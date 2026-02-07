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К ледовым гротам Ольхона с тревел-фотографом

Фотопутешествие от рассвета до заката и «Поцелуй Байкала» на льду Малого моря
Если вы по природе визуал, а по натуре — фотоохотник и искатель приключений, то нам по пути! Я не буду нагружать вас лекциями из Вики: вы ведь приехали увидеть тот самый космический лёд, попробовать вкусную кухню и увезти с собой потрясающие фотографии? Тогда в путь! Вас ждут панорамы Байкала, ледовые гроты Малого моря и потрясающие снимки на фоне застывших наплесков.
5
35 отзывов
К ледовым гротам Ольхона с тревел-фотографом
К ледовым гротам Ольхона с тревел-фотографом
К ледовым гротам Ольхона с тревел-фотографом

Описание экскурсии

Почему нужно ехать со мной

Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу вам лучшие обзорные точки и шикарные ледовые гроты южного Ольхона, гигантские наплески на скалах и сотни застывших метановых пузырьков. Мы пробурим метровый лед, попробуем Байкальской воды и сделаем «Поцелуй Байкала» на закате. Благодаря моему опыту и паре профессиональных секретов ваши фото из этой поездки будут невероятными!

Что вас ожидает

Дорога к Приольхонью. Бескрайние белые просторы бурятских степей и чёрная лента дороги: путь к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся у культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить — без этого никуда! А еще подкрепимся в местном кафе блюдами бурятской кухни: буузы, бухлёр или цуйван — сытно и фотогенично.

Тажеранские степи и смотровые у Малого моря. Обязательно остановимся в знаменитых Тажеранских степях: с сопок местности Сахюрта вам откроются потрясающие панорамы Байкала. Пролив Малое море, сакральный Ольхон и конечно — бескрайний лед. Пара кадров в копилку — и мы выезжаем на застывшую гладь. Охота начинается!

Ледовые гроты и наплески Ольхона. Каждый год азартные тревел-фотографы разыскивают самые красивые байкальские гроты и ледовые наплески у острова Ольхон: такие локации — словно клад, найденный по старой пиратской карте. Я покажу экземпляры редкой красоты, которые Байкал подарил нам этой зимой. И конечно, помогу вам сделать лучшие фотографии на фоне Байкальского льда и сохранить максимум красоты в памяти смартфона.

До открытия ледовой переправы, а также во второй половине марта маршрут идёт без выезда на автомобиле по льду вглубь акватории к ледовым гротам. Программа проводится с посещением дополнительных локаций в том же районе, на выбор: буддийский дацан, смотровые площадки и бухты Малого или Большого моря, пузырьковый лёд и мраморный карьер в Бугульдейке, петроглифы и застывшая дельта р. Анга. Для выезда вглубь акватории к ледовым гротам возможна аренда судна на воздушной подушке (хивус) или другой спецтехнике при наличии и за доплату.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Стартуем из Иркутска от вашего отеля или аэропорта
  • Поездка проходит на 6-местном внедорожнике Kia Mohave
  • Путь в одну сторону ~300 км. Выезд из Иркутска ~8:00, возвращение в город 21:00-22:00
  • Поездка может быть утомительна для детей младше 7 лет
  • Программа может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог

В стоимость входит

  • Трансфер по маршруту на 6-местном внедорожнике Kia Mohave
  • Туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
  • Несколько кадров на льду от меня лично для каждого гостя

В стоимость не входит

  • Разрешения на въезд в нацпарк для каждого участника
  • Питание в кафе (по желанию)
  • Отклонения от запланированного маршрута
  • Аренда коньков, хивуса, снего-болотохода, багги
  • Организация ночёвок и многодневных маршрутов по Байкалу (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет! Меня зовут Максим. Я тревел-фотограф, основатель фотошколы и организатор путешествий из Иркутска. Люблю автомобильные экспедиции, хорошие кадры и труднодоступные места. Создаю красивые фотомаршруты от 1 дня до 2 недель. Отлично знаю, что нужно активному и любознательному туристу. Каждое лето и зиму привожу гостей на Байкал и в Монголию — это любовь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1
Анастасия
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим оперативно ответил на наши вопросы и наша компания сразу поняла, что нужно бронировать!
Максим всегда
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был на связи, рассказал про маршрут и заранее успокоил, что тот самый лед мы точно увидим!
Экскурсия проходила на комфортном автомобиле, нам всем было удобно, только на заднем ряду очень трясло, но это был такой определенный участок дороги.
Максим интересовался когда нужны санитарные остановки и когда мы хотим покушать, привез нас в кафе Терраса, где безумно вкусная еда! Порции прям большие! Максим так же соориентировал нас по названию блюд и рассказал что взять самое вкусное. Дорога со всеми остановками заняла 5 часов, время пролетело незаметно!
Мы увидели Байкал с вершин, полежали, поползали по льду, увидели те самые знаменитые пузырьки, залезли в гроты, посмотрели наплески, покатались на коньках и на багги! Кто будет брать экскурсию- не пожалейте денег! Это того стоит! Мы брали на час, но пл ощущениям прошло часа два! У нас были инструкторы, все объяснили и показали, подруга которая давно не была за рулём справилась на отлично! Не смотря на то, что сильно замёрзли все, вылезать из этих машин не хотелось!
В конце экскурсии Максим провел ритуал - поцелуй с Байкалом, завез нас покушать в уже полюбившееся кафе и даже в Иркутске развез по домам.
Вообще, Максим проявил себя как заботливый человек, отменил одну пару коньков с вечера до экскурсии (подруга повредила колено), помог мне в сильный мороз зашнуровать коньки и проводил на лёд, а так же сделал нам потрясающие фотографии!!!
В этот день у меня был день рождения и благодаря Максиму это был лучший день в моей жизни!
Спасибо вам большое!!!

Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим+2
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
Эту экскурсию мы бронировали за 3 месяца, выбирали конечно же по отзывам и не ошиблись! Максим
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Е
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не устали, посмотрели все места от Иркутска до Хужира. По дороге сытно покушали. Фото наделали, видео наснимали, телефон забит, ничего не удаляем))
Отдельное спасибо за фильм про Юми. С удовольствием смотрели вместе с детьми.
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
Максим, огромное вам спасибо! Поездка была отличной! Комфортное авто - за 300 км дороги вообще не
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Е
Замечательная поездка.
Отличный экскурсовод Максим, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И хороший человек, с которым нам было легко и интересно, узнали много нового! Благодаря Максиму, мы открыли для себя удивительный Байкал! Мы остались под очень сильным впечатлением! Спасибо за хорошие эмоции 🤗
Замечательная поездка.
Замечательная поездка.
Замечательная поездка.
Замечательная поездка.
Замечательная поездка.
Замечательная поездка.
Замечательная поездка.
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Т
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë было на высшем уровне! И по традиции организовал нам согревающие напитки, которые мы выпили из льда Байкала;) Мы получили незабываемые впечатления! Низкий поклон и большое спасибо нашему Гиду!
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë+2
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
Максим провёл нам замечательную экскурсию! Показал нам настоящие места силы, безумные красоты и завораживающие виды! Всë
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Т
Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса впечатлений. Несмотря на долгую дорогу, путешествие прошло на одном дыхании благодаря красивым пейзажам и
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интересным рассказам Максима. Чувствуется, что знаток своего дела, опытный путешественник, очень эрудирован. Теперь мечтаем приехать и на зимний Байкал. В дополнение Максим – талантливый фотограф и после путешествия прислал нам с полсотни красивых фотографий, которые он сделал нам во время поездки. Очень рекомендую!

Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса
Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса
Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса
Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса
Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса
Ездили с Максимом на Ольхон на один день из Иркутска в сентябре. Все очень понравилось, масса
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Наталья
Путешествие, благодаря Максиму, получилось замечательным, ярким и наполненным зимними красками первозданной красоты Байкала. Всё как я хотела в свой юбилей🔆

Максим показывал самые удивительные места, там где таинственная природа гротов и
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сказочно замёрзший лес. Невероятные впечатления от езды на технике по прозрачному красивому льду, начиная с огромного Трекола, и подвижными багами, с гоночными пируэтами. Поцелуй Байкала был красивым и памятным ритуалом в мой день рождения, как начало нового этапе жизни. Всем рекомендую Максима, все чётко, вовремя, интеллигентно, лучшие локации, приятный бонус офигенно красивые профессиональные фото и короткие видео.

Максим, спасибо вам за профессионализм, интересное и комфортное время вместе с нашей семьей. Если на Байкал, то только с вами! Самые наши искренние рекомендации.

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