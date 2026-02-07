Если вы по природе визуал, а по натуре — фотоохотник и искатель приключений, то нам по пути! Я не буду нагружать вас лекциями из Вики: вы ведь приехали увидеть тот самый космический лёд, попробовать вкусную кухню и увезти с собой потрясающие фотографии? Тогда в путь! Вас ждут панорамы Байкала, ледовые гроты Малого моря и потрясающие снимки на фоне застывших наплесков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему нужно ехать со мной

Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу вам лучшие обзорные точки и шикарные ледовые гроты южного Ольхона, гигантские наплески на скалах и сотни застывших метановых пузырьков. Мы пробурим метровый лед, попробуем Байкальской воды и сделаем «Поцелуй Байкала» на закате. Благодаря моему опыту и паре профессиональных секретов ваши фото из этой поездки будут невероятными!

Что вас ожидает

Дорога к Приольхонью. Бескрайние белые просторы бурятских степей и чёрная лента дороги: путь к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся у культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить — без этого никуда! А еще подкрепимся в местном кафе блюдами бурятской кухни: буузы, бухлёр или цуйван — сытно и фотогенично.

Тажеранские степи и смотровые у Малого моря. Обязательно остановимся в знаменитых Тажеранских степях: с сопок местности Сахюрта вам откроются потрясающие панорамы Байкала. Пролив Малое море, сакральный Ольхон и конечно — бескрайний лед. Пара кадров в копилку — и мы выезжаем на застывшую гладь. Охота начинается!

Ледовые гроты и наплески Ольхона. Каждый год азартные тревел-фотографы разыскивают самые красивые байкальские гроты и ледовые наплески у острова Ольхон: такие локации — словно клад, найденный по старой пиратской карте. Я покажу экземпляры редкой красоты, которые Байкал подарил нам этой зимой. И конечно, помогу вам сделать лучшие фотографии на фоне Байкальского льда и сохранить максимум красоты в памяти смартфона.

До открытия ледовой переправы, а также во второй половине марта маршрут идёт без выезда на автомобиле по льду вглубь акватории к ледовым гротам. Программа проводится с посещением дополнительных локаций в том же районе, на выбор: буддийский дацан, смотровые площадки и бухты Малого или Большого моря, пузырьковый лёд и мраморный карьер в Бугульдейке, петроглифы и застывшая дельта р. Анга. Для выезда вглубь акватории к ледовым гротам возможна аренда судна на воздушной подушке (хивус) или другой спецтехнике при наличии и за доплату.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит поездка

Стартуем из Иркутска от вашего отеля или аэропорта

Поездка проходит на 6-местном внедорожнике Kia Mohave

Путь в одну сторону ~300 км. Выезд из Иркутска ~8:00, возвращение в город 21:00-22:00

Поездка может быть утомительна для детей младше 7 лет

Программа может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог

В стоимость входит

Трансфер по маршруту на 6-местном внедорожнике Kia Mohave

Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»

Несколько кадров на льду от меня лично для каждого гостя

В стоимость не входит