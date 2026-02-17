Описание экскурсии
Сакральная жизнь Прибайкалья
Первую часть пути вы проделаете по Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский. Эти места помогут вам лучше понять, чем живут люди в одном из самых многонациональных районов России.
Горный перевал и национальный обед
В Баяндае свернём на восток и отправимся к Байкалу. Вы проедете через горный перевал (около 870 м), на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда постепенно спуститесь в Тажеранские степи, где увидите памятник Хану Гуте Бабаю в образе орла, покровителя края. А после я предложу пообедать в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.
Историческая точка и сказочные пейзажи
Путь продолжится до пролива Малое море, где вы прикоснетесь к священным водам Байкала у живописного мыса Уюга с шикарными гротами и панорамным видом. Именно здесь русские впервые открыли для себя священное море, выйдя через горные ущелья реки Сармы. Зимой лёд появляется здесь раньше всего, поэтому можно покататься на коньках.
Древнейшие пещеры края
Следующий пункт программы — долина Каменных Духов, овеянная легендами и сказаниями. Среди причудливых скальных останцев скрываются древнейшие пещеры региона. Она не случайно названа так, ведь здесь есть все, о чем может мечтать спелеолог: пещерный жемчуг, сталактиты и сталагмиты, музыкальные залы и глубокие лазы. При этом она просторная и подходит даже для тех, кто никогда не бывал в пещерах.
Мыс Ая и лучший пляж Байкала
Продолжим знакомство с Тажеранскими степями. Дорога пройдет прямо над крутыми берегами моря-озера с захватывающими видами и стадами яков. На мысе Ая вы посетите еще один комплекс пещер, а если захотите, вместо этого искупаетесь в сезон на одном из лучших песчаных пляжей в байкальском крае.
Незабываемый закат
В завершение я отвезу вас к знаменитому мраморному карьеру в районе села Бугульдейка, известного поразительными закатами. Если будет время, спустимся к песчаному берегу, у которого находится самое узкое место Байкала. Зимой здесь рождаются громадные нажимы льда и торосы со сквозными трещинами, дышащими клубами пара. В лучах заката это лучшее завершение дня.
🏚 Бонусом станут деревянные бурятские юрты 19 века, которые будут сопровождать вас вдоль дороги на основную трассу.
🥘 Поздно вечером поужинаем в ещё одном кафе с местной кухней и отправимся в обратный путь до Иркутска.
Организационные детали
- Путешествие займёт не менее 12 часов, поэтому будьте готовы к длительной дороге (общая дистанция более 600 км)
- Маршрут предполагает остановки на обед и ужин в местных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Будет немало пеших прогулок, поэтому надевайте хорошую треккинговую обувь с защитой голеностопа
- Наш маршрут пройдёт по территории Прибайкальского национального парка, поэтому потребуется дополнительная оплата рекреационного сбора — 300 ₽ с чел.
- Дорожное покрытие на маршруте в плохом состоянии. Если вас укачивает или есть проблемы с позвоночником или суставами, эта экскурсия вам не подойдёт
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
- Эта экскурсия не предназначена для людей с ограниченными физическими возможностями — по маршруту отсутствуют пандусы