1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников
Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Иркутские фотоистории»: погружение в атмосферу города
Откройте для себя исторический Иркутск через уникальные фотоистории и теплое общение с местным гидом
Начало: На улице Карла Маркса, в районе кинотеатра Пионер
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии
Начало: Забираем гостей из гостиницы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: историческое путешествие с экспертом
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Иркутска, открывая его историю вместе с опытным историком
Начало: В сквере им. Кирова или по договоренности
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Байкальская обсерватория Иркутска: путешествие к звездам
Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 11 400₽ за всё до 16 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал
Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 10 989₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой
Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня
17 июля в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 33 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
1200010 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Уже июнь, а я до сих пор под впечатлением от поездки на Байкал 14 февраля! Лед Байкала - безмерный космос! Восторг! Понравилось всё! Организация, маршрут, гид и водитель! Спасибо за осуществление мечты - я каталась на коньках по Байкалу 😍😌 Рекомендую!!
- ВВалентина5 июня 2024Были компанией 14.05 в п. Аршане. Наш экскурсовод Елена оказалась интересным рассказчиком,хорошим фотографом и замечательным человеком. В поездке понравилось все!
- ССветлана5 июня 2024Интересный маршрут, потрясает природа. Алексей прекрасный водитель, как в городе, так и без дорог, что помогает доехать до труднодоступных объектов. Своевременный обед в приятном кафе тоже помогает в длительной экскурсии
- дденис5 июня 2024Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
- ИИрина4 июня 2024Алексей, вы организовали незабываемые впечатления и у подрастающего поколения, в том числе!!! Масштабы видов поражают до сих пор. Вы посоветовали
- ВВладислав4 июня 2024Мы с Марией ездили на 2 экскурсии: Байкал и Аршан. Качество сервиса на высоте! Вдобавок к основной части экскурсии, мы также
- дденис4 июня 2024Интересно было узнать что то новое о звездах вселенной.
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ААрсений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Алексей рассказывал очень интересно об истории всей местности от Иркутска до Ольхона, мы поднимались на очередной к
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Летние»
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