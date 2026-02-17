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Малое море Байкала и Тажеранские степи

Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера
Вы проедете по старинному тракту, осмотрите духовные центры бурят и услышите легенды долины Каменных Духов. Посетите пещеры возрастом до 2 млн лет и лучший пляж Байкала. Побываете в месте, где русские открыли священное море-озеро. Увидите деревянные юрты 19 века и стада яков. Отведаете национальные блюда. А в Бугульдейке встретите самый живописный закат на Байкале.
4.8
7 отзывов
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи

Описание экскурсии

Сакральная жизнь Прибайкалья

Первую часть пути вы проделаете по Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский. Эти места помогут вам лучше понять, чем живут люди в одном из самых многонациональных районов России.

Горный перевал и национальный обед

В Баяндае свернём на восток и отправимся к Байкалу. Вы проедете через горный перевал (около 870 м), на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда постепенно спуститесь в Тажеранские степи, где увидите памятник Хану Гуте Бабаю в образе орла, покровителя края. А после я предложу пообедать в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.

Историческая точка и сказочные пейзажи

Путь продолжится до пролива Малое море, где вы прикоснетесь к священным водам Байкала у живописного мыса Уюга с шикарными гротами и панорамным видом. Именно здесь русские впервые открыли для себя священное море, выйдя через горные ущелья реки Сармы. Зимой лёд появляется здесь раньше всего, поэтому можно покататься на коньках.

Древнейшие пещеры края

Следующий пункт программы — долина Каменных Духов, овеянная легендами и сказаниями. Среди причудливых скальных останцев скрываются древнейшие пещеры региона. Она не случайно названа так, ведь здесь есть все, о чем может мечтать спелеолог: пещерный жемчуг, сталактиты и сталагмиты, музыкальные залы и глубокие лазы. При этом она просторная и подходит даже для тех, кто никогда не бывал в пещерах.

Мыс Ая и лучший пляж Байкала

Продолжим знакомство с Тажеранскими степями. Дорога пройдет прямо над крутыми берегами моря-озера с захватывающими видами и стадами яков. На мысе Ая вы посетите еще один комплекс пещер, а если захотите, вместо этого искупаетесь в сезон на одном из лучших песчаных пляжей в байкальском крае.

Незабываемый закат

В завершение я отвезу вас к знаменитому мраморному карьеру в районе села Бугульдейка, известного поразительными закатами. Если будет время, спустимся к песчаному берегу, у которого находится самое узкое место Байкала. Зимой здесь рождаются громадные нажимы льда и торосы со сквозными трещинами, дышащими клубами пара. В лучах заката это лучшее завершение дня.

🏚 Бонусом станут деревянные бурятские юрты 19 века, которые будут сопровождать вас вдоль дороги на основную трассу.
🥘 Поздно вечером поужинаем в ещё одном кафе с местной кухней и отправимся в обратный путь до Иркутска.

Организационные детали

  • Путешествие займёт не менее 12 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 600 км)
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа
  • Наш маршрут пройдёт по территории Прибайкальского национального парка, поэтому потребуется дополнительная оплата рекреационного сбора — 300 ₽ с чел.
  • Дорожное покрытие на маршруте в плохом состоянии. Если вас укачивает или есть проблемы с позвоночником или суставами, эта экскурсия вам не подойдёт
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
  • Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1786 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город. Я люблю свою родину
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и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю. Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Может быть это и не очень корректно, но позволю себе сравнить профессиональных гидов с профессиональными шахматистами. И те, и другие, в подавляющем большинстве случаев, занимаются любимым делом (тех, для кого
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"пасти туристов", вежливо говоря, - реализация бизнес-проектов, я не рассматриваю). Среди них (гидов, разумеется) есть немало профессионалов высокого класса, не только "перворазрядников", но и "мастеров спорта", а вот "гроссмейстеров" - так же немного, как и в шахматах. Александр, безусловно, - один из таких гроссмейстеров, искренне любящих своё дело и родной край, способных во время путешествия раскрыть его - родного края - характер, суть, историю, нюансы природных явлений, главную мелодию, верования, тонкости национального быта живущих в нём людей, эмоции, красоту - всё в одном букете. Так было и в этот раз с Малым морем Байкала и Тажеранскими степями, покрытыми льдом и снегом. Впрочем, как и всегда с Александром, радость новой встречи с которым всегда искренна. Ещё раз Спасибо, Саша!

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Игорь
Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об Иркутске, Байкале и его окрестностях. Услышали много исторических фактов и разнообразных легенд об этих потрясающих местах с их неповторимым и загадочным колоритом. Осталось масса приятных впечатлений и великолепных фотографий.
Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об
Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об
Структурированный и нетривиальный маршрут с множеством локаций. Александр оказался замечательным гидом. Все путешествие сопровождалось рассказами об
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Юлия
Нам очень понравилась экскурсия!!!! Места потрясающие, эмоций масса!!!! гид Александр вообще супер! Очень приятный человек и Хороший рассказчик! Одним днём увидели всё!!!!
Нам очень понравилась экскурсия!!!! Места потрясающие, эмоций масса!!!! гид Александр вообще супер! Очень приятный человек и
Нам очень понравилась экскурсия!!!! Места потрясающие, эмоций масса!!!! гид Александр вообще супер! Очень приятный человек и
Нам очень понравилась экскурсия!!!! Места потрясающие, эмоций масса!!!! гид Александр вообще супер! Очень приятный человек и
Нам очень понравилась экскурсия!!!! Места потрясающие, эмоций масса!!!! гид Александр вообще супер! Очень приятный человек и
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Маргарита
Отличная поездка получилась! Столько интересных мест за один день! Покатались, как на сафари, по Тажеранским степям, карабкались в горы, спускались в пещеры, два раза искупались в Байкале, видели наскальные рисунки,
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посетили карьер по добыче мрамора и много ещё чего интересного было. Влюбились просто в эти места. Спасибо Александру за эту насыщенную и очень интересную поездку. В течение всей экскурсии он рассказывал нам обо всем, что нас окружало. Настоящий экскурсовод. Человек, который очень любит свой край и делает всё, чтобы его полюбили и мы с вами. Спасибо, Александр!

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Михаил
Большая благодарность гиду за экскурсию Малое море Байкала и Тажеранские степи. Для нас, хоть мы и местные, практически вся информация оказалась новой и интересной. Александр - человек не просто знающий,
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но и увлеченный своей работой и вдохновляющий других, чувствуется, как он хочет поделиться с тобой чем-то новым и интересным. Мы увидели места, о которых без гида скорее всего никогда бы не узнали. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Спасибо!

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В
Замечательная по насыщенности и продолжительности экскурсия. Александр много и интересно расказывал. Экскурсия была проведена в очень красивых и малопосещаемых иными туристами местах. Спасибо Александр, если получится, то с удовольствием поедем ещё с Вами.
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