан-Хан — Источники Сурхайте — Курма
Преодолеваем на багги реку Улан-Хан и подъезжаем прямо к Священным источникам. Сделаем длительную остановку: прогуляемся к горному озеру Сурхайте Нур, где обитает много лошадей, насладимся видами, наберём священной водички.
Устроим вкусный обед: тут можно купить позы и омуля, организуем настойки на березовом соке и песни под гармошку. Желающие успеют сходить в горячую баньку. Обратный путь пройдёт по густым таёжным лесам и живописному бездорожью.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Транспорт
- Баня на Источниках
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
- Вы будете знать точное место встречи. Возможно изменение времени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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