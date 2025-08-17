Индивидуальная экскурсия из Иркутска предлагает уникальную возможность насладиться красотами Байкала без толпы.
Посетители смогут прогуляться по старинному посёлку Порт-Байкал, узнать о роли ледоколов в революции и подняться на обзорную точку для панорамного вида на озеро. В Листвянке будет возможность заглянуть на рынок за свежим омулем и сувенирами. В стоимость входит трансфер, что делает поездку комфортной и незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🏞️ Виды на Хамар-Дабан
- 🏛️ Исторические объекты
- 🛍️ Покупка сувениров
- 🍽️ Свежий омуль на рынке
Что можно увидеть
- Посёлок Порт-Байкал
- Шаман-камень
- Камень Любви
- Станция Кругобайкальской железной дороги
- Паровоз Л-4657
- Храм Преображения Господня
- Старинный маяк
- Смотровая площадка
- Набережная и рынок в Листвянке
Описание экскурсии
Порт-Байкал соединял Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) с Иркутском и имел стратегическое значение в начале 20 века. Здесь мы погуляем по набережной, поднимемся на небольшую возвышенность и сфотографируем древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала.
Вы увидите:
- посёлок Порт-Байкал
- Шаман-камень и камень Любви
- отреставрированную станцию Кругобайкальской железной дороги и музей (если будет открыт)
- паровоз Л-4657
- храм Преображения Господня
- старинный маяк
- смотровую площадку на горе с видом на исток Ангары, Листвянку и Хамар-Дабан
- набережную и рынок в Листвянке
- паромную переправу через Байкал
В Иркутск мы вернёмся примерно в 17:00.
Организационные детали
- В стоимость поездки входит трансфер на Mitsubishi Delica, вода
- Обязательно позавтракайте! С собой можно взять перекус
- Оплачивается дополнительно: проезд на пароме — 200 ₽, или лодке — 1000 ₽ в две стороны (зависит от очереди)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 186 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я живу в Иркутске. Меня вдохновляет наш регион: Байкал, Бурятия, долины и горы. Люблю путешествия в новые места, особенно природные. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фарида
17 авг 2025
Замечательная поездка на Байкал! Благодарю гида Вячеслава и организатора Марину за прекрасно проведенный день на озере: насыщенный, полный впечатлений, восхищения, счастливых мгновений. Мы всё успели, без спешки и суеты: полазить
Алена
19 мая 2025
На экскурсию поехали с семьей 09.05.25г Выбрали маршрут Из Иркутска на Порт Байкал и не прогадали. Нам ооочень все понравилось. Увидеть Байкал своими глазами было давней мечтой. И вот мы
А
Анастасия
2 мая 2025
У нас был экскурсовод Вячеслав -очень все понравилось!!!одна из самых лучших экскурсий в наших путешествиях с мужем!! советую всем!!!лояльность,коммуникабельность, отзывчивость -все на уровне!! еще и чайком с термоса напоил,тем самым эксклюзивным иркутским!!!вообщем 100/10!!!как и сам Байкал ❤️
Входит в следующие категории Иркутска
