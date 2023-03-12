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Описание
Почему нужно ехать со мной
Как знаток самый красивых мест зимнего Байкала, я помогу вам найти лучшие ледовые гроты, гигантские наплески и застывшие пузыри. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из этой поездки будут невероятными!
Что вас ожидает
Дорога по степям Прибайкалья. Бескрайние белые просторы и черная лента дороги: путь к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся у культовых мест, почитаемых местными жителями. Будем бурханить — без этого никуда! А еще подкрепимся в местном кафе блюдами бурятской кухни: буузы, бухлёр или цуйван — сытно и фотогенично.
Тажеранские степи и смотровые у Малого моря. Обязательно остановимся в знаменитых Тажеранских степях: с сопок местности Сахюрта вам откроются потрясающие панорамы Байкала. Пролив Малое море, сакральный Ольхон и конечно — бескрайний лед. Пара кадров в копилку — и мы выезжаем на застывшую гладь. Охота начинается!
Ледовые гроты и наплески Байкала
Каждый год азартные трэвел-фотографы разыскивают самые красивые байкальские гроты у острова Ольхон: такие локации — словно клад, найденный по старой пиратской карте. Я покажу экземпляры редкой красоты, которые Байкал подарил нам этой зимой. И конечно, помогу вам немного повысить скилы фотографии и сохранить максимум красоты в памяти смартфона.
*Все фото в описании сделаны мной.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Начало/финиш поездки возможны как в Иркутске, так и на Ольхоне
Наш путь в одну сторону — примерно 300 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 6-8 утра и точно не позже 10.
Дорога до гротов займет около 4-5 часов (с перекусом по пути). Примерно к 12 часам мы окажемся на льду, обратно выезжаем сразу после заката. Возвращение в Иркутск после 22 часов.
Важно отметить, что поездка будет тяжела для детей, также машина не оснащена детскими креслами
В стоимость входит
Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage
Советы и рекомендации по фото-/видеосъемке
Чай и кофе на льду
В стоимость не входит
Питание в кафе (по желанию)
Отклонения от запланированного маршрута
Разрешения на въезд в нацпарк
Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)
Пробурить метровую толщу льда и добыть воду Байкала
Запустить Якутский салют
Совершить туристический ритуал «Поцелуй с Байкалом»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Иркутске
Привет! Меня зовут Максим. Я трэвел-фотограф и организатор путешествий из Иркутска. Люблю автомобильные маршруты, хорошие кадры и труднодоступные места. Отлично знаю, что нужно активному и любознательному путешественнику. Каждую зиму привожу гостей на Байкальский лёд — это любовь.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алёна
12 мар 2023
Буря эмоций! По дороге на Ольхон Максим рассказывал нам исторические, географические, культурные и просто забавные факты. Пробовали местную кухню, бурили байкальский лёд, пили чай с печеньками! Максим подсказывал, как лучше сфотографироваться и даже немного поснимал нас сам) всё очень понравилось, лучший экскурсовод, у которого есть всё и на все случаи жизни!))
Алёна
9 мар 2023
Я в восторге от данной экскурсии - с утра до вечера быть на Байкале это чудо! Мы проехались везде где только можно - я увидела разные по структуре и цвету льды, а самое главное сделала максимум отличных фотографий. Все мои друзья в восторге. Максим отличный фотограф, отличный экскурсовод, обязательно порекомендую его всем своим друзьям. За день проехали в общем 600 км, и все они были полны приключенческого духа.
Дмитрий
28 фев 2023
Я использую Tripster для бронирования экскурсий уже давно, и мне есть с чем сравнить. Максим встретил нас прямо с самолёта. Удобный и современный автомобиль, вождение максимально комфортное и безопасное. Для меня это важно, все-таки поездка на целый день и несколько сотен километров. Посмотрели всё, что запланировано и даже больше. Весь маршрут грамотно построен. На всех точках оказывались, когда там меньше всего народу или его вообще нет. И это в самую пиковую дату зимнего сезона - 23.02! Очень понравились заезды в малопосещаемые гроты. И конечно, «Ледяной лес»! Вмерзшие в лед деревья, высотой до 7-8 метров - это нечто! К счастью, массового туриста тут почти не увидишь. Обед в кафе с бурятской кухней - это огонь! Обязательно закажите здесь бухлёр и буузы, очень вкусно. В общем поездка однозначно в моем топе. Рекомендую!
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