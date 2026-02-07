Описание экскурсии
Почему нужно ехать со мной
Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу вам лучшие обзорные точки и шикарные ледовые гроты южного Ольхона, гигантские наплески на скалах и сотни застывших метановых пузырьков. Мы пробурим метровый лед, попробуем Байкальской воды и сделаем «Поцелуй Байкала» на закате. Благодаря моему опыту и паре профессиональных секретов ваши фото из этой поездки будут невероятными!
Что вас ожидает
Дорога к Приольхонью. Бескрайние белые просторы бурятских степей и чёрная лента дороги: путь к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся у культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить — без этого никуда! А еще подкрепимся в местном кафе блюдами бурятской кухни: буузы, бухлёр или цуйван — сытно и фотогенично.
Тажеранские степи и смотровые у Малого моря. Обязательно остановимся в знаменитых Тажеранских степях: с сопок местности Сахюрта вам откроются потрясающие панорамы Байкала. Пролив Малое море, сакральный Ольхон и конечно — бескрайний лед. Пара кадров в копилку — и мы выезжаем на застывшую гладь. Охота начинается!
Ледовые гроты и наплески Ольхона. Каждый год азартные тревел-фотографы разыскивают самые красивые байкальские гроты и ледовые наплески у острова Ольхон: такие локации — словно клад, найденный по старой пиратской карте. Я покажу экземпляры редкой красоты, которые Байкал подарил нам этой зимой. И конечно, помогу вам сделать лучшие фотографии на фоне Байкальского льда и сохранить максимум красоты в памяти смартфона.
До открытия ледовой переправы, а также во второй половине марта маршрут идёт без выезда на автомобиле по льду вглубь акватории к ледовым гротам. Программа проводится с посещением дополнительных локаций в том же районе, на выбор: буддийский дацан, смотровые площадки и бухты Малого или Большого моря, пузырьковый лёд и мраморный карьер в Бугульдейке, петроглифы и застывшая дельта р. Анга. Для выезда вглубь акватории к ледовым гротам возможна аренда судна на воздушной подушке (хивус) или другой спецтехнике при наличии и за доплату.
*Все фото в описании сделаны мной.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Стартуем из Иркутска от вашего отеля или аэропорта
- Поездка проходит на 6-местном внедорожнике Kia Mohave
- Путь в одну сторону ~300 км. Выезд из Иркутска ~8:00, возвращение в город 21:00-22:00
- Поездка может быть утомительна для детей младше 7 лет
- Программа может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог
В стоимость входит
- Трансфер по маршруту на 6-местном внедорожнике Kia Mohave
- Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
- Несколько кадров на льду от меня лично для каждого гостя
В стоимость не входит
- Разрешения на въезд в нацпарк для каждого участника
- Питание в кафе (по желанию)
- Отклонения от запланированного маршрута
- Аренда коньков, хивуса, снего-болотохода, багги
- Организация ночёвок и многодневных маршрутов по Байкалу (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Максим всегда
Отдельное спасибо за фильм про Юми. С удовольствием смотрели вместе с детьми.
Отличный экскурсовод Максим, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И хороший человек, с которым нам было легко и интересно, узнали много нового! Благодаря Максиму, мы открыли для себя удивительный Байкал! Мы остались под очень сильным впечатлением! Спасибо за хорошие эмоции 🤗
Максим показывал самые удивительные места, там где таинственная природа гротов и