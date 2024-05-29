Малое Море – экскурсии в Иркутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Малое Море» в Иркутске, цены от 10 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
146 отзывов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Один день на Байкале: Малое море
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Один день на Байкале: Малое море
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2000018 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по диким степям Прибайкалья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по диким степям Прибайкалья
Начало: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Расписание: Любой день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 30 000 за человека
Экстремальное приключение на малое море
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экстремальное приключение на малое море
Начало: Деревня Курма, Ольхонский район, Иркутская область
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 000 за человека
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Экскурсия на остров Ольхон: природа, шаманизм и бурятская кухня
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по острову Ольхон, где вы ощутите его уникальную энергетику и красоту
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Расписание: Дата обговаривается индивидуально с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Женни
    29 мая 2024
    Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
    Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
    Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
  • М
    Марина
    2 марта 2024
    Путешествие на остров Ольхон
    Спасибо большое гиду Василию за отличную, интереснейшую и содержательную экскурсию. Байкал прекрасен😍, как и экскурсия: столько всего за успели увидеть: гроты, наплески, невероятной красоты лед(метановые пузыри восторг), мишкину гору, мраморный грот, Змеиную бухту и невероятный вид на Большой Байкал💜
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Путешествие на остров Ольхон
    У нас была индивидуальная экскурсия на Байкал (Ольхон). Экскурсовод Денис показал нам зимний Байкал во всей красе: экскурсия прошла очень интересно, душевно, комфортно и весело. Мы от души подурачились и получили массу впечатлений от поездки😊😻
  • О
    Ольга
    20 января 2024
    Путешествие на остров Ольхон
    Выражаем свою благодарность за прекрасное время проведения на Байкале, экскурсия прошла познавательно,легко,восхитились обширными познаниями гида. Узнали много нового и интересного.
  • С
    Сергей
    9 июля 2023
    Один день на Байкале: Малое море
    Понравилось все!!! Гид Виталина большой профессионал! Узнали и увидели очень много нового.
  • Т
    Томуц
    22 января 2023
    Один день на Байкале: Малое море
    Несмотря на мороз -40 экскурсия состоялась. Виталина очень интересный собеседник. Мне кажется она рассказывала все 5 часов по пути в
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    сторону Байкала. Отвечает на все вопросы по региону. Водитель очень аккуратный. В машине комфортно. По пути заехали в этническое кафе, где можно попробовать национальную кухню. Поможет с фото. Очень рекомендую.

  • С
    Светлана
    19 августа 2022
    Один день на Байкале: Малое море
    Путешествовали из Иркутска на Байкал с приятной, молодой девушкой Виталиной. Уважительный, приятный и легкий собеседник, в качестве экскурсии можете не сомневаться. Спасибо за комфортную поездку, будем всем рекомендовать.
  • Н
    Надежда
    19 августа 2021
    Путешествие по диким степям Прибайкалья
    Интересная поездка по красивейшим местам, за один день увидели совершенно разную природу и, конечно, Байкал. День пролетел на одном дыхании.
  • N
    Natalya
    16 июля 2021
    Путешествие по диким степям Прибайкалья
    Спасибо Ивану за незабываемую экстремальную поездку на остров Ольхон! За один нам удалось увидеть разнообразие природных мест - тайга, степь,
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    великолепный Байкал, - и смену погоды от солнечной до ливня с грозой и громом, который нас застал во время переправы на остров, это было захватывающе! Иван очень хороший рассказчик и водитель, вежливый и тактичный человек. Поездка выдалась комфортной, энергичной и запоминающейся)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Малое Море»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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