Малое море Байкала и Тажеранские степи

Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера

5
1 отзыв
Вы проедете по старинному тракту, осмотрите духовные центры бурят и услышите легенды долины Каменных Духов.

Посетите пещеры возрастом до 2 млн лет и лучший пляж Байкала.

Побываете в месте, где русские открыли священное море-озеро.

Увидите деревянные юрты 19 века и стада яков.

Отведаете национальные блюда.

А в Бугульдейке встретите самый живописный закат на Байкале.
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи
Малое море Байкала и Тажеранские степи

Что вас ожидает

Сакральная жизнь Прибайкалья

Первую часть пути вы проделаете по Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский. Эти места помогут вам лучше понять, чем живут люди в одном из самых многонациональных районов России.

Горный перевал и национальный обед

В Баяндае свернём на восток и отправимся к Байкалу. Вы проедете через горный перевал (около 870 м), на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда постепенно спуститесь в Тажеранские степи, где увидите памятник Хану Гуте Бабаю в образе орла, покровителя края. А после я предложу пообедать в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.

Историческая точка и сказочные пейзажи

Путь продолжится до пролива Малое море, где вы прикоснетесь к священным водам Байкала у живописного мыса Уюга с шикарными гротами и панорамным видом. Именно здесь русские впервые открыли для себя священное море, выйдя через горные ущелья реки Сармы. Зимой лёд появляется здесь раньше всего, поэтому можно покататься на коньках.

Древнейшие пещеры края

Следующий пункт программы — долина Каменных Духов, овеянная легендами и сказаниями. Среди причудливых скальных останцев скрываются древнейшие пещеры региона. Она не случайно названа так, ведь здесь есть все, о чем может мечтать спелеолог: пещерный жемчуг, сталактиты и сталагмиты, музыкальные залы и глубокие лазы. При этом она просторная и подходит даже для тех, кто никогда не бывал в пещерах.

Мыс Ая и лучший пляж Байкала

Продолжим знакомство с Тажеранскими степями. Дорога пройдет прямо над крутыми берегами моря-озера с захватывающими видами и стадами яков. На мысе Ая вы посетите еще один комплекс пещер, а если захотите, вместо этого искупаетесь в сезон на одном из лучших песчаных пляжей в байкальском крае.

Незабываемый закат

В завершение я отвезу вас к знаменитому мраморному карьеру в районе села Бугульдейка, известного поразительными закатами. Если будет время, спустимся к песчаному берегу, у которого находится самое узкое место Байкала. Зимой здесь рождаются громадные нажимы льда и торосы со сквозными трещинами, дышащими клубами пара. В лучах заката это лучшее завершение дня.

🏚 Бонусом станут деревянные бурятские юрты 19 века, которые будут сопровождать вас вдоль дороги на основную трассу.
🥘 Поздно вечером поужинаем в ещё одном кафе с местной кухней и отправимся в обратный путь до Иркутска.

Организационные детали

  • Путешествие займет не менее 12 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 500 км)
  • Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Меня зовут Александр, я иркутянин в тринадцатом поколении — мои предки приехали в Иркутск в XVII веке как купцы. Люблю свой город и боготворю Байкал. У меня успешный опыт преподавательской деятельности, также совсем недавно я издал первый с 1982 года подробный путеводитель по Иркутску. Провожу экскурсии в разных форматах (от полетов на вертолете до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.
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1 реальный отзыв

Михаил
23 окт 2021
Большая благодарность гиду за экскурсию Малое море Байкала и Тажеранские степи. Для нас, хоть мы и местные, практически вся информация оказалась новой и интересной. Александр - человек не просто знающий, но и увлеченный своей работой и вдохновляющий других, чувствуется, как он хочет поделиться с тобой чем-то новым и интересным. Мы увидели места, о которых без гида скорее всего никогда бы не узнали. Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. Спасибо!

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