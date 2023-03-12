К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом

Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения

5
3 отзыва
Описание
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Если вы по природе визуал, а по натуре — фотоохотник и искатель приключений, то нам по пути! Я не буду нагружать вас лекциями о Байкале с фактами из Вики: вы ведь приехали увидеть тот самый космический лед, попробовать вкусную кухню и увезти с собой потрясающие фотографии? Тогда в путь — и я помогу вам запечатлеть лучшие моменты путешествия и превратить их в искусство.
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
К ледовым гротам Байкала с трэвел-фотографом
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Описание

Почему нужно ехать со мной

Как знаток самый красивых мест зимнего Байкала, я помогу вам найти лучшие ледовые гроты, гигантские наплески и застывшие пузыри. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из этой поездки будут невероятными!

Что вас ожидает

Дорога по степям Прибайкалья. Бескрайние белые просторы и черная лента дороги: путь к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся у культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить — без этого никуда! А еще подкрепимся в местном кафе блюдами бурятской кухни: буузы, бухлёр или цуйван — сытно и фотогенично.

Тажеранские степи и смотровые у Малого моря. Обязательно остановимся в знаменитых Тажеранских степях: с сопок местности Сахюрта вам откроются потрясающие панорамы Байкала. Пролив Малое море, сакральный Ольхон и конечно — бескрайний лед. Пара кадров в копилку — и мы выезжаем на застывшую гладь. Охота начинается!

Ледовые гроты и наплески Байкала

Каждый год азартные трэвел-фотографы разыскивают самые красивые байкальские гроты у острова Ольхон: такие локации — словно клад, найденный по старой пиратской карте. Я покажу экземпляры редкой красоты, которые Байкал подарил нам этой зимой. И конечно, помогу вам немного повысить скилы фотографии и сохранить максимум красоты в памяти смартфона.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало/финиш поездки возможны как в Иркутске, так и на Ольхоне
  • Наш путь в одну сторону — примерно 300 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 6-8 утра и точно не позже 10.
  • Дорога до гротов займет около 4-5 часов (с перекусом по пути). Примерно к 12 часам мы окажемся на льду, обратно выезжаем сразу после заката. Возвращение в Иркутск после 22 часов.
  • Важно отметить, что поездка будет тяжела для детей, также машина не оснащена детскими креслами

В стоимость входит

  • Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage
  • Советы и рекомендации по фото-/видеосъемке
  • Чай и кофе на льду

В стоимость не входит

  • Питание в кафе (по желанию)
  • Отклонения от запланированного маршрута
  • Разрешения на въезд в нацпарк

Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)

  • Пробурить метровую толщу льда и добыть воду Байкала
  • Запустить Якутский салют
  • Совершить туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Алёна
12 мар 2023
Буря эмоций! По дороге на Ольхон Максим рассказывал нам исторические, географические, культурные и просто забавные факты. Пробовали местную кухню, бурили байкальский лёд, пили чай с печеньками! Максим подсказывал, как лучше сфотографироваться и даже немного поснимал нас сам) всё очень понравилось, лучший экскурсовод, у которого есть всё и на все случаи жизни!))
Алёна
9 мар 2023
Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо! Мы проехались везде где только можно - я увидела разные по структуре и цвету льды, а самое главное сделала максимум отличных фотографий. Все мои друзья в восторге. Максим отличный фотограф, отличный экскурсовод, обязательно порекомендую его всем своим друзьям.
За день проехали в общем 600 км, и все они были полны приключенческого духа.
Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо!
Дмитрий
28 фев 2023
Я использую Tripster для бронирования экскурсий уже давно, и мне есть с чем сравнить. Максим встретил нас прямо с самолёта. Удобный и современный автомобиль, вождение максимально комфортное и безопасное. Для меня это важно, все-таки поездка на целый день и несколько сотен километров. Посмотрели всё, что запланировано и даже больше. Весь маршрут грамотно построен. На всех точках оказывались, когда там меньше всего народу или его вообще нет. И это в самую пиковую дату зимнего сезона - 23.02! Очень понравились заезды в малопосещаемые гроты. И конечно, «Ледяной лес»! Вмерзшие в лед деревья, высотой до 7-8 метров - это нечто! К счастью, массового туриста тут почти не увидишь. Обед в кафе с бурятской кухней - это огонь! Обязательно закажите здесь бухлёр и буузы, очень вкусно. В общем поездка однозначно в моем топе. Рекомендую!
Я использую Tripster для бронирования экскурсий уже давно, и мне есть с чем сравнить. Максим встретилЯ использую Tripster для бронирования экскурсий уже давно, и мне есть с чем сравнить. Максим встретилЯ использую Tripster для бронирования экскурсий уже давно, и мне есть с чем сравнить. Максим встретил

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