Что вас ожидает

Поездка в порт Байкал

Ваша встреча с морем Сибири состоится в поселке Листвянка: здесь мы сядем на паром и поплывем по самому широкому истоку в мире. Это начало Ангары, единственной реки, убегающей из Байкала. Паром ходит круглый год, поэтому зимой вы вблизи увидите стык льда и вод Ангары. В порту нас встретят старые рыболовные и грузовые суда.

Несложный, но захватывающий треккинг

По тропинке поднимемся к маяку, у которого открываются виды на озеро и Листвянку. Завораживающие пейзажи будут сопровождать нас в течение пути по старинной царской железной дороге. Вы увидите туннели, которые строили итальянцы, и паровоз. Во время треккинга непременно остановимся спокойно насладиться Байкалом и отдохнуть — с чашечкой ароматного чая из местных трав.

Панорамы и сувениры в Листвянке

В финальной части путешествия навестим и сам поселок. Вас ждет камень Черского — знаменитая смотровая площадка с видом на Байкал, исток Ангары и белые горные вершины. А еще в Листвянке заедем на колоритный рыбный рынок, где продают байкальские деликатесы, чай и сувениры.

О Байкале — со всех сторон

Уже по дороге из Иркутска я начну рассказывать вам о наших уникальных местах. Открою историю Кругобайкальской железной дороги — 120 лет назад весь мир наблюдал за строительством «Золотой пряжки России». Поделюсь легендами, в том числе о Шаман-камне. Название Байкала, его география, фауна и эндемики, народы этого края, освоение Сибири, судоходство — будут любые интересные вам темы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паром в оба конца — 500 руб. с человека, фуникулер — 400 руб. с человека.

Как проходит экскурсия