Байкал известный и неизведанный

Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска

Чтобы массовый туризм не помешал вам прочувствовать силу и красоту Байкала, мы отправимся в порт и на прогулку по старинной железной дороге вдоль озера.

Вы насладитесь видами, послушаете мои рассказы о море Сибири — от легенд и народов до географии и животных.

Увидите фактурные туннели, переплывете Ангару на пароме и взглянете на ее исток с высоты Камня Черского.
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный
Байкал известный и неизведанный

Что вас ожидает

Поездка в порт Байкал

Ваша встреча с морем Сибири состоится в поселке Листвянка: здесь мы сядем на паром и поплывем по самому широкому истоку в мире. Это начало Ангары, единственной реки, убегающей из Байкала. Паром ходит круглый год, поэтому зимой вы вблизи увидите стык льда и вод Ангары. В порту нас встретят старые рыболовные и грузовые суда.

Несложный, но захватывающий треккинг

По тропинке поднимемся к маяку, у которого открываются виды на озеро и Листвянку. Завораживающие пейзажи будут сопровождать нас в течение пути по старинной царской железной дороге. Вы увидите туннели, которые строили итальянцы, и паровоз. Во время треккинга непременно остановимся спокойно насладиться Байкалом и отдохнуть — с чашечкой ароматного чая из местных трав.

Панорамы и сувениры в Листвянке

В финальной части путешествия навестим и сам поселок. Вас ждет камень Черского — знаменитая смотровая площадка с видом на Байкал, исток Ангары и белые горные вершины. А еще в Листвянке заедем на колоритный рыбный рынок, где продают байкальские деликатесы, чай и сувениры.

О Байкале — со всех сторон

Уже по дороге из Иркутска я начну рассказывать вам о наших уникальных местах. Открою историю Кругобайкальской железной дороги — 120 лет назад весь мир наблюдал за строительством «Золотой пряжки России». Поделюсь легендами, в том числе о Шаман-камне. Название Байкала, его география, фауна и эндемики, народы этого края, освоение Сибири, судоходство — будут любые интересные вам темы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паром в оба конца — 500 руб. с человека, фуникулер — 400 руб. с человека.

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Toyota Ist
  • В Иркутске я заберу вас из отеля, аэропорта или ЖД вокзала и привезу обратно
  • Экскурсия подойдет людям, готовым пройти 10 км пешком. Дорога несложная и всегда идет вдоль Байкала.
  • Обязательно надевайте теплую куртку с капюшоном и удобную нескользящую обувь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в удобном вам месте в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Здравствуйте дорогие путешественники. Меня зовут Екатерина. Я организую и провожу походы по Байкалу. Очень люблю наш Байкал — это вдохновляет меня показывать вам это удивительное место на нашей планете и рассказывать о нем. Со мной вы увидите множество интересных и красивых мест. До встречи в Сибири!
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