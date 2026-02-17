Вы проедете по старинному тракту, осмотрите духовные центры бурят и услышите легенды долины Каменных Духов. Посетите пещеры возрастом до 2 млн лет и лучший пляж Байкала. Побываете в месте, где русские открыли священное море-озеро. Увидите деревянные юрты 19 века и стада яков. Отведаете национальные блюда. А в Бугульдейке встретите самый живописный закат на Байкале.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сакральная жизнь Прибайкалья

Первую часть пути вы проделаете по Американскому тракту до посёлка Баяндай — центра священной для бурят земли. Остановитесь у шаманского капища на вершине горы Капсал, а затем у буддийского дацана в посёлке Усть-Ордынский. Эти места помогут вам лучше понять, чем живут люди в одном из самых многонациональных районов России.

Горный перевал и национальный обед

В Баяндае свернём на восток и отправимся к Байкалу. Вы проедете через горный перевал (около 870 м), на вершине которого установлена стела с картой Ольхонского района. Оттуда постепенно спуститесь в Тажеранские степи, где увидите памятник Хану Гуте Бабаю в образе орла, покровителя края. А после я предложу пообедать в одном из лучших кафе бурятской кухни в Прибайкалье.

Историческая точка и сказочные пейзажи

Путь продолжится до пролива Малое море, где вы прикоснетесь к священным водам Байкала у живописного мыса Уюга с шикарными гротами и панорамным видом. Именно здесь русские впервые открыли для себя священное море, выйдя через горные ущелья реки Сармы. Зимой лёд появляется здесь раньше всего, поэтому можно покататься на коньках.

Древнейшие пещеры края

Следующий пункт программы — долина Каменных Духов, овеянная легендами и сказаниями. Среди причудливых скальных останцев скрываются древнейшие пещеры региона. Она не случайно названа так, ведь здесь есть все, о чем может мечтать спелеолог: пещерный жемчуг, сталактиты и сталагмиты, музыкальные залы и глубокие лазы. При этом она просторная и подходит даже для тех, кто никогда не бывал в пещерах.

Мыс Ая и лучший пляж Байкала

Продолжим знакомство с Тажеранскими степями. Дорога пройдет прямо над крутыми берегами моря-озера с захватывающими видами и стадами яков. На мысе Ая вы посетите еще один комплекс пещер, а если захотите, вместо этого искупаетесь в сезон на одном из лучших песчаных пляжей в байкальском крае.

Незабываемый закат

В завершение я отвезу вас к знаменитому мраморному карьеру в районе села Бугульдейка, известного поразительными закатами. Если будет время, спустимся к песчаному берегу, у которого находится самое узкое место Байкала. Зимой здесь рождаются громадные нажимы льда и торосы со сквозными трещинами, дышащими клубами пара. В лучах заката это лучшее завершение дня.

🏚 Бонусом станут деревянные бурятские юрты 19 века, которые будут сопровождать вас вдоль дороги на основную трассу.

🥘 Поздно вечером поужинаем в ещё одном кафе с местной кухней и отправимся в обратный путь до Иркутска.

Организационные детали