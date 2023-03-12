Если вы по природе визуал, а по натуре — фотоохотник и искатель приключений, то нам по пути! Я не буду нагружать вас лекциями о Байкале с фактами из Вики: вы ведь приехали увидеть тот самый космический лед, попробовать вкусную кухню и увезти с собой потрясающие фотографии? Тогда в путь — и я помогу вам запечатлеть лучшие моменты путешествия и превратить их в искусство.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему нужно ехать со мной

Как знаток самый красивых мест зимнего Байкала, я помогу вам найти лучшие ледовые гроты, гигантские наплески и застывшие пузыри. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из этой поездки будут невероятными!

Что вас ожидает

Дорога по степям Прибайкалья. Бескрайние белые просторы и черная лента дороги: путь к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся у культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить — без этого никуда! А еще подкрепимся в местном кафе блюдами бурятской кухни: буузы, бухлёр или цуйван — сытно и фотогенично.

Тажеранские степи и смотровые у Малого моря. Обязательно остановимся в знаменитых Тажеранских степях: с сопок местности Сахюрта вам откроются потрясающие панорамы Байкала. Пролив Малое море, сакральный Ольхон и конечно — бескрайний лед. Пара кадров в копилку — и мы выезжаем на застывшую гладь. Охота начинается!

Ледовые гроты и наплески Байкала

Каждый год азартные трэвел-фотографы разыскивают самые красивые байкальские гроты у острова Ольхон: такие локации — словно клад, найденный по старой пиратской карте. Я покажу экземпляры редкой красоты, которые Байкал подарил нам этой зимой. И конечно, помогу вам немного повысить скилы фотографии и сохранить максимум красоты в памяти смартфона.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало/финиш поездки возможны как в Иркутске, так и на Ольхоне

Наш путь в одну сторону — примерно 300 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 6-8 утра и точно не позже 10.

Дорога до гротов займет около 4-5 часов (с перекусом по пути). Примерно к 12 часам мы окажемся на льду, обратно выезжаем сразу после заката. Возвращение в Иркутск после 22 часов.

Важно отметить, что поездка будет тяжела для детей, также машина не оснащена детскими креслами

В стоимость входит

Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage

Советы и рекомендации по фото-/видеосъемке

Чай и кофе на льду

В стоимость не входит

Питание в кафе (по желанию)

Отклонения от запланированного маршрута

Разрешения на въезд в нацпарк

Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)