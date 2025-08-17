Индивидуальная экскурсия из Иркутска предлагает уникальную возможность насладиться красотами Байкала без толпы. Посетители смогут прогуляться по старинному посёлку Порт-Байкал, узнать о роли ледоколов в революции и подняться на обзорную точку для панорамного вида на озеро. В Листвянке будет возможность заглянуть на рынок за свежим омулем и сувенирами. В стоимость входит трансфер, что делает поездку комфортной и незабываемой

от 12 000 ₽ за 1–2 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Иркутске

Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Порт-Байкал соединял Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) с Иркутском и имел стратегическое значение в начале 20 века. Здесь мы погуляем по набережной, поднимемся на небольшую возвышенность и сфотографируем древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала.

Вы увидите:

посёлок Порт-Байкал

Шаман-камень и камень Любви

отреставрированную станцию Кругобайкальской железной дороги и музей (если будет открыт)

паровоз Л-4657

храм Преображения Господня

старинный маяк

смотровую площадку на горе с видом на исток Ангары, Листвянку и Хамар-Дабан

набережную и рынок в Листвянке

паромную переправу через Байкал

В Иркутск мы вернёмся примерно в 17:00.

Организационные детали