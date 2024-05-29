1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Один день на Байкале: Малое море
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по диким степям Прибайкалья
Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 30 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экстремальное приключение на малое море
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Экскурсия на остров Ольхон: природа, шаманизм и бурятская кухня
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по острову Ольхон, где вы ощутите его уникальную энергетику и красоту
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Расписание: Дата обговаривается индивидуально с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖенни29 мая 2024Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
- ДДенис20 мая 2024Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
- ММарина2 марта 2024Путешествие на остров ОльхонСпасибо большое гиду Василию за отличную, интереснейшую и содержательную экскурсию. Байкал прекрасен😍, как и экскурсия: столько всего за успели увидеть: гроты, наплески, невероятной красоты лед(метановые пузыри восторг), мишкину гору, мраморный грот, Змеиную бухту и невероятный вид на Большой Байкал💜
- ЮЮлия15 февраля 2024Путешествие на остров ОльхонУ нас была индивидуальная экскурсия на Байкал (Ольхон). Экскурсовод Денис показал нам зимний Байкал во всей красе: экскурсия прошла очень интересно, душевно, комфортно и весело. Мы от души подурачились и получили массу впечатлений от поездки😊😻
- ООльга20 января 2024Путешествие на остров ОльхонВыражаем свою благодарность за прекрасное время проведения на Байкале, экскурсия прошла познавательно,легко,восхитились обширными познаниями гида. Узнали много нового и интересного.
- ССергей9 июля 2023Понравилось все!!! Гид Виталина большой профессионал! Узнали и увидели очень много нового.
- ТТомуц22 января 2023Несмотря на мороз -40 экскурсия состоялась. Виталина очень интересный собеседник. Мне кажется она рассказывала все 5 часов по пути в
- ССветлана19 августа 2022Путешествовали из Иркутска на Байкал с приятной, молодой девушкой Виталиной. Уважительный, приятный и легкий собеседник, в качестве экскурсии можете не сомневаться. Спасибо за комфортную поездку, будем всем рекомендовать.
- ННадежда19 августа 2021Интересная поездка по красивейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. День пролетел на одном дыхании.
- NNatalya16 июля 2021Спасибо Ивану за незабываемую экстремальную поездку на остров Ольхон! За один нам удалось увидеть разнообразие природных мест - тайга, степь,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое Море»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Малое Море" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 000 до 50 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Малое Море», 156 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август