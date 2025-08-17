Мои заказы

Из Иркутска в Листвянку и Порт-Байкал

Погрузитесь в атмосферу Байкала: прогулка по Порт-Байкалу, виды на Хамар-Дабан и посещение рынка в Листвянке. Без толпы и очередей
Индивидуальная экскурсия из Иркутска предлагает уникальную возможность насладиться красотами Байкала без толпы.

Посетители смогут прогуляться по старинному посёлку Порт-Байкал, узнать о роли ледоколов в революции и подняться на обзорную точку для панорамного вида на озеро. В Листвянке будет возможность заглянуть на рынок за свежим омулем и сувенирами. В стоимость входит трансфер, что делает поездку комфортной и незабываемой
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🏞️ Виды на Хамар-Дабан
  • 🏛️ Исторические объекты
  • 🛍️ Покупка сувениров
  • 🍽️ Свежий омуль на рынке
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Посёлок Порт-Байкал
  • Шаман-камень
  • Камень Любви
  • Станция Кругобайкальской железной дороги
  • Паровоз Л-4657
  • Храм Преображения Господня
  • Старинный маяк
  • Смотровая площадка
  • Набережная и рынок в Листвянке

Описание экскурсии

Порт-Байкал соединял Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) с Иркутском и имел стратегическое значение в начале 20 века. Здесь мы погуляем по набережной, поднимемся на небольшую возвышенность и сфотографируем древнейший горный хребет Хамар-Дабан на фоне Байкала.

В Иркутск мы вернёмся примерно в 17:00.

Организационные детали

  • В стоимость поездки входит трансфер на Mitsubishi Delica, вода
  • Обязательно позавтракайте! С собой можно взять перекус
  • Оплачивается дополнительно: проезд на пароме — 200 ₽, или лодке — 1000 ₽ в две стороны (зависит от очереди)

Ответы на вопросы

Марина
Марина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 186 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, я живу в Иркутске. Меня вдохновляет наш регион: Байкал, Бурятия, долины и горы. Люблю путешествия в новые места, особенно природные. С нетерпением жду встречи с вами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
4
3
2
1
Фарида
Фарида
17 авг 2025
Замечательная поездка на Байкал! Благодарю гида Вячеслава и организатора Марину за прекрасно проведенный день на озере: насыщенный, полный впечатлений, восхищения, счастливых мгновений. Мы всё успели, без спешки и суеты: полазить
читать дальше

по горам, посмотреть с высоты на озеро с двух обзорных площадок, подняться на фуникулере, забраться на старый маяк, проехаться на катере, зайти на очень интересную экскурсию в музей, выпить чаю и даже искупаться, за что отдельная благодарность Вячеславу. Байкал - великолепен, предложений много, я однозначно рекомендую именно эту экскурсию.

Алена
Алена
19 мая 2025
На экскурсию поехали с семьей 09.05.25г Выбрали маршрут Из Иркутска на Порт Байкал и не прогадали. Нам ооочень все понравилось. Увидеть Байкал своими глазами было давней мечтой. И вот мы
читать дальше

долго не раздумывая собрались и полетели в Иркутск на майские выходные.
Спасибо организатору Марине и Вячеславу за теплый прием. Мы никогда не забудем ваше отношение к каждому члену нашей семьи. А как увлекательно нам доносили информацию, не описать словами. Папа с теплотой вспоминает наш отдых и планирует написать картину невероятно красивого озера Байкал.
Байкал навсегда в нашем сердце♥️Ждите нас снова.
С уважением, семья Ефремовых, Константиновых и Голиковых.

А
Анастасия
2 мая 2025
У нас был экскурсовод Вячеслав -очень все понравилось!!!одна из самых лучших экскурсий в наших путешествиях с мужем!! советую всем!!!лояльность,коммуникабельность, отзывчивость -все на уровне!! еще и чайком с термоса напоил,тем самым эксклюзивным иркутским!!!вообщем 100/10!!!как и сам Байкал ❤️
